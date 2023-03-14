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Звезды14 марта 2023 18:25

Почему шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" убрали из телеэфира

Шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" пропало из телеэфира
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Лера Кудрявцева. Кадр программы "Секрет на миллион" телеканала НТВ

Лера Кудрявцева. Кадр программы "Секрет на миллион" телеканала НТВ

Героиней последнего выпуска шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" стала Лариса Рубальская: программа с участием поэтессы вышла в эфир 11 марта 2023 года. Гостья откровенно рассказала о главной боли в своей жизни: ей так и не удалось испытать радость материнства, поэтому своим ребенком она считает теперь уже взрослую племянницу, а внуками - ее двоих детей.

За семь лет, что "Секрет на миллион" выходит в эфир, среди гостей передачи отметились сотни известных персон, а шоу стабильно показывает высокие рейтинги. Между тем, народная молва неоднократно "закрывала" телепроект, но каждый раз слухи не подтверждались, и после каникул программа всегда возвращалась в эфир.

Теперь, как выяснилось, "Секрет" снова пропал из сетки вещания: в это же время с 18 марта по субботам на НТВ стартует новый сезон шоу "Страна талантов", где одаренные люди со всех уголков России будут демонстрировать свои невероятные умения. Оценивать участников будет звездное жюри во главе с Надеждой Бабиной, которая после заморозки "Модного приговора" на Первом канале нашла работу сразу в нескольких проектах на НТВ.

- Мало того, что Бабкина стала ведущей шоу "Модный vs Народный", сидит в жюри "Страны талантов" (обе программы будут выходить по субботам), так еще на подходе проект "Прошу, прости", где она также ведущая, - пишут в профильных Телеграм-каналах. - Кстати, с приходом новых субботних проектов из верстки убрали "Секрет на миллион". Где-то грустит одна Лера Кудрявцева...

Предварительная программа передач на следующие выходные эти слова подтверждает: программы Кудрявцевой в расписании нет. Когда она вернется, и вернется ли вообще, неизвестно: на звонок KP.RU телеведущая не ответила. Кроме того, официальной информации от НТВ по изменениям в эфире также пока нет.

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