Пугающая правда о российских учителях: Издевательства детей, ужас зарплат и жестокая кара закона

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По данным Росстата, средняя зарплата учителей в России – 45.787 рублей в месяц. А это значит, что в одних регионах, например, в Ивановской области — 26.000, в других, например, в Ямало-Ненецком автономном округе – 102.330. В Москве – 99.674. Но работа у всех тружеников вбивания знания в головы наших с вами оболтусов одна. Она очень непростая, и, к сожалению, совершенно не престижная.
Спецкор KP.RU Дина Карпицкая поговорила с педагогами из разных регионов России. И узнала изнанку их нелегкого труда. Думаю, многим родителям будет интересно посмотреть на нее и, главное, на себя со стороны.
Сразу оговорюсь, имена учителя просили не раскрывать.
Найти соцсети или телегам-каналы, где бы общались между собой учителя вообще почти нереально. По одной простой причине:
- Я интернет вообще не вижу, - жалуется 43-летняя учительница географии из Москвы Светлана Сергеевна К. – У меня рабочих чатов знаете сколько? Загибайте пальцы – с учениками где я классный руководитель, с родителями, с администрацией школы, с предметниками, с учителями из параллели, с географами, с методистами, с коллегами по курсам повышения квалификации, с завучами, с айти-специалистами... Это основные. Плюс еще почта с детьми, с родителями… А электронный журнал! Требования же жесткие. До 10:00 я должна отметить кто из моего класса отсутствует и по какой причине. Даже на опоздавших детей (сейчас же у нас электронный учет) я обязана составить объяснительную - почему опоздал, - то есть списаться с родителями, отчитаться о проведении профилактической беседы. Строго до 16:00 надо выставить оценки и подгрузить домашку. Причем, за плохие отметки отдельный отчет с указанием причины и того, какие сроки исправления «двойки» заданы. А когда эта кутерьма заканчивается, начинается переписка с учениками и родителями. «Светлана Сергеевна, а что на сегодня задали?». Ну откройте вы электронный дневник-то! А на уроке что ваш ребенок делал, почему не записал? И так до поздней ночи. Родители спокойно могут написать и в 22:00, да и позже. Они как будто не понимают, что я - человек, у меня личная жизнь, дети. Трое, кстати.
- Обычный бумажный журнал не ведут уже в школе?
- Вот именно, что и его тоже надо вести. Такие требования, я уж не знаю везде или только в нашей школе. На случай, если электронная система заглючит, и надо будет восстановить оценки. А еще курсы повышения квалификации, планы, проверка тетрадей и контрольных. Ладно еще моя география, там реже. А кто русский ведет или математику, там вообще чуть не каждый день тетради собирают.
- В соцсети вам заглядывать некогда, получается?
- Совершенно. У меня телефон к вечеру раскаленный. О чем вы говорите?
- А как возрастные учителя со всеми этими новыми технологиями справляются?
- С трудом. Они, конечно, ценны своим колоссальным педагогическим опытом, поэтому на многие их огрехи в работе с компьютером и чатами закрывают глаза. Они часто нас, кто помоложе, спрашивают, и сами как ученики в тетрадках схемы рисуют - куда чего нажать. Тяжело им, конечно. В этом году вроде заявили, что бюрократической работы у учителей станет меньше, с нетерпением ждем.
Учителя настолько погружены в свою реальность, в какую-то параллельную, что о происходящих вне ее событиях узнают последними. Даже о таких эпохальных, как спецоперация на Украине.
- Вы представляете, я же только 1 марта узнала про СВО. И то мне дочь позвонила из Москвы и рассказала, а так бы и дальше жила в неведении. А я еще думала, что за очереди в обменниках стоят, - вспоминает педагог начальных классов из Санкт-Петербурга 56-летняя Наталья Дмитриевна Д.
- Неужели в учительской не обсуждали последние новости?
- Нет! У нас свои новости. Мама одна написала кляузу на учителя. Мальчик такой хулиган, срывал уроки. И педагог выгнала его из класса, взяла за руку и вывела. Другие дети сняли все на мобильный, выложили в сеть. Такой скандал!.. Полиция приходила. Чуть не до уголовного дела дошло. Хорошо, что в нашей школе установлено видеонаблюдение, все прояснилось. А сколько Ольга Васильевна показаний давала, плакала. Да я и сама не знала что делать, может уволиться от греха подальше? Мы же теперь, получается, совсем бесправные. Отобрать у балбеса на уроке телефон – нарушение закона, выгнать хулигана из класса – нарушение закона. Даже за двойку в журнале теперь надо оправдываться! И это я у младших классов веду. А что в старшей школе творится? Тихий ужас. Дети педагогов ни во что не ставят. Да и родители. Я не понимаю, что за поколение выросло, вот эти молодые мамы, которым плюс-минус 30. Они же приходят и требуют, требуют. Пишут жалобы.
- Мои ученики, а особенно их родители тоже спрашивают у меня за каждую «двойку», - подтверждает слова своей коллеги географ Светлана Сергеевна К. – Причем, знаете, сама постановка вопроса даже перевернулась с ног на голову. Родитель приходит сразу с наездом: «Мой ребенок все знает! Почему в дневнике «три». Вы что, самая умная?». Даже ведь не спросят, а что не так? Где мой оболтус не доучил? Как исправить? Сразу скандал. А дети - они же копируют родителей. Я уже разработала свою методику - если ученик из-за плохой оценки за контрольную начинает выяснять отношения, я предлагаю ему прямо на месте ответить на вопросы контрольной устно. И если он знает, то готова извиниться и оценку исправить. Но таких прецедентов пока не было. Знаете до чего уже доходит, дети буквально требуют оценки. «Светлана Сергеевна, я хорошо себя вел на уроке, не шумел, вот конспект писал. Поставьте мне пять». Я уже шучу, что только за то, что пришел, получается? Раньше так не было. Спорить с учителем? Требовать «пятерку»? Никогда. Я теперь как парикмахер, который оказывает услуги и обязан ублажать недовольных клиентов. Чуть что – жалоба. А дети как могут довести, знаете?!
Если в классе начинается заговор против учителя, то бедному педагогу с ним просто не справиться. Пора уже начать всерьез говорить о буллинге (травле. - Ред.) учителей, а не учеников.
- У нас в восьмом классе девочки стали дружить против учительницы русского, - рассказывает педагог истории и завуч по воспитательной работе подмосковной школы Елена П. - Устраивали ей пранки (розыгрыши, как правило - хулиганские. - Ред.), доводили на уроках. Причем действовали слаженно, одна из зачинщиц «выступает», другие исподтишка снимают. Ну а дальше дело техники – монтажа. Вырезают все ненужное, остается как учитель повышает голос. Что они творили на уроках! И вейпы на задних рядах курили, и плевали ей в спину, не реагировали на замечания, хамили. Потом выяснилось, что у них был чат «Достанем (слово более ругательное) русичку». И там каждый день новый план обсуждался.
- А как стало известно про этот чат?
- Тогда в класс пришла новая ученица Катя, ее стали натравливать на эту учительницу. А новичок старался, чтобы влиться в коллектив. Дошло до того, что эта Катя написала в чате, что завтра придет в школу с молотком. Вот тогда-то мне в испуге и сообщила обо всем одна из учениц.
Если в классе начинается заговор против учителя, то бедному педагогу с ним просто не справиться.
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- Но почему сама учительница русского не пожаловалась на буллинг?
- Да у нас в школе знаете кто всегда прав? Ученик. Дети на нее еще и жалобы писали, подключали к этому родителей. Она устала объяснительные писать и незаслуженные выговоры получать. Так что хорошо, что про этот чат и молоток стало известно. А иначе все могло закончится трагедией.
Девочек-зачинщиц поставили на учет в полицию. Но главное - и той единственной благоразумной ученице, которая сообщила педагогам о надвигающейся трагедии, пришлось перевестись в другую школу. Ее в классе затравили, как предательницу.
Запрет на мобильники в школе обсуждают уже давно. Были выпушены и рекомендации Роспотребнадзора, и министр образования не раз высказывался. Но воз и ныне там. Я опросила десяток учителей, все высказались за то, чтобы запретить телефоны в школе.
- Они мешают. Дети не общаются между собой на переменах, все сидят уткнувшись в экран.
- А все эти пранки которые обязательно надо снять и выложить в сеть? Что они только не делают – и потопы в школьных туалетах, специально забивая тетрадями унитазы. И друг друга снимают в жутких ракурсах. У нас в школе был скандал, мальчик с ментальным отклонением стал «звездой» этих пранков. И пока все это было внутри детских чатов, никто об этом не знал. Но один ученик выложил видео в Тик-Ток. И этот ролик набрал 10 миллионов просмотров. Родители побежали в Минобразования жаловаться, школу проверками мучали полгода. А что мы, учителя, можем сделать? Мы даже права не имеем потребовать показать телефон. А уж тем более его отобрать. А вот родители как раз такое право имеют. Но им до этого дела нет, а виноваты мы. После того случая у нас в классах поставили ящики, куда перед уроком все ученики обязаны положить мобильник. Но теперь многие ходят с двумя – один для ящика, другой в кармане.
С 1 сентября 2022 года на уроках в школах ученикам запретили пользоваться мобильными телефонами.
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- Слушайте, но учителя тоже иногда перегибают палку. Вот недавно педагог по финансовой грамотности из столичной школы набросился на ученика с кулаками. А в Нижнем Тагиле ОБЖшник избил двоих пятиклассников, - приводила я доводы Елене П., которая заведует в подмосковной школе воспитательной работой.
- Такие случаи, конечно, не допустимы. И, я считаю, что видеонаблюдение в школе решает все эти вопросы.
Похоже, остатки того самого, советского школьного образования в России все же остались. В маленьких сельских школах. И учителя там в почете (в том числе по уровню зарплат — в сравнении с остальным селом). И дети послушнее. Да и классы маленькие, так что есть тот самый «индивидуальный подход».
- Но у нас тоже проблемы – не хватает педагогов. Остро. Молодые не хотят оставаться в деревне и получать 20 тысяч рублей, когда их вон в Москву возьмут на 100 тысяч. А старое поколение потихоньку вымирает. У нас в школе чтобы заткнуть дыры, каждый учитель ведет несколько предметов. Я, например, и физрук, и историк, и ОБЖ преподаю, - рассказывает Дмитрий Иванович, учитель сельской школы из Забайкальского края. - А вот с английским что делать? Англичанка у нас уже 10 лет как на пенсию должна пойти, но ее все уговаривают остаться: «Ну еще годик, ну еще». Где искать нового?
- У вас пранки, буллинги и прочие ужасы 21 века в школе присутствуют? Родители как себя ведут?
- Такие модные слова мы только недавно узнали. У нас все спокойно, по старинке. В селе всего 800 жителей, все друг друга знают, какие тут пранки. Школа – это центр жизни вообще нашей деревни, тут и кружки, и дискотеки, и свадьбы. Мы, учителя, уважаемые люди. А ученики - замечательные. Кстати, ЕГЭ они сдают все на хорошие баллы и без всяких репетиторов. Поступают в институты на бюджет. Вот только из городов молодежь домой уже не возвращается...
Единый госэкзамен – это отдельная головная боль для всех. И для детей, и для педагогов.
- С приходим этого ЕГЭ уже нечего говорить об индивидуальном подходе. При том, что с нас его по-прежнему требуют. Все должны подогнаться под один стандарт. Но дети же все разные!
- Мы все заметили, что 10 класс вообще выпадает из учебы. После сдачи ГИА (государственной итоговой аттестации. - Ред.) в 9-м дети выдыхают и приходят в себя уже к 11-му. Оценки же в аттестате по сути уже никакой роли не играют, только баллы ЕГЭ. Так что в 11-м ученики плюют на все не профильные предметы, зубрят усиленно только те дисциплины, которые будут сдавать. У нас в школе эксперимент - разрешено свободное посещение уроков для выпускников. Так у меня на географии осталось 3–4 человека в классе!
- Я каждый год работаю на ЕГЭ. Чего только не насмотрелась. Детям плохо становится, все на нервах. Часто Скорую вызываем. А сходу понять, что с ребенком что-то не так сложно, мы же их видим впервые (по правилам ученики сдают экзамены в другой школе). И невозможно понять, кто списывает. Мальчик один пришел - весь нашпигован техникой, даже слышно было как ему начитывают ответы. Но досмотреть мы права не имеем.
- А рамки все эти и видеокамеры на экзаменах в классах не помогают? Для ЕГЭ же такие жесткие правила разработаны, миллиарды потрачены…
- Да, контроль серьезный. И охранники чуть ли не с автоматами. И в туалет можно выйти строго по регламенту, да еще и под присмотром (учитель обязан стоять у двери). И рамки все эти. Я иногда думаю, лучше бы так коррупционеров ловили. Но беда в том, что все эти строгости работают только на порядочных людей, как и все в это жизни, впрочем. А кто хочет списать, найдет кучу способов. Я читала как-то вредные советы в интернете – и в фольгу завернуть технику, и прийти в школу, где будет экзамен заранее и спрятать шпаргалки и туалете. Я уже молчу, что задания ЕГЭ каждый год сливаются в телеграмм-каналах… Кто хочет списать – спишет.
Учителя еще много мне рассказывали – и про бесконечно меняющиеся требования, и про то, что есть указания сверху, а есть еще от администрации школы и часто они противоречат друг другу. И про бесконечные проверки и прочее, прочее. Я нашла несколько анонимных телеграмм-каналов, которые ведут педагоги. Вот вам цитата из «Ъудни учителя», его ведет человек из Владивостока:
«Я никогда не думала, что буду учителем. Вообще у меня инженерное, а не педагогическое образование. И, тем не менее, второй год, как я преподаю у 10 и 11 классов. За это время у меня накопилось куча мыслей, историй и сомнений. Всю эту кашу-малу можно разбить на 3 кейса:
1. Я устал и хочу найти нормальную работу, где зарплата будет соответствовать нагрузке.
2. Петя В. сделал такой скачок вперед с начала года. Как же это круто, как здорово, и я обожаю свою работу.
3. Я никогда не отдам своих детей в школу».
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Проблема — выше некуда. Давайте решать вместе
Выступая с Посланием в этом году Владимир Путин посвятил немало слов тому, что надо поднять престиж учителей. Похоже, проблема реальная и решать ее приходится уже на уровне выше некуда.
Более того, этот наш с вами 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Правительству поручено срочно создать оргкомитет и разработать план мероприятий. Но как наш дорогой Кабмин будет бороться с пранками и буллингом в школах? Есть у него идеи по воспитанию не только учеников, но и их родителей?
«Комсомолка» уже подключилась к этому важному делу (а что может быть важнее воспитания наших детей?). Уважаемые учителя, пишите свои предложения и замечания на адрес shkola@kp.ru, можно инкогнито, главное конструктивно. Ждем своих мнений и от родителей. Мы их будем публиковать.
ВЗГЛЯД РОДИТЕЛЯ
А где походы с классом? Чаепития и дискотеки где?
Я сама мама школьницы. Дочь в прошлом году окончила 9 классов. За годы ее учебы я много насмотрелась.
Вывод общий такой - дети и их родители становятся все дальше и от школы. И друг от друга. Походов с классом - нет. Чаепитий, дискотек - нет. А потом кто-то требует дружного коллектива и отсутствия буллинга.
Родители не знают друг-друга годами. Собрания для нас проводили в такое время, что работающему человеку попасть не реально. Типа: вторник в 17:00. И делайте что хотите. Хоть на метле прилетайте.
Все личное общение в итоге заменяет чат, где творится настоящий хоррор. Помню, в 7 классе мамы и папы (взрослые люди!) устроили травлю девочке из не очень благополучной семьи и ее бабушке, которая была опекуном. Чуть не письмо уже строчили в опеку, чтобы отправить ребенка в детдом. «Она мешает нашим детям учиться! Это не наши проблемы, что ребенок такой». А бедную бабушку просто выкинули из чата. Она потом плакалась мне, что очень оскорблена этим, потому что ИЗ ВСЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО КОЛЛЕКТИВА класса я одна ее поддержала. А ей и так сложно с внучкой, да.
Что касается общения с учителями, то школы стали неприступными крепостями. Понятно, что это все — ради безопасности детей. Но просто так забежать и переговорить тет-а-тет с учителем уже невозможно! Охрана держит мам и пап в маленьком «загоне» при входе, как диких зверей. Строгий секретарь с журналами записи кто пришел и по какому поводу. «Гав, гав, гав». Мне буквально со скандалом удавалось пробиться к педагогу.
А надо быть ближе друг к другу. Все эти дистанционки и собрания по зуму лишь отдаляют школу и семью друг от друга. И нечего потом удивляться, что мамы и папы общаются с учителями через жалобы в инстанции.