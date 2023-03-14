«Теперь с этим адом жить всю оставшуюся жизнь»: Уехавший в Израиль Анатолий Белый сделал горькое признание

Анатолий Белый. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Несколько месяцев назад Анатолий Белый покинул Москву и переехал жить в Израиль. Актер пытается найти работу в новой стране, но мысли о том, что время былой популярности осталось позади, не дают ему покоя. Любовь зрителей и уважение коллег в России сменилось осуждением – актера критикуют за то, что он поддержал Украину. В соцсетях Белый жалуется, что с этим негативом ему придется жить до конца своих дней.

«Новые впечатления. Выставки. Концерты. Съемки. Выступления. Впечатления. Такой насыщенной жизни у меня не было давно. Хочется сделать в Израиле что-то очень важное. Чувствую, что это мое время, когда есть опыт, силы и надо найти возможность сделать большое дело. Все время одна и та же мысль возвращается ко мне - теперь с этим жить всю оставшуюся жизнь. С этим адом. Открытый мир и люди, новые открытия и свершения с одной стороны и жуткие потоки ненависти из России - с другой. Горько. Больно. Страшно. Иду вперед. Не смотрю назад. Чего и вам желаю», - признался 50-летний актер.

Анатолий Белый уволился из МХТ имени А.П. Чехова в июле. Артист перебрался в Нетанию, где у него есть родственники (настоящая фамилия Белого – Вайсман). Актер не скрывает, что наладить жизнь в чужой стране ему удается с большим трудом. Из-за того, что он не знает иврита, ролей ему практически не дают, а если и дают – то без слов. Сейчас артист пытается учить иврит, чтобы начать, наконец, играть на сцене.

В Израиле Белый зарабатывает в несколько раз меньше, чем он получал в Москве, и пока что тратит сбережения, которые он сделал в России.

«По деньгам - это шаг назад. Да, зарабатываю на порядок меньше. Но это совсем не главное. Жена сейчас приедет, будет работать», - рассказывал артист.

Некоторые коллеги артиста говорят, что Белый и раньше не отличался чистоплотностью в вопросах совести. Так что нынешнее отношение к нему со стороны россиян вполне оправданно. Так, актриса Татьяна Васильева уверена: в свое время он плохо поступил с ныне покойной бывшей женой Мариной Голуб. Анатолий ушел от нее к дизайнеру Инессе Москвичевой, которая в свое время унижала актрису.

«Есть такое качество - не ценить то, что ты имеешь, тех, кто тебе помог в свое время. И идешь дальше, как у нас говорят, по трупам. Марина была одним из них, к сожалению», - рассказывала Васильева в шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Белый бросил первую жену Марину Голуб ради дизайнера Инессы Москвичевой. Фото: Евгения ГУСЕВА

50-летний Белый родился на Украине в Винницкой области и после школы поехал покорять Москву, поступив в театральное училище имени Щепкина. В 1995 году он женился на известной актрисе и телеведущей Марине Голуб. Из-за большой разницы в возрасте (Марина была старше Анатолия на 15 лет) многие были уверены, что Белый женился по расчету.

В браке они прожили до 2006 года, детей у супругов не было. Злые зыки поговаривали, что Анатолий ушел от Марины, как только сделал успешную карьеру, и больше она была ему не нужна. Марина очень тяжело переживала разрыв. Еще большую боль доставляло то, что ей приходилось играть с бывшим супругом на одной сцене.