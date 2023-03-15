Миллионные гонорары российских актеров: Олег Меньшиков за день съемок зарабатывает по квартире в Москве

100 тысяч долларов (более 7,5 млн рублей) за 12-часовую смену - рекорд Меньшикова в фильмах Никиты Михалкова в России еще не побит. Фото: Кадр из фильма

Российские кинозвезды, как известно, не хвастаются своими бриллиантами и виллами, как наш шоу-бизнес. Наверное, поэтому и сложился стереотип, что актеры живут на порядок скромнее эстрадников. Однако эксперты в беседе с KP.RU развенчали этот устоявшийся миф. Актерский цех и раньше в финансовом плане горя не знал, а в кризисные времена у артистов кино с работой стало в разы лучше, чем у гламурных певцов. Судите сами. Развлекательный контент практически ушел с телевидения. Осталась парочка музыкальных проектов, в которых участвуют единицы: Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Николай Басков, Валерия и еще несколько человек. Концертов сейчас - раз-два и обчелся. Корпоративы тоже стихли: кичиться богатством и устраивать пышные гулянки уже не модно. Хорошо зарабатывать в таких условиях удается немногим.

А вот у актеров сейчас более хлебная пора. Пока у эстрады простой, на «Мосфильме» каждый день что-то снимается: и полные метры, и сериалы - как для телеканалов, так и для интернет-платформ.

Козловскому за 12 часов работы дают миллион

- Гонорары у киноактеров сейчас приличные. Например, Алексей Серебряков, проживающий последние годы с семьей в Канаде, получает за смену (12-часовой рабочий день) около 700 тысяч рублей, - рассказала KP.RU промоутер Алина Красная. - У Данилы Козловского, семья которого тоже живет за границей, в Штатах, гонорар еще внушительнее - более миллиона рублей за смену. Из женщин самые востребованные - Виктория Исакова и Светлана Ходченкова. Их примерный гонорар - миллион рублей за один съемочный день.

- Я давно работаю в кинобизнесе, еще со времен сериала «Бедная Настя». И могу вам сказать, что с тех пор правила игры не поменялись, - говорит продюсер Евгений Морозов. - Почему же артистам платят такие большие гонорары, спросите вы... Все просто: режиссеры заинтересованы в раскрученных лицах, от этого напрямую зависит успех кино или сериала. Давно известно: не важно, хороший сценарий или плохой, в итоге победит тот, у которого в титрах будут стоять звездные имена. В такой проект быстрее вложатся продюсеры. В кинобизнесе именно от известности исполнителей главных ролей зависит коммерческий успех фильма. Если у вас есть звездные артисты, вы получите деньги на свой проект и, значит, у вас будет работа. Это во-первых. А во-вторых, не стоит забывать, что артисты или агенты могут запрашивать хоть десять миллионов, но не факт, что им еще заплатят эти деньги. Тут, как на рынке, торг уместен.

Возьмем как пример Олега Меньшикова. Его гонорар пока никто так и не побил. Он на протяжении нескольких десятилетий остается самым дорогим российским актером.

100 тысяч долларов (более 7,5 млн рублей) за 12-часовую смену - такие деньги получает Меньшиков на правах кинолегенды. Другой вопрос, что фильмография у него в последние годы небогатая, снимается он крайне мало. Никита Михалков платил ему такие деньги. Но это было еще в докризисные времена, и там бюджет фильмов позволял такие расходы.

Что касается гонораров Алексея Серебрякова, да, он получает эти 700 тысяч рублей в день, но у него мало съемок. Он снимается только в большом кино, в крохотных ролях. Можно сказать, как приглашенная звезда. Ну хорошо, снялся он в двух фильмах за год. Не думаю, что там было много съемочных дней. Но вы не забывайте, что из этих 700 тысяч Серебряков еще должен заплатить процент своему агенту и отдать часть гонорара юристу, который составлял контракт. В результате на выходе Серебрякову остаются не такие большие деньги. И живет он скромно, далеко не олигарх. То же самое могу сказать про Викторию Исакову. Она получает миллион рублей за смену, но фильмов у нее - один-два в год. Даже если у Исаковой в среднем по 20 съемочных дней, то один фильм кормит ее потом весь год.

В лидерах - Нагиев и Бурунов

Дмитрия Нагиева коллеги называют киноолигархом. Завидуют! Фото: Кадр из фильма

- Другое дело - Дмитрий Нагиев, у него гонорар - 1,5 млн за смену, - продолжает Евгений Морозов. - Нагиев много снимается. Плюс ко всему зарабатывает на рекламе. Я слышал, что за рекламный контракт известного банка Нагиев получил аж 20 млн долларов (по нынешнему курсу - 1 млрд 510 млн рублей. - Ред.). Как говорится, заработал денег и детям, и внукам. Мы его даже зовем киноолигархом. Не отстает от Нагиева Сергей Бурунов. Его примерные расценки - 1 млн 200 тыс. рублей за день. Снимают его много, он сейчас в жанре комедии номер один. Самый кассовый актер, за которого люди голосуют рублем, покупают билеты на все его фильмы.

Промоутеры рассказывают: примерный гонорар сериального актера сегодня колеблется в районе 300 - 500 тысяч рублей за смену. Столько получают Павел Прилучный, Павел Деревянко, Филипп Янковский. Полмиллиона рублей за смену, по словам продюсера Морозова, просит и легенда кино Лариса Удовиченко. Вера Сотникова стоит 300 тысяч рублей. А 69-летняя Татьяна Кравченко оценивает свою игру в 100 тысяч рублей за съемочный день.

- Вообще возрастных актрис сейчас снимают мало, - отмечает Евгений Морозов. - Сейчас эпоха блондинок модельной внешности. Именно поэтому почти в каждом фильме - Кристина Асмус с гонораром в миллион рублей за смену. Впрочем, сегодня самой дорогой актрисой в кино по-прежнему является не она, а Лиза Боярская. Там ставка - 1,5 млн за смену. Лиза уже обошла по гонорарам своего отца Михаила Боярского, тариф которого - миллион рублей за съемочный день.

Лиза Боярская - одна из самых дорогих и востребованных сегодня актрис. Фото: Persona Stars

СРАВНИМ

А сколько платят в театре?

Помимо кино, многие артисты имеют стабильный доход в театре. Да, там не такие баснословные гонорары, но все равно эти деньги поддерживают служителей Мельпомены, если у них нет съемок.

- Самые кассовые театры сейчас - это «Ленком» и МХТ им. Чехова. Актеры первого состава (Соколов, Певцов, Раков) получают там в месяц примерно 250 тысяч рублей. Актеры второго плана, эпизодических ролей вроде «кушать подано» имеют зарплату в 70 тысяч рублей, - рассказывает продюсер Евгений Морозов.

Примерные гонорары за один съемочный день

Сергей Безруков, Александр Петров, Константин Хабенский, Екатерина Климова - от 1 млн 200 тысяч рублей до 1 млн 500 тысяч рублей.

Филипп Янковский - 1 миллион рублей.

Елена Подкаминская - 500 тысяч рублей.

Никита Ефремов - 400 тысяч рублей.

Оксана Фандера - 300 тысяч рублей.