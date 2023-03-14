Лера Кудрявцева. Кадр программы "Секрет на миллион" телеканала НТВ

Героиней последнего выпуска шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" стала Лариса Рубальская: программа с участием поэтессы вышла в эфир 11 марта 2023 года. Гостья откровенно рассказала о главной боли в своей жизни: ей так и не удалось испытать радость материнства, поэтому своим ребенком она считает теперь уже взрослую племянницу, а внуками - ее двоих детей.

За семь лет, что "Секрет на миллион" выходит в эфир, среди гостей передачи отметились сотни известных персон, а шоу стабильно показывает высокие рейтинги. Между тем, народная молва неоднократно "закрывала" телепроект, но каждый раз слухи не подтверждались, и после каникул программа всегда возвращалась в эфир.

Теперь, как выяснилось, "Секрет" снова пропал из сетки вещания: в это же время с 18 марта по субботам на НТВ стартует новый сезон шоу "Страна талантов", где одаренные люди со всех уголков России будут демонстрировать свои невероятные умения. Оценивать участников будет звездное жюри во главе с Надеждой Бабиной, которая после заморозки "Модного приговора" на Первом канале нашла работу сразу в нескольких проектах на НТВ.

- Мало того, что Бабкина стала ведущей шоу "Модный vs Народный", сидит в жюри "Страны талантов" (обе программы будут выходить по субботам), так еще на подходе проект "Прошу, прости", где она также ведущая, - пишут в профильных Телеграм-каналах. - Кстати, с приходом новых субботних проектов из верстки убрали "Секрет на миллион". Где-то грустит одна Лера Кудрявцева...

Предварительная программа передач на следующие выходные эти слова подтверждает: программы Кудрявцевой в расписании нет. Когда она вернется, и вернется ли вообще, неизвестно: на звонок KP.RU телеведущая не ответила. Кроме того, официальной информации от НТВ по изменениям в эфире также пока нет.