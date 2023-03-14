Десятилетие науки и технологий: первые научные детские площадки во дворах и парках России появятся в 2023 году

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В одном из поручений глава государства рекомендовал органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять участие в реализации проекта «Научные детские площадки», предусмотренного планом проведения в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий, в том числе в рамках реализации программ благоустройства городских пространств и проектов создания комфортной городской среды.

В Десятилетие науки и технологий в регионах России будут построены научные детские площадки. На них ребята в игровой форме смогут узнать о достижениях отечественной науки и работе учёных: от физики и химии до экологии и астрономии. Строительство первых площадок запланировано на май-июнь 2023 года. Всего же в планах первых трех лет проведения Десятилетия предполагается обустроить научные детские площадки не менее чем в 30 российских городах. На них будут размещены игровые объекты, демонстрирующие направления науки, имеющие широкую представленность в том или ином населённом пункте и работу основных законов природы. Так, концепция каждой площадки будет заключатся в том, чтобы создать интерактивный музей под открытым небом, где через игру дети смогут узнать, что такое электричество, как устроена солнечная система, какова скорость распространения звука и как вычислить скорость движения.

Проект первой научной детской площадки представлен в декабре 2022 года на II Конгрессе молодых учёных – компанией «Лебер», ведущим разработчиком, производителем и поставщиком такого рода решений на отечественном рынке. Во время ключевого события Конгресса - встречи его участников с президентом Владимиром Путиным, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российскои Федерации по науке и образованию, Председатель экспертной группы по верификации научной составляющей проекта «Научные детские площадки», директор малого технологического университета БГТУ им. В.Г.Шухова Наталье Игоревне Алтынник, удалось лично рассказать главе государства о проекте популяризации науки среди детей и молодёжи.

«В рамках реализации инициативы мы планируем привлечь всех технологических лидеров России и совместно, в соавторстве, разрабатывать научные площадки, показывать ребятам разработки и технологии, чтобы в дальнейшем у них возникало чувство гордости, и они с уверенностью шли в научные сферы. Проект будет интересен детям и взрослым. Научные объекты на детских площадках будут оснащены QR-кодами, перейдя по которым, родители и дети смогут получать не только простые пояснения о научной значимости объекта и принципах его работы, а также просмотреть просветительское видео и узнать о возможностях получения профильного и общего образования в родном регионе», — комментирует планы по реализации инициативы «Научные детские площадки» Наталья Игоревна Алтынник, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России скои Федерации по науке и образованию, Председатель экспертной группы по верификации научной составляющей проекта «Научные детские площадки», директор малого технологического университета БГТУ им. В.Г.Шухова.

На полях II Конгресса молодых учёных проект «Научные детские площадки» стал предметом обсуждений и на особой сессии, которая была посвящена детям и нашему будущему. Представители научного сообщества, государственной власти и бизнеса решали, как прийти к тому, чтобы университет для самых маленьких появился в каждом дворе и стал точкой притяжения для детей и их родителей.

Одной из участниц сессии стала Татьяна Васильевна Мамонтова, ведущий научный сотрудник Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России скои Федерации по науке и образованию. По её мнению, производителям научных детских площадок в первую очередь необходимо учитывать специфику региона, где она будет установлена.

«Необходимо вовлекать в науку детей дошкольного возраста с помощью научных детских площадок. Мы спрашивали у школьников и у детей в детском саду о том, кто такой ученый и чем он занимается. Дети сказали, что ученый – этот тот, кто много учится, может что-то починить, изобрести. Это действительно является показателем того, что все наши старания вовлечения молодежи в науку не напрасны и мы работаем в верном направлении. Касательно механизмов распространения, сейчас существует рейтинг научно-технологического развития региона, показатели этого рейтинга будут меняться и возможно необходимо ввести, как один из критериев оценки, наличие научных детских площадок. Тогда регион будет заинтересован. Производителям я хочу посоветовать учитывать специфику региона. Предлагать такие научные детские площадки, которые будут учитывать специфику региона. Тогда мы с самого раннего возраста будем вовлекать детей в науку и помогать поступать в местные вузы, а не уезжать за физикой в столицу», — рассказала Татьяна Васильевна Мамонтова.

Как будут выглядеть научные детские площадки, было определено по итогам проведения ряда конкурсов, в том числе конкурса «Нарисуй науку», который направлен на разработку концепций при участии детей и ученых. Благодаря конкурсу «Нарисуй науку» дети приняли участие в разработке и стали соавторами «умных» площадок. Лучшие работы начали интегрировать в проекты научных детских площадок и на их основе создавать малые архитектурные формы. Второй конкурс – «Развитие – Сопр» (социально ориентированные проекты) – поддержал компании-представителей малого бизнеса, желающих создать концепции и установить научные детские площадки. Победителем первого конкурса «Развитие – Сопр» стала компания «Телеконт», развивающая Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) в городе Жуковском Московской области.

Принять участие в конкурсе могли компании, относящиеся к налоговым резидентам Российской Федерации и обладающие статусом «Микропредприятия» или «Малого предприятия». Конкурс на создание проектов научных детский площадок «Развитие – Сопр» проводится во второй раз. Заявки, поданные на первый конкурс, сейчас проходят процедуру конкурсного отбора жюри. По итогам конкурсов финансовую поддержку проектам окажет Фонд содействия инновациям.

«Площадки должны в игровой форме стимулировать интерес детей к научным дисциплинам, к основам высокотехнологичной промышленности, сельскому хозяйству, здравоохранению, вопросам улучшения экологической ситуации и др. Для этого дошколятам и маленьким школьникам не надо ехать в областные и даже районные центры, где уже появились объекты аналогичной направленности – научные музеи, кванториумы. Научные детские площадки должны стать элементами каждодневной комфортной среды обитания придомовых территорий», — отмечает российский учёный, советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Михайлович Бортник.

При создании научных детских площадок и оценке конкурсных проектов учитывались комфорт и безопасность. Например, детские площадки должны быть удобными для посещения и самостоятельного использования детьми, находиться в шаговой доступности от домов или образовательных учреждений, находиться на открытом воздухе, иметь антивандальную защиту. Важно, чтобы проекты, а затем – и сами площадки соответствовали самой идее инициативы «Научные детские площадки» Десятилетия науки и технологий и в игровой форме могли заинтересовать детей наукой и профессией ученого.

Глобальная задача состоит в том, чтобы распространить в масштабах всей страны опыт проектирования площадок, на которых ребенок не только развивается физически, но и познает базовые научные принципы. В настоящее время уже сформирован каталог научных детских площадок для работы с регионами, в котором представлено 7 альтернативных проектов, включающих 18 концепций. Также в 2022 году создан и представлен проект научной детской площадки в Сочи, который будет реализован в 2023 году. Разработаны эскизы и концептуальное наполнение площадок для городов Дубна и Жуковский Московской области (консультационное сопровождение проекта ведут Объединённый институт ядерных исследований и Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского). А Министерство просвещения Российской Федерации разработало проект научной детской площадки в «Артеке».

Инициатива, представленная в Десятилетии науки и технологий, может кардинально изменить отношение к детским площадкам и инфраструктуру развивающего досуга города в целом. Проект будет способствовать не только вовлечению детей в науку, но и в целом обогащению городской среды, делая её разнообразной.

Справочная информация:

Президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Оно включает в себя комплекс инициатив, проектов и мероприятий, которые направлены на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

Основные цели Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач страны и информирование людей о достижениях российской науки.

Инициатива «Научные детские площадки» направлена на детей дошкольного и младшего школьного возраста и их родителей̆. Цель инициативы – познакомить детей с базовыми научными принципами, а родителей̆ – с современными научными тенденциями и возможностями, которые открывает детям научная карьера. В результате будет создана инфраструктура развивающего досуга для детей и их родителей с навигацией по научно-популярным и образовательным ресурсам региона. Инициатива включает строительство во всех регионах России площадок, на которых детям в игровой форме рассказывают о достижениях отечественной науки и исследовательской работе, с помощью атрибутов и игровых механик формируют образ ученого – человека, который пользуется авторитетом в обществе, занят интересным и любимым делом, приносит пользу людям и стране.