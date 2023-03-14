Подробности жизни победителя «Новогоднего миллиарда-2023» от «Русского лото»

Фото: пресс-служба Столото

Первый в Новом 2023 году тираж «Русского лото» прошел феерично и завершился оглушительной удачей жителя Нижнего Новгорода. Он получил в подарок набор из пяти билетов и стал вторым миллиардером в истории российских лотерей.

Официально известен

Обладателем билета «Русского лото», что принес огромную удачу, стал слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования Александр Земсков. Нижегородец с женой следили за ходом розыгрыша и о победе узнали в моменте. Однако по нескольким причинам решили не заявлять о себе сразу. Во-первых, понадобилось время, чтобы принять сам факт выигрыша миллиарда — согласитесь, такое бывает не каждый день. Кроме того, супруги хотели сначала найти и спокойно изучить информацию об оформлении выигрыша и собрать все необходимые для получения главного приза документы.

В интервью Александр также рассказал, что им требовалось подождать, пока уляжется обсуждение в сети:

«Мы намеренно выждали паузу, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала», — пояснил нижегородец.

Александр, по его собственным словам — человек простой. Живет он скромно и трудится на самой «обычной» работе. Ни ему, ни супруге раньше никогда не приходилось выступать на публике или общаться с представителями прессы. Они, конечно, верили в свою удачу, но не собирались в одночасье становиться миллиардерами. Александр решил ответить на основные вопросы публично и больше не видит смысла держать победу в секрете:

«Скрыть такую сумму денег все равно не удастся, ведь многое в жизни поменяется. Это могло всплыть в любой момент. Поэтому я посчитал нужным сразу ответить на все вопросы, чтобы в будущем меня и мою семью никто не беспокоил расспросами».

Но, по всей видимости, одного только интервью оказалось недостаточно. Недавно Александр закрыл свою страницу в соцсетях. И это вполне разумно, ведь не исключено что с победителем лотереи «Новогодний миллиард» могут попытаться выйти на связь хейтеры или мошенники.

Александр обратился для оформления приза спустя почти два месяца после розыгрыша. За это время его история уже успела обрасти слухами. Например, в некоторых источниках обсуждался какой-то подставной миллиардер - сообщалось, что нижегородец, получив выигрыш, выкупил целый магазин известной алкосети. Но как оказалось, к действительности эти новости отношения не имели.

Как сложилась жизнь обладателей самых крупных выигрышей

Герой нашего материала стал вторым по счету миллиардером за историю проведения лотерей в России. Напомним, что «Новогодний миллиард» от «Русского лото» в январе 2023 был разыгран уже в шестой раз.

Однако первый успех — миллиард рублей и скандал в сети в придачу к нему достался 1 января 2020 пенсионерке из Подмосковья. Надежда Бартош, возможно, вообще не узнала бы о выигрыше. Победительница забыла про подаренные билеты в машине, на которой ее дочь после Нового года уехала в Петербург. Третьего января она случайно нашла забытые мамой билеты и проверила их на сайте «Столото». Один из них оказался счастливым.

Однако радостное событие принесло не только позитивные эмоции. Новость о том, что Бартош стала первой, кто выиграл в лотерею миллиард, быстро разлетелась по сети. Разумеется, пользователей и журналистов интересовала личность победительницы. Когда выяснилось, что у Надежды имеется собственный бизнес, интернет взорвался комментариями. Чего только не приписали женщине: и связи с организаторами, и классическое «все куплено».

Дошло до того, что ряд журналистов провел свои расследования. В итоге было доказано, что миллиард в лотерею достался пенсионерке волею случая. Однако осадок, очевидно, остался. Надежда исчезла из поля зрения и предпочитает больше не говорить о своей победе.

Реально ли выиграть?

Если судить по количеству продаваемых билетов, «Русское лото» вот уже много лет остается самой народной и любимой тиражной лотереей в России. Большой интерес вызывает специальный праздничный розыгрыш под названием «Новогодний миллиард». Билеты на него начинают продавать осенью, приобрести их можно на сайте «Столото» и в официальных магазинах распространителя, а также у его многочисленных партнеров.

Из года в год именно в «Новогоднем миллиарде» разыгрывается больше всего денег среди всех тиражей не только «Русского лото», но и других российских лотерей. Например, в праздничном тираже 2023 года было разыграно 2 524 046 635 рублей, в том числе и 100 призов по 1 миллиону рублей, а также множество призов в сотни и десятки тысяч рублей. Суммы внушительные, но как их выигрывать? Конечно, каждый из участников надеется, что именно у него в руках заветный билет. Но везет, естественно, не всем. Многие участники розыгрыша уходят ни с чем или со скромными выигрышами в пару сотен рублей. Обидно? Безусловно. Но кого винить, если это — лотерея?

Вариантов немало, но самый популярный звучит не слишком конкретно. «Выиграть в “Русское лото” просто нереально», — пишут в сети расстроенные проигрышем или небольшим выигрышем пользователи. «Счастливый билет всего один», — тоже довольно частое утверждение. Однако достаточно зайти на официальный сайт «Столото», чтобы понять: все это выдумки. В каждом новогоднем тираже как минимум больше сотни человек выигрывают крупные суммы, а победители, которым выпадают тысячи и десятки тысячей рублей, еще больше. При этом заветный миллиард не всегда достается одному счастливчику, его могут поделить между собой сразу несколько человек. Например, так было в 2019 и 2022 годах. А в 2021 главный приз вообще разбили на тысячу призов по одному миллиону рублей.

А это точно везение?

Вероятно, многим судьба счастливчиков кажется достойным поводом для зависти. Мол, только что ты просто сидел дома на диване — а секундой позже уже выиграл в лотерею «Новогодний миллиард»! Победители, однако, вряд ли согласны с таким утверждением на 100 %. Особенно те, кто решил поделиться своей историей. Хейт — вещь очень неприятная, а уж когда дело доходит до разнообразных теорий заговора, остается только удивляться полету человеческой фантазии. Вот в чем, как вы думаете, могут обвинить нового миллиардера из Нижнего Новгорода? Ну, например, в том, что он мужчина. И выигрыш достался ему исключительно поэтому. Ждем ваших предположений.

В поисках ответа на вопрос «откуда берется зависть?» можно даже попытаться обратиться к психологии. В ситуации проигрыша сходятся сразу несколько факторов — здесь и дофаминовое «ожидание вознаграждения», и разочарование, и даже чувство стыда. Вам когда-нибудь было обидно за проигрыш любимого спортсмена? Вот с лотереей примерно так же. Только в первом случае вина перекладывается на того, кто не смог одержать победу. А во втором — ровно наоборот. «Ну не может какой-то слесарь быть лучше меня», — думает проигравший. А правда в том, что в случае с везением лучших или худших просто нет.

Как можно забрать выигрыш?

Но победитель, как известно, забирает все. И, пока сеть полнится слухами и комментариями, обладатели счастливых билетов раз за разом обращаются для получения призов. Александр с супругой приехали в столицу лично и подали необходимые документы в лотерейном центре «Столото».

Выплата будет осуществлена не позднее 180 дней с даты оформления выигрыша, как и требует законодательство. Александр также отметил, что получит сумму уже за вычетом налога.

По российским законам выигрыш в лотерею облагается стандартным налогом на доходы физических лиц, то есть составит 13% от первых 5 млн рублей и 15% от суммы, превышающей этот порог. Таким образом, на руки победитель получит 850 100 000 рублей. Интересно, что вся сумма налога, то есть почти 150 млн рублей, останется в регионе победителя: 85% уйдет в бюджет области, 10% – в бюджет Нижнего Новгорода, а 5% – в казну муниципального округа. Получается, что Александр не только выиграл деньги для себя, но и родному региону помог на внушительную сумму.

Поскольку выигрыш Земскова превысил 600 000 рублей, его выплатят безналичным способом. Если бы выигрыш был меньше этого порога, его можно было бы получить наличными в лотерейном центре «Столото», а относительно скромные суммы и в одной из розничных точек продаж. Но в любом случае при выигрыше от 15 тысяч пришлось бы проходить идентификацию. А когда выигрывает электронный билет, то получить выигрыш можно еще удобнее – через личный кабинет на сайте «Столото».

Возрастная категория: 18+

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