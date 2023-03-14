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14 марта 2023 15:25

Грузия восстала против Европы: протестующие вышли на анти-майдан и сожгли флаг ЕС

Полиция Грузии возбудила уголовное дело после сожжения флага ЕС
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
Грузины народ горячий. Дай лишь повод помитинговать.

Грузины народ горячий. Дай лишь повод помитинговать.

Фото: Валентин АЛФИМОВ

СЫГРАЛИ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Грузины народ горячий. Дай лишь повод помитинговать.

Когда протесты против закона об иноагентах заглохли, на арену вышел известный в Грузии актер Давид Кацарава. Он тут не просто играет в кино, но фигура вполне себе политическая - возглавляет движение «Сила в единстве», которое бьется с Россией на Украине своим собственным взводом.

Так вот на машину Кацаравы 7 марта, как он сам заявил, напали «прокремлевские титушки». Испугали его собаку Ато (названа в честь АТО - Антитеррористической операции Киевского режима в Донбассе), которая убежала. Тогда артист поставил ультиматум властям: даю неделю, чтобы разобраться, или выведу людей к мэрии.

Я отправился в назначенный день и час на площадь Саакадзе, где сидит тбилисский мэр. А там… Мама дорогая. Тысячи людей. Флаги, транспаранты, речи в микрофон.

Я отправился в назначенный день и час на площадь Саакадзе, где сидит тбилисский мэр. А там… Мама дорогая. Тысячи людей. Флаги, транспаранты, речи в микрофон.

Фото: Валентин АЛФИМОВ

Казалось бы, вот прекрасный повод продолжить Майдан в Тбилиси.

- Нет, Дато не станет… Он не такой, - заверили меня наши общие знакомые.

Ну что ж, проверим.

Я отправился в назначенный день и час на площадь Саакадзе, где сидит тбилисский мэр. А там… Мама дорогая. Тысячи людей. Флаги, транспаранты, речи в микрофон. «Ну как же не станет. А это кто?», - усмехнулся я про себя. Но закралось смутное сомнение.

Люди стояли не только с современными белыми флагами Грузии с красным Георгиевским крестом, но и со старыми - бордовыми с черно-белым прямоугольником в углу. И ни одного украинского.

А все оказалось просто: сторонников Кацаравы опередили местные активисты из консервативного движения Alt-info. Они собрали свой митинг на два часа раньше.

Когда, подошли все опаздывающие, эта масса в несколько тысяч человек поплыла по городу на любимый проспект Руставелли. И я с ними.

Люди стояли не только с современными белыми флагами Грузии с красным Георгиевским крестом, но и со старыми - бордовыми с черно-белым прямоугольником в углу. И ни одного украинского.

Люди стояли не только с современными белыми флагами Грузии с красным Георгиевским крестом, но и со старыми - бордовыми с черно-белым прямоугольником в углу. И ни одного украинского.

Фото: Валентин АЛФИМОВ

БАБУШКА И ЛЕЗГИНКА

Грузины народ хоть и горячий, но порядок знают - полностью перекрывать дороги не стали - лишь одну-две полосы. А полицейские, для которых митинги уже стали рутиной, выстроившись тонкой цепочкой и как пастушьи собаки аккуратно направляли людей по маршруту.

Во главе колонны - пикап. В нем один из лидеров консервативного движения Зураб Махарадзе он кричал, толпа подхватывала: «СА-КА-РТВЕ-ЛО!» (так сами грузины называют свою страну), «И-БЕ-РИ-Я» (так назывались здешние земли еще до нашей эры). Были лозунги и против ЛГБТ и против вообще либеральных ценностей, но их печатать в приличном издании нельзя.

Полиция Грузии возбудила дело после сожжения флага ЕС

Полиция Грузии возбудила дело после сожжения флага ЕС

Фото: Валентин АЛФИМОВ

Между лозунгами включали лезгинку.

Реакцию случайных свидетелей этого действа можно разделить на 3 типа:

молодежь в основе своей ехидно улыбалась,

туристы непонимающе открывали рты,

а грузины среднего возраста останавливались и тепло провожали улыбкой: «Да-да, э-ей, такой футбол нам нужен».

Но больше всего тронула бабушка лет 80-ти. Она смотрела на это шествие из окна. Плакала, кланялась и всех крестила, а ей аплодировали и тоже кланялись в ответ.

Интересно, что на проевропейские митинги в Грузии собирается в основном молодежь, студенты. Они вечно хотят перемен. А здесь были в основном взрослые - отцы, матери. На глаз средний возраст тех, кто пришел на шествие - лет 40-50.

Сторонников Кацаравы опередили местные активисты из консервативного движения Alt-info. Они собрали свой митинг на два часа раньше.

Сторонников Кацаравы опередили местные активисты из консервативного движения Alt-info. Они собрали свой митинг на два часа раньше.

Фото: Валентин АЛФИМОВ

- Я специально приехал сюда сегодня утром. Я в Геленджике живу. Мне 70 лет, - бросился ко мне один старик со слезами на глазах, когда узнал, что я журналист из России.

- Против чего митингуем? - обратился я к соседу чуть моложе.

- Как против чего? Против гомосексуалистов, задолбали они уже с этой своей либерастией, - попытался помягче объяснить мне мой собеседник.

«МЫ - НЕ ЕВРОПА!»

Прямо на ступеньках здания парламента Грузии один из лидеров «Консервативного движения» Зураб Махарадзе объяснил мне зачем они вывели людей на улицы:

- У нас очень понятный месседж: в Грузии не будет Майдана. Грузию не подкинут в тот костер, куда уже кинули Украину и ее народ. Мы - не Европа, и слава Богу. Мы не хотим ни в какое НАТО. Потому что Грузия - это православная страна. В Грузии антизападные настроения не экономические, и даже не политические. Они культурные! Насколько должен быть кто-то тупым, чтобы подумать, что провести гей-парад перед святой церковью Грузии - хорошая идея. Когда мы поняли, что означает это европейство… да пошло оно к черту. Для грузина вот что главное (показывает на церковь Святого Георгия, которая стоит напротив парламента. - Авт.). Тут не политики главные. Не будет этой церкви, тогда никакой Грузии и грузин не будет.

Потом был молебен под открытым небом в защиту Грузии, во время которого вся площадь встала на колени.

Потом был молебен под открытым небом в защиту Грузии, во время которого вся площадь встала на колени.

Фото: Валентин АЛФИМОВ

Уже через пару минут Махарадзе выступал со ступеней парламента, а еще через несколько мгновений он влез на постамент флагштока, на котором реял флаг Евросоюза и сорвал его. Водрузив флаг Грузии.

КАК ТАК?

Перед парламентом Грузии висят два флага - один грузинский, второй - флаг ЕС. Его повесили в 2017 году, когда в конституцию страны было вписано стремление в Евросоюз и НАТО. С тех пор во всех госучреждениях Грузии флаг страны дублируется стягом Евросоюза.

Толпа завелась: «Рви его!» Синее полотнище с желтыми звездами мгновенно разлетелось на куски. Сразу же нашлись желающие вытереть о него ноги, но хватило не всем. В толпе быстро отыскался балон с бензином для зажигалок и клочья флага ЕС занялись пламенем.

Интересно, что на проевропейские митинги в Грузии собирается в основном молодежь, студенты. Они вечно хотят перемен. А здесь были в основном взрослые - отцы, матери.

Интересно, что на проевропейские митинги в Грузии собирается в основном молодежь, студенты. Они вечно хотят перемен. А здесь были в основном взрослые - отцы, матери.

Фото: Валентин АЛФИМОВ

Потом был молебен под открытым небом в защиту Грузии, во время которого вся площадь встала на колени.

Чуть позже полиция отчиталась: возбуждено дело об административном правонарушении по факту надругательства над флагом ЕС. А спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «радикализм порождает радикализм». «Когда ломали окна парламента (на митингах 7-8 марта - авт.), почему они не думали о Европе?", - отметил он.

Грузины народ хоть и горячий, но порядок знают - полностью перекрывать дороги не стали - лишь одну-две полосы.

Грузины народ хоть и горячий, но порядок знают - полностью перекрывать дороги не стали - лишь одну-две полосы.

Фото: Валентин АЛФИМОВ

И НЕМНОЖКО МОРДОБОЯ

Не обошлось, конечно, и без эксцессов. В паре сотен метров от парламента кто-то из прохожих крикнул митингующим что-то обидное. В общем, «слово за слово…». Полиция разняла, хотя тумаков провокатору надавали знатных.

Это произошло аккурат под балконом Центра европейских исследований, на котором висели флаги Украины и ЕС. Само собой по ним и тем, кто стоял на балконе, тоже немного прилетело - пластиковые бутылки с водой, палки, камни... Но жертв и разрушений нет. Хотя чуть позже, Центр заявил, что один из сотрудников все-таки пострадал. Скорее всего тот несчастный, который пытался переспорить толпу.

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