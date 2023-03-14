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Политика14 марта 2023 11:18

Шойгу показали разработки, которых нет ни у одной армии мира

Главе военного ведомства продемонстрировали технологический процесс сборки высокоточных ракет
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Главе военного ведомства показали технологический процесс сборки высокоточных ракет

Главе военного ведомства показали технологический процесс сборки высокоточных ракет

Министр обороны России Сергей Шойгу лично проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», что расположено в Московской области.

Во вторник днем об этом сообщили в Минобороны России: «Главе российского оборонного ведомства продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка высокоточных средств поражения».

На кадрах новые ракеты не демонстрируют, однако отмечается, что «руководство корпорации представило Сергею Шойгу запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения». Со слов министра таких на вооружении еще ни у кого не было…

«Продемонстрированные сегодня предприятием перспективные разработки заслуживают большого внимания. Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран», - подчеркнул Сергей Шойгу на рабочем совещании с руководством Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и профильных органов военного управления.

Министр поблагодарил сотрудников Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», и даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году, поручил им удвоить объемы производства «высокоточных средств поражения».

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области.

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области.

«Перед Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» - серьезная задача. Для ее выполнения у предприятия есть необходимые резервы: высококвалифицированные специалисты и производственные мощности. Поэтому задача жесткая, но выполнимая», - подчеркнул Шойгу.

В Минобороны России отметили, что инженеры предприятий ВПК сегодня нацелены не только на вывод в серийное производство новейших образцов вооружения, но и продолжают разрабатывать варианты модернизации высокоточного оружия, применяемого российской армией.

Как пояснили «КП» ряд военных экспертов одним из таких направлений для разработок стали системы доставки и точного наведения для мощнейших авиационных бомб еще советского образца.

Армия и безопасностьОСОБЫЙ СЛУЧАЙ