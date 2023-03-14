Александр Розенбаум: Все идёт штатно, врачи замечательные

Александр Розенбаум Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 14 марта, из Красноярска пришла тревожная информация: знаменитый певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор, народный артист России Александр Розенбаум экстренно прооперирован в одной из местных больниц.

Сообщалось, в частности, что любимец миллионов, который находится на гастролях в Сибири, несмотря на боли в ноге, продолжал выступления и творческие встречи. В том числе - и с медиками. (У Розенбаума это - традиция, он сам когда-то работал врачом скорой помощи.)

Люди в белых халатах и обратили внимание на то, что артист хромает. Настояли на осмотре. Одна из версий звучит так: «В больнице в ходе обследования был обнаружен тромб». Немедленно провели операцию, которая прошла успешно. Интервью Александр Розенбаум никаких не даёт. Но мне все же удалось до него дозвониться. В трубке я услышал бодрый голос своего кумира.

Вот - дословно - наш короткий разговор, который прозвучал в эфире Радио «Комсомольская правда» - его можно послушать и на нашем сайте…

… Алло?

- Это Гамов, Александр, Александр, из «Комсомолки». Просто все всполошились…

- Без комментариев, Саша, без комментариев.

- Только бы ваш голос услышать… Как вы себя чувствуете?

- Все штатно, врачи замечательные. Все идет штатно, все хорошо. Спасибо.

- Мы вас очень любим. У вас хороший голос.

- Спасибо, Сашенька, спасибо вам большое.

- Мы вас ждем на Радио "Комсомольская правда".

- Пока, пока.

«Комсомольская правда» желает любимому артисту быстрейшего и окончательного выздоровления.