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Меньше складов, больше вкладов

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении за сутки нивелировала до роты «воинов света», две бронемашины и два пикапа, САУ «Акация», гаубицу Д-30, и американскую артсистему М777. «Западная» группировка войск на Купянском направлении нанесла такие потери противнику: 75 бойцов, БМП, три автомобиля, четыре САУ «Гвоздика» и противотанковая пушка МТ-12.«Южная» группировка войск на Донецком направлении упокоила до полутора украинских рот и сожгла три танка, две бронемашины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика», противотанковую пушку МТ-12, и две американские артсистемы М777. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях так уменьшила силы врага за сутки: два взвода, две бронемашины, три пикапа, три автомобиля и гаубица Д-20. А в Водяном в ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й мехбригады ВСУ. На Херсонском направлении ушли в вечность свыше 40 украинских военнослужащих, три бронемашины, три автомобиля, две САУ «Гвоздика» и одна самоходная гаубица «Акация». Но в Киеве об этом не скажут никому.

Республиканцев подташнивает от самостийной

Рон Десантис, губернатор Флориды, заявил, что поддержка незалежной для Америки не важна. Вот как губернатор ответил на вопрос суперзвезды Такера Карлсона, телеведущего Fox News: «У США много национальных интересов — обеспечение безопасности границ, укрепление боеготовности вооруженных сил, достижение энергобезопасности. Но территориальный спор между Москвой и Киевом не входит в их число». Показательно, что бывший президент США Трамп на такой же вопрос ответил, что конфликт в самостийной не отвечает интересам Штатов, а выгоден лишь Европе. Ну а губернатор Флориды, комментируя нарастающую помощь Киеву, высказался так: «Наши граждане имеют право знать, как миллиарды долларов налогоплательщиков США используются на Украине». И дал понять, что плохо используются — кто-то кладет их на карман. И все, в общем, знают, кто этот «кто-то».

Немного воздушной тревоги в холодной воде

Во вторник города Украины вновь накрыли сигналы воздушной тревоги. Они отчетливо были слышны в Краматорске, а также в Харьковской и Днепропетровской областях. Сирены также звучали на участках Запорожской и Донецкой областей, пока еще подконтрольных киевскому режиму. Накануне воздушную тревогу объявляли в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также на тех частях Запорожской и Херсонской областей, что временно оккупированы ВСУ. Пепел Донецка и Горловки продолжит стучать в ваших сердцах.

В Белоруссию лезут наемники из Украины

В белорусском МВД сообщили, что для дестабилизации обстановки в стране пытаются использовать иностранных наемников. В Главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Белоруссии узнали, что участники экстремистских и террористических организаций планируют побуянить в республике. И задействуют для этого наемников и лиц, прошедших обучение в лагерях подготовки на Западе. Среди них много тех, кто участвовал в боевых действиях на территории самостийной. В так называемом «Полку Калиновского» насчитывалось две сотни таких боевиков-белорусов. Была информация что десятая их часть в ходе российской спецоперации на Украине была уничтожена. Но дураки продолжают учиться на своих ошибках.

Подрывников ВСУ в НАТО учили 5 лет назад

Начиная с 2018 года военнослужащие ВСУ проходили подготовку в учебном центре НАТО, где их обучали штурмовать здания и лепить самодельные взрывные устройства из подручных бытовых средств. Такие данные были получены в Марьинке, на захваченном опорном пункте ВСУ. Минно-взрывная подготовка украинцев была схожа с действиями боевиков террористических организаций, которые орудовали на Северном Кавказе. Это изготовление мин, растяжек, радиолиний не из штатных приспособлений, которые есть у инженерных подразделений, а из подручных средств. В том числе, использование радиолиний при помощи радиостанций, телефонных аппаратов, сигнализационных комплексов от автомобилей. Также использовались бытовые предметы, которые легко найти в мусоре и которые применяются для терактов в районах, где плотное мирное населения. Ни понять, ни прощать Донбасс Киев не собирался.

Число «зеленых» новобранцев ВСУ на Донбассе уже критично

Washington Post сообщает, что украинские военные стали чаще жаловаться на большое число неопытных бойцов в ВСУ. Американское издание цитирует комбата 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Купол». «У очень немногих солдат есть боевой опыт. Но они либо ранены либо мертвы. У меня сотня новых солдат. Но никто не дал мне время подготовить их. Просто сказали: «Бери их в бой». А эти солдаты просто все бросают и бегут». Так они бежали из Угледара. И так будут бежать до Дуная и Буга.

В Запорожье Киев перебрасывает боевую авиацию.

Владимир Рогов, член главного совета Запорожской администрации, сообщил , что в регион киевский режим перебрасывает истребители и вертолеты советского производства. Их передали Киеву страны бывшего Варшавского договора. В том числе Болгария, Польша, Румыния, Чехия, Словакия и даже Албания. Есть и геликоптеры, сделанные в СССР, которые американцы вывезли во время своего ухода из Афганистана. Старый МиГ борозды не испортит, но вспахать ее может с шумом и пылью.

Испания подготовила для Киева полсотни танковых асов

Издание Bangkok Post сообщает, что на Пиренеях завершился месячный курс, в рамках которого лучших представителей ВСУ обучали, как воевать на танках Leopard2. Более полусотни украинских курсантов прибыли в Испанию в середине февраля. И 15 марта они должны вылететь в Варшаву, чтобы оттуда вернуться в незалежную, отягощенные бесценным опытом. Украинцы тренировались по 12 часов в день шесть дней в неделю на протяжении месяца. Тренировки проходили на военной базе на северо-востоке Испании, под городом Сарагоса. Их обучали не только вождению немецких бронемашин, но и тактике городских боев. Готовятся оборонять Жмеринку?

Украинских послов набирают по объявлению

Во внешнеполитическое ведомство самостийной начали набор послов в 21 страну. Причем по объявлению на сайте МИДа. Вот что сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба: «Желающих много, а готовых качественно выполнять такую сложную работу — единицы. Найти человека, который соответствует критериям и требованиям, знать языки, будет способен дать результат — очень непросто». А это смотря какой результат. И неужели самая древняя в мире нация не отыщет пару десятков толмачей, которые смогут оскорблять руководство принимающих стран на понятном им языке, при том требуя постоянной помощи главному оплоту свободы в мире?

Зачем украинцы минируют берега Северского Донца

Андрей Марочко, подполковник ЛНР в отставке, сообщил, что ВСУ ведут активные инженерные работы южнее Кременной. И, в частности, минируют берега вдоль реки Северский Донец. Используют как штатные противопехотные и противотанковые мины, так и самодельные взрывные устройства. Минирование идет на ширину до десяти метров с шагом минирования около трех метров. То есть, наступать «воины света» не хотят, а отступать боятся?

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