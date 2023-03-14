Внук Пугачевой продает ее любимую дачу за 225 миллионов

Продает особняк Никита Пресняков, которому бабушка отписала жилье несколько лет назад Фото: Борис КУДРЯВОВ

Слухи о том, что Алла Борисовна с отъездом в Израиль распродает элитную недвижимость в России, ходят уже год, однако, никаких подтверждений тому не было. Но теперь разговоры приобрели материальную форму: любимый дом Пугачевой в Подмосковье, который она выстроила еще в конце девяностых, действительно выставлен на продажу. Вот только продает особняк не Примадонна, а её внук Никита Пресняков, которому любящая бабушка отписала жилье несколько лет назад.

Фото: скрин с программы НТВ и ЦИАН

Объявление с пугачевскими хоромами, по данным KP.RU, разместили в Сети 6 марта. Любопытно, что цену сначала указали в валюте - 3 млн долларов (ок. 226,5 млн по текущему курсу), но вскоре поменяли на рубли. Теперь трехэтажный особняк в деревне Бережки Солнечногорского района можно приобрести за 225 млн рублей.

Фото: скрин с программы НТВ и ЦИАН

Владения Примадонны, хоть и порядком поистрепались - ремонт здесь "уставший", дизайн устаревший, но всё еще способны поразить взыскательных хозяев. Дом на 800 "квадратов", на фасаде которого риэлторы предусмотрительно замазали вензель "АБП", расположен на участке в 70 соток на первой линии реки Истра и имеет собственный причал. В самом особняке - шесть спален, кухня, столовая, гостиная с камином, библиотека, гардеробная, зона СПА с бассейном, терраса, лаунж-зона с баром и бильярдной, кинотеатр... Повсюду золото и лепнина, статуи и колонны, шелковые обои, цветастые шторы, многочисленные картины, ковровое покрытие, в том числе расцветки "леопард", в ванной - зеркальные стены. А на участке - настоящий лес с елями, березками, разнообразными кустарниками и... могилами двух любимых собак Примадонны - Ирмы и Покемона.

Фото: скрин с программы НТВ и ЦИАН

- Этот дом - как я: он только с виду большой и пафосный, а внутри достаточно артистичный и скромный, - признавалась Пугачева во время экскурсии для ТВ много лет назад.

Фото: скрин с программы НТВ и ЦИАН

Дача на Истре, как называла её сама Пугачева, когда-то была любимым местом отдыха певицы: первое время связь тут не ловила, и Алла Борисовна сбегала в деревню от городской суеты. По словам звезды, в середине 90-х, когда пошла мода на загородные дома, она влюбилась в вид на реку, который открывался из окон третьего этажа и решила купить домик в Бережках. Вот только предыдущее строение артистку не устроило: пришлось сносить старую дачу и строить новую. Замысловатый дизайн, кстати, Алла Борисовна разработала сама, хотя потом пожалела: мол, спустя несколько лет сделала бы уже по-другому. Одну из комнат - кабинет для Примадонны - в "нулевых" для Аллы перестроила программа "Квартирный вопрос".

Фото: ЦИАН

Дача артистки, где она хозяйничала вплоть до свадьбы с Галкиным (признан иноагентом в РФ) в 2011 году, не раз попадала в скандальные хроники. То депутаты хотели сносить дома на Истринском водохранилище, в том числе особняки Пугачевой и Березовского; то нудисты облюбовали пляж прямо напротив окон звезды... А в 2019 году Аллу Борисовну оштрафовали на 6000 рублей из-за забора вокруг дачи, который перекрыл местным жителям доступ к воде.

Фото: ЦИАН

Однако последние годы здесь была тишь да гладь: в даче на Истре появлялись разве что Никита Пресняков с женой Аленой Красновой, да и то не каждый день. В прошлом году пара отбыла в Америку, где внук Примадонны пытается строить карьеру вне тени знаменитой бабушки. Пресняков уверяет, что вынужден работать на износ, чтобы обеспечить себя и жену - теперь он не поет, а снимает клипы заморским знаменитостям. Видимо, 3 миллиона долларов для внука Примадонны сейчас были бы очень кстати...

Фото: ЦИАН

Фото: ЦИАН