Наине Ельциной в День рождения позвонили Путин, Медведев и губернатор Свердловской области Куйвашев.

14 декабря 1997 г. Президент РФ Борис Ельцин и его супруга Наина Ельцина на избирательном участке. Фото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС

Год назад у вдовы первого Президента России - Наины Иосифовна Ельциной 90-летний юбилей был очный: к ней в Барвиху съезжалось тогда немало гостей. Нынешний День рождения отмечался в «телефонном режиме». О подробностях рассказал бывший шеф протокола Бориса Николаевича - Владимир Шевченко.

…- Владимир Николаевич, вы поздравили сегодня мою землячку - Наину Иосифовну - с Днём рождения?

- Интересное дело, а чего ты меня спрашиваешь?

- Я уверен, что вы это сделали.

- Поздравил, конечно.

- Вы к ней ездили?

- Нет, мы просто сейчас держим дистанцию. Мало ли что…

- Как она себя чувствует?

- По голосу – очень хорошо.

- Слава Богу. А кто еще ее поздравил, кроме Шевченко?

- Ты вообще классный мужик в этом плане. Я что, собиратель этих? Поздравлений… Естественно, поздравил ее Владимир Путин, поздравил Дмитрий Медведев. Кто там еще звонил? Я не знаю, я не брал список.

Владимир Шевченко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- То, что вы мне сказали, это здорово. А мне стоит ей звонить или не надо?- Я думаю, что уже поздно. Там просто семья собралась…

- Я так понял, что там Лена Окуловка, дочь Бориса Николаевича, прежде всего, и внуки Наины Ельциной.

- Ну, наверное.

- Я не могу сказать, сколько там внуков придет, сколько не дойдет. Сань, ты вообще классик мировой журналистики.

- От классика слышу. И еще. Я знаю, что она всегда журналистов кремлевского пула подкармливала пирожками с капустой. И Борису Николаевичу они нравились.

- С капустой – я не помню, чтобы она делала. У нее были свои печенюшки, эти вот. Честное слово, не помню с капустой. Может быть, вы ели, а до меня не доходило.

- В Екатеринбурге, во время предвыборной поездки Бориса Николаевича в 1996-м, она приносила нам пирожки…

- В Екатеринбурге? Во время предвыборной кампании, может быть, были… И что ты хочешь сказать? Тебе пирожок прислать, что ли?

- Нет, не надо. Я сам сделаю. А вот печенюшки – вы имеете в виду вот эти, сдобнушки чисто оренбургские, несладкие?

- Да, да.

- Это у нас фирменное. А вы с ней завтра еще будете связываться?

- Не знаю, как сложится. У меня тоже своих проблем хватает.

- Скажете, если сложится, что Гамов из Слоновки Шарлыкского района звонил… Потому что там мой папа родился, а Слоновка - в 40 километрах от Титовки, где родилась и росла будущая первая леди России.

- Да, она из Титовки, совершенно верно.

- А оттуда, из Оренбуржья, звонили ей?

- Слушай, ну я же не сидел на пульте.

- Сто процентов.

- Там уже практически никого не осталось.

- Я не имею в виду Титовку, а в Оренбурге - наверняка остались…

- Естественно, там… В Оренбурге - я не знаю, не буду врать. А вот из Екатеринбурга, естественно, губернатор звонил. (Евгений Куйвашев. - А.Г.)

- Классно.

- Не забывают твою Героиню.

- Наина Иосифовна - моя землячка, я всегда за нее переживаю. Тем более, что немножко виноват перед ней. Помните, одно время она обижалась.

- Да, ты там колбасил… (Речь о некоторых публикациях в «Комсомольской Правде». - А. Г.)

- Сейчас я не колбасю уже, все.

- Я в принципе говорю.

- Шевченко с нами, кремлевским пулом, поработал.

- Точно, это верно.

- Но ваши традиции в Кремле живы. Вы знаете о том, что там возвращается дресс-код?

- А куда им деваться?

- Пиджаки…

- А ты вот подними! Например, ассоциация (которая создана мною) специалистов протокола, теперь учтена в Минтруде, теперь у нас может быть запись в трудовой книжке: специалист по протоколу.

- Раньше не было, что ли?

- Нет, конечно, не было. Это новое… Минтруд… Будут вопросы – звони, отвечу.

- Понял. Я вас поздравляю с Днём рождения моей землячки и Героини… Обнимаю.

- Я тебя тоже.