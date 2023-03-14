Пугающая правда о российских учителях: Издевательства детей, ужас зарплат и жестокая кара закона

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По данным Росстата, средняя зарплата учителей в России – 45.787 рублей в месяц. А это значит, что в одних регионах, например, в Ивановской области — 26.000, в других, например, в Ямало-Ненецком автономном округе – 102.330. В Москве – 99.674. Но работа у всех тружеников вбивания знания в головы наших с вами оболтусов одна. Она очень непростая, и, к сожалению, совершенно не престижная.

Спецкор KP.RU Дина Карпицкая поговорила с педагогами из разных регионов России. И узнала изнанку их нелегкого труда. Думаю, многим родителям будет интересно посмотреть на нее и, главное, на себя со стороны.

Сразу оговорюсь, имена учителя просили не раскрывать.

ЧАТ НЕ ЧАТ

Найти соцсети или телегам-каналы, где бы общались между собой учителя вообще почти нереально. По одной простой причине:

- Я интернет вообще не вижу, - жалуется 43-летняя учительница географии из Москвы Светлана Сергеевна К. – У меня рабочих чатов знаете сколько? Загибайте пальцы – с учениками где я классный руководитель, с родителями, с администрацией школы, с предметниками, с учителями из параллели, с географами, с методистами, с коллегами по курсам повышения квалификации, с завучами, с айти-специалистами... Это основные. Плюс еще почта с детьми, с родителями… А электронный журнал! Требования же жесткие. До 10:00 я должна отметить кто из моего класса отсутствует и по какой причине. Даже на опоздавших детей (сейчас же у нас электронный учет) я обязана составить объяснительную - почему опоздал, - то есть списаться с родителями, отчитаться о проведении профилактической беседы. Строго до 16:00 надо выставить оценки и подгрузить домашку. Причем, за плохие отметки отдельный отчет с указанием причины и того, какие сроки исправления «двойки» заданы. А когда эта кутерьма заканчивается, начинается переписка с учениками и родителями. «Светлана Сергеевна, а что на сегодня задали?». Ну откройте вы электронный дневник-то! А на уроке что ваш ребенок делал, почему не записал? И так до поздней ночи. Родители спокойно могут написать и в 22:00, да и позже. Они как будто не понимают, что я - человек, у меня личная жизнь, дети. Трое, кстати.

- Обычный бумажный журнал не ведут уже в школе?

- Вот именно, что и его тоже надо вести. Такие требования, я уж не знаю везде или только в нашей школе. На случай, если электронная система заглючит, и надо будет восстановить оценки. А еще курсы повышения квалификации, планы, проверка тетрадей и контрольных. Ладно еще моя география, там реже. А кто русский ведет или математику, там вообще чуть не каждый день тетради собирают.

- В соцсети вам заглядывать некогда, получается?

- Совершенно. У меня телефон к вечеру раскаленный. О чем вы говорите?

- А как возрастные учителя со всеми этими новыми технологиями справляются?

- С трудом. Они, конечно, ценны своим колоссальным педагогическим опытом, поэтому на многие их огрехи в работе с компьютером и чатами закрывают глаза. Они часто нас, кто помоложе, спрашивают, и сами как ученики в тетрадках схемы рисуют - куда чего нажать. Тяжело им, конечно. В этом году вроде заявили, что бюрократической работы у учителей станет меньше, с нетерпением ждем.

О ТОМ, ЧТО НАЧАЛАСЬ СВО Я УЗНАЛА ЧЕРЕЗ 4 ДНЯ

Учителя настолько погружены в свою реальность, в какую-то параллельную, что о происходящих вне ее событиях узнают последними. Даже о таких эпохальных, как спецоперация на Украине.

- Вы представляете, я же только 1 марта узнала про СВО. И то мне дочь позвонила из Москвы и рассказала, а так бы и дальше жила в неведении. А я еще думала, что за очереди в обменниках стоят, - вспоминает педагог начальных классов из Санкт-Петербурга 56-летняя Наталья Дмитриевна Д.

- Неужели в учительской не обсуждали последние новости?

- Нет! У нас свои новости. Мама одна написала кляузу на учителя. Мальчик такой хулиган, срывал уроки. И педагог выгнала его из класса, взяла за руку и вывела. Другие дети сняли все на мобильный, выложили в сеть. Такой скандал!.. Полиция приходила. Чуть не до уголовного дела дошло. Хорошо, что в нашей школе установлено видеонаблюдение, все прояснилось. А сколько Ольга Васильевна показаний давала, плакала. Да я и сама не знала что делать, может уволиться от греха подальше? Мы же теперь, получается, совсем бесправные. Отобрать у балбеса на уроке телефон – нарушение закона, выгнать хулигана из класса – нарушение закона. Даже за двойку в журнале теперь надо оправдываться! И это я у младших классов веду. А что в старшей школе творится? Тихий ужас. Дети педагогов ни во что не ставят. Да и родители. Я не понимаю, что за поколение выросло, вот эти молодые мамы, которым плюс-минус 30. Они же приходят и требуют, требуют. Пишут жалобы.

ХРАМ ЗНАНИЙ СТАЛ СФЕРОЙ УСЛУГ, КАК ПАРИКМАХЕРСКАЯ

- Мои ученики, а особенно их родители тоже спрашивают у меня за каждую «двойку», - подтверждает слова своей коллеги географ Светлана Сергеевна К. – Причем, знаете, сама постановка вопроса даже перевернулась с ног на голову. Родитель приходит сразу с наездом: «Мой ребенок все знает! Почему в дневнике «три». Вы что, самая умная?». Даже ведь не спросят, а что не так? Где мой оболтус не доучил? Как исправить? Сразу скандал. А дети - они же копируют родителей. Я уже разработала свою методику - если ученик из-за плохой оценки за контрольную начинает выяснять отношения, я предлагаю ему прямо на месте ответить на вопросы контрольной устно. И если он знает, то готова извиниться и оценку исправить. Но таких прецедентов пока не было. Знаете до чего уже доходит, дети буквально требуют оценки. «Светлана Сергеевна, я хорошо себя вел на уроке, не шумел, вот конспект писал. Поставьте мне пять». Я уже шучу, что только за то, что пришел, получается? Раньше так не было. Спорить с учителем? Требовать «пятерку»? Никогда. Я теперь как парикмахер, который оказывает услуги и обязан ублажать недовольных клиентов. Чуть что – жалоба. А дети как могут довести, знаете?!

Если в классе начинается заговор против учителя, то бедному педагогу с ним просто не справиться. Пора уже начать всерьез говорить о буллинге (травле. - Ред.) учителей, а не учеников.

- У нас в восьмом классе девочки стали дружить против учительницы русского, - рассказывает педагог истории и завуч по воспитательной работе подмосковной школы Елена П. - Устраивали ей пранки (розыгрыши, как правило - хулиганские. - Ред.), доводили на уроках. Причем действовали слаженно, одна из зачинщиц «выступает», другие исподтишка снимают. Ну а дальше дело техники – монтажа. Вырезают все ненужное, остается как учитель повышает голос. Что они творили на уроках! И вейпы на задних рядах курили, и плевали ей в спину, не реагировали на замечания, хамили. Потом выяснилось, что у них был чат «Достанем (слово более ругательное) русичку». И там каждый день новый план обсуждался.

- А как стало известно про этот чат?

- Тогда в класс пришла новая ученица Катя, ее стали натравливать на эту учительницу. А новичок старался, чтобы влиться в коллектив. Дошло до того, что эта Катя написала в чате, что завтра придет в школу с молотком. Вот тогда-то мне в испуге и сообщила обо всем одна из учениц.

Если в классе начинается заговор против учителя, то бедному педагогу с ним просто не справиться. Фото: Shutterstock

- Но почему сама учительница русского не пожаловалась на буллинг?

- Да у нас в школе знаете кто всегда прав? Ученик. Дети на нее еще и жалобы писали, подключали к этому родителей. Она устала объяснительные писать и незаслуженные выговоры получать. Так что хорошо, что про этот чат и молоток стало известно. А иначе все могло закончится трагедией.

Девочек-зачинщиц поставили на учет в полицию. Но главное - и той единственной благоразумной ученице, которая сообщила педагогам о надвигающейся трагедии, пришлось перевестись в другую школу. Ее в классе затравили, как предательницу.

ЗВОНКИ – ПОЖАЛУЙСТА, НО ТОЛЬКО НА УРОК

Запрет на мобильники в школе обсуждают уже давно. Были выпушены и рекомендации Роспотребнадзора, и министр образования не раз высказывался. Но воз и ныне там. Я опросила десяток учителей, все высказались за то, чтобы запретить телефоны в школе.

- Они мешают. Дети не общаются между собой на переменах, все сидят уткнувшись в экран.

- А все эти пранки которые обязательно надо снять и выложить в сеть? Что они только не делают – и потопы в школьных туалетах, специально забивая тетрадями унитазы. И друг друга снимают в жутких ракурсах. У нас в школе был скандал, мальчик с ментальным отклонением стал «звездой» этих пранков. И пока все это было внутри детских чатов, никто об этом не знал. Но один ученик выложил видео в Тик-Ток. И этот ролик набрал 10 миллионов просмотров. Родители побежали в Минобразования жаловаться, школу проверками мучали полгода. А что мы, учителя, можем сделать? Мы даже права не имеем потребовать показать телефон. А уж тем более его отобрать. А вот родители как раз такое право имеют. Но им до этого дела нет, а виноваты мы. После того случая у нас в классах поставили ящики, куда перед уроком все ученики обязаны положить мобильник. Но теперь многие ходят с двумя – один для ящика, другой в кармане.

С 1 сентября 2022 года на уроках в школах ученикам запретили пользоваться мобильными телефонами. Фото: Shutterstock

- Слушайте, но учителя тоже иногда перегибают палку. Вот недавно педагог по финансовой грамотности из столичной школы набросился на ученика с кулаками. А в Нижнем Тагиле ОБЖшник избил двоих пятиклассников, - приводила я доводы Елене П., которая заведует в подмосковной школе воспитательной работой.

- Такие случаи, конечно, не допустимы. И, я считаю, что видеонаблюдение в школе решает все эти вопросы.

НА СЕЛЕ ВСЕ ХОРОШО, ТОЛЬКО ЛЮДИ РАЗБЕГАЮТСЯ

Похоже, остатки того самого, советского школьного образования в России все же остались. В маленьких сельских школах. И учителя там в почете (в том числе по уровню зарплат — в сравнении с остальным селом). И дети послушнее. Да и классы маленькие, так что есть тот самый «индивидуальный подход».

- Но у нас тоже проблемы – не хватает педагогов. Остро. Молодые не хотят оставаться в деревне и получать 20 тысяч рублей, когда их вон в Москву возьмут на 100 тысяч. А старое поколение потихоньку вымирает. У нас в школе чтобы заткнуть дыры, каждый учитель ведет несколько предметов. Я, например, и физрук, и историк, и ОБЖ преподаю, - рассказывает Дмитрий Иванович, учитель сельской школы из Забайкальского края. - А вот с английским что делать? Англичанка у нас уже 10 лет как на пенсию должна пойти, но ее все уговаривают остаться: «Ну еще годик, ну еще». Где искать нового?

- У вас пранки, буллинги и прочие ужасы 21 века в школе присутствуют? Родители как себя ведут?

- Такие модные слова мы только недавно узнали. У нас все спокойно, по старинке. В селе всего 800 жителей, все друг друга знают, какие тут пранки. Школа – это центр жизни вообще нашей деревни, тут и кружки, и дискотеки, и свадьбы. Мы, учителя, уважаемые люди. А ученики - замечательные. Кстати, ЕГЭ они сдают все на хорошие баллы и без всяких репетиторов. Поступают в институты на бюджет. Вот только из городов молодежь домой уже не возвращается...

ЕГЭ: ЛУЧШЕ БЫ ВЫ ТАК КОРРУПЦИОНЕРОВ ЛОВИЛИ

Единый госэкзамен – это отдельная головная боль для всех. И для детей, и для педагогов.

- С приходим этого ЕГЭ уже нечего говорить об индивидуальном подходе. При том, что с нас его по-прежнему требуют. Все должны подогнаться под один стандарт. Но дети же все разные!

- Мы все заметили, что 10 класс вообще выпадает из учебы. После сдачи ГИА (государственной итоговой аттестации. - Ред.) в 9-м дети выдыхают и приходят в себя уже к 11-му. Оценки же в аттестате по сути уже никакой роли не играют, только баллы ЕГЭ. Так что в 11-м ученики плюют на все не профильные предметы, зубрят усиленно только те дисциплины, которые будут сдавать. У нас в школе эксперимент - разрешено свободное посещение уроков для выпускников. Так у меня на географии осталось 3–4 человека в классе!

- Я каждый год работаю на ЕГЭ. Чего только не насмотрелась. Детям плохо становится, все на нервах. Часто Скорую вызываем. А сходу понять, что с ребенком что-то не так сложно, мы же их видим впервые (по правилам ученики сдают экзамены в другой школе). И невозможно понять, кто списывает. Мальчик один пришел - весь нашпигован техникой, даже слышно было как ему начитывают ответы. Но досмотреть мы права не имеем.

- А рамки все эти и видеокамеры на экзаменах в классах не помогают? Для ЕГЭ же такие жесткие правила разработаны, миллиарды потрачены…

- Да, контроль серьезный. И охранники чуть ли не с автоматами. И в туалет можно выйти строго по регламенту, да еще и под присмотром (учитель обязан стоять у двери). И рамки все эти. Я иногда думаю, лучше бы так коррупционеров ловили. Но беда в том, что все эти строгости работают только на порядочных людей, как и все в это жизни, впрочем. А кто хочет списать, найдет кучу способов. Я читала как-то вредные советы в интернете – и в фольгу завернуть технику, и прийти в школу, где будет экзамен заранее и спрятать шпаргалки и туалете. Я уже молчу, что задания ЕГЭ каждый год сливаются в телеграмм-каналах… Кто хочет списать – спишет.

«СВОИХ ДЕТЕЙ Я ТУДА НЕ ОТДАМ»

Учителя еще много мне рассказывали – и про бесконечно меняющиеся требования, и про то, что есть указания сверху, а есть еще от администрации школы и часто они противоречат друг другу. И про бесконечные проверки и прочее, прочее. Я нашла несколько анонимных телеграмм-каналов, которые ведут педагоги. Вот вам цитата из «Ъудни учителя», его ведет человек из Владивостока:

«Я никогда не думала, что буду учителем. Вообще у меня инженерное, а не педагогическое образование. И, тем не менее, второй год, как я преподаю у 10 и 11 классов. За это время у меня накопилось куча мыслей, историй и сомнений. Всю эту кашу-малу можно разбить на 3 кейса:

1. Я устал и хочу найти нормальную работу, где зарплата будет соответствовать нагрузке.

2. Петя В. сделал такой скачок вперед с начала года. Как же это круто, как здорово, и я обожаю свою работу.

3. Я никогда не отдам своих детей в школу».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Проблема — выше некуда. Давайте решать вместе

Выступая с Посланием в этом году Владимир Путин посвятил немало слов тому, что надо поднять престиж учителей. Похоже, проблема реальная и решать ее приходится уже на уровне выше некуда.

Более того, этот наш с вами 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Правительству поручено срочно создать оргкомитет и разработать план мероприятий. Но как наш дорогой Кабмин будет бороться с пранками и буллингом в школах? Есть у него идеи по воспитанию не только учеников, но и их родителей?

«Комсомолка» уже подключилась к этому важному делу (а что может быть важнее воспитания наших детей?). Уважаемые учителя, пишите свои предложения и замечания на адрес shkola@kp.ru, можно инкогнито, главное конструктивно. Ждем своих мнений и от родителей. Мы их будем публиковать.

ВЗГЛЯД РОДИТЕЛЯ

А где походы с классом? Чаепития и дискотеки где?

Я сама мама школьницы. Дочь в прошлом году окончила 9 классов. За годы ее учебы я много насмотрелась.

Вывод общий такой - дети и их родители становятся все дальше и от школы. И друг от друга. Походов с классом - нет. Чаепитий, дискотек - нет. А потом кто-то требует дружного коллектива и отсутствия буллинга.

Родители не знают друг-друга годами. Собрания для нас проводили в такое время, что работающему человеку попасть не реально. Типа: вторник в 17:00. И делайте что хотите. Хоть на метле прилетайте.

Все личное общение в итоге заменяет чат, где творится настоящий хоррор. Помню, в 7 классе мамы и папы (взрослые люди!) устроили травлю девочке из не очень благополучной семьи и ее бабушке, которая была опекуном. Чуть не письмо уже строчили в опеку, чтобы отправить ребенка в детдом. «Она мешает нашим детям учиться! Это не наши проблемы, что ребенок такой». А бедную бабушку просто выкинули из чата. Она потом плакалась мне, что очень оскорблена этим, потому что ИЗ ВСЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО КОЛЛЕКТИВА класса я одна ее поддержала. А ей и так сложно с внучкой, да.

Что касается общения с учителями, то школы стали неприступными крепостями. Понятно, что это все — ради безопасности детей. Но просто так забежать и переговорить тет-а-тет с учителем уже невозможно! Охрана держит мам и пап в маленьком «загоне» при входе, как диких зверей. Строгий секретарь с журналами записи кто пришел и по какому поводу. «Гав, гав, гав». Мне буквально со скандалом удавалось пробиться к педагогу.

А надо быть ближе друг к другу. Все эти дистанционки и собрания по зуму лишь отдаляют школу и семью друг от друга. И нечего потом удивляться, что мамы и папы общаются с учителями через жалобы в инстанции.