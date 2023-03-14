США вдруг «прозрели»: свергать Путина смертельно опасно, посылать оружие Зеленскому нельзя

Один из самых популярных, энергичных и влиятельных американских политиков, ДеСантис раньше придерживался совершенно иной позиции Фото: REUTERS

Политические «прозрения» бывших политиков США, даже самые неожиданные, звучат громко, но волнуют мало: реальные рычаги управления им уже недоступны, а чужими советами живут только дураки. Поэтому очередное предупреждение о том, что политика Байдена по Украине может привести к началу конфлита с Россией, сделанное бывшим специальным помощником президента Рейгана Дугом Бандоу в статье для сайта 19fortyfive, шуму не наделала: отставники всегда чего-то боятся.

Но если «прозрел» кто-то из ведущих политиков страны, да еще претендующий на пост президента, то у всех сразу «ушки на макушке». Поэтому озвученные телеканалом Fox News заявление губернатора-республиканца штата Флорида и возможного кандидата на выборах-2024 Рона ДеСантиса о том, что вовлеченность в конфликт на Украине не является жизненно важным национальным интересом США, услышали все.

Один из самых популярных, энергичных и влиятельных американских политиков, ДеСантис раньше придерживался совершенно иной позиции. В 2014-2015 годах, напоминает The New York Times, он как истинный «республиканский ястреб» критиковал тогдашнего президента-демократа Обаму за нерешительность в поставках оружия украинскому режиму. И резкость его антироссийских заявлений даже для традиционно агрессивных во внешнеполитических вопросах республиканцев в то время была образцовой.

И вдруг, когда для «победы демократии» надо изо всех сил поддерживать Киев, защищающий весь Запад от «российской агрессии», ДеСантис заявляет: «Фактическое финансирование этого конфликта администрацией Байдена по принципу «карт-бланш» - «столько, сколько потребуется» - без каких-либо определенных целей или ответственности отвлекает от самых насущных проблем нашей страны». А чтобы никаких сомнений не оставалось, разъясняет: он не считает, что защита Украины должна быть приоритетом для американского президента и что США должны поставлять Киеву истребители F-16 и ракеты большой дальности. Ну и для полной ясности: «Эти шаги несут риск явного втягивания Соединенных Штатов в конфликт и могут приблизить нас к горячему конфликту между двумя крупнейшими ядерными державами мира. Такой риск неприемлем».

И это еще не все. The New York Times продолжает перечислять поистине «шокирующие» откровения ДеСантиса. Оказывается, попытка «смены режима» в России, о чем мечтает нынешняя администрация, «значительно повысит ставки в конфликте, сделав более вероятным применение ядерного оружия». И вообще, рассчитывать, что вместо Путина в Кремле появится проамериканский лидер - глупо. Скорее всего, сменщик российского президента будет «еще более безжалостным, а затраты на достижение такого сомнительного результата могут стать астрономическими». Так что игра не стоит свеч…

Ну не крамола ли? По американским меркам - просто революционная ересь. Путин пусть остается у власти, оружия Зеленскому давать не надо… С чего это вдруг? В чем причина чудесного преображения хрестоматийного «ястреба» в рационального «голубка»?

Метаморфозу объясняет сам губернатор Флориды: «Мы не можем отдавать приоритет эскалации за границей защите нашей собственной родины, особенно когда десятки тысяч американцев ежегодно умирают от контрабанды в нашу страну наркотиков, а наши арсеналы имеющего решающее значение для собственной безопасности оружия быстро истощаются». Ну и The New York Times добавляет ясности. Январский опрос центра Pew, напоминает газета, показал, что 40 процентов независимых избирателей-республиканцев считают, что США слишком сильно поддерживают Украину. В марте прошлого года, таких было всего 9 процентов.

Так что для «прозрения» ДеСантиса, а вслед за ним, безусловно, и других американских политиков, оснований достаточно. А прямо сейчас, что называется «вживую» мы наблюдаем начало сурового банковского кризиса в США. В такие времена прагматичные американцы особо остро чувствуют, что своя рубашка ближе к телу…

Есть и еще один веский аргумент в пользу «прозрения» губернатора Флориды - американский долг, который растет, как снежный ком, но о котором политики предпочитают не говорить. В рассылаемых некоторыми инвестфондами США своим клиентам информационных обзорах общий долг (государственный, корпоративный и потребительский) на конец прошлого года оценивается в 72,8 триллиона долларов. То есть на каждого работающего американца приходится 458 тысяч долларов долговых обязательств. Если приплюсовать к долгам и все другие финансовые обязательства, включая страховки, то эта планка подскочит до 736 тысяч.

Погасить текущие долги, объясняют аналитики, можно сократив потребление и повысив налоги, напечатав еще денег и разместив новые финансовые гособязательства. Тут и головы ломать не надо, чтобы понять: в начинающейся избирательной гонке никто из политиков не станет себя хоронить обещаниями «жить по средствам», то есть сократив потребление и увеличив налоги. А вот урезать траты на «борьбу за демократию» на другом конце света предложить вполне могут.