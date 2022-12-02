Эволюция школьной формы в России: От гимнастерки к пиджаку, от платья «в пол» - до мини

1949 год. Фото: Михаил ОЗЕРСКИЙ/РИА Новости Фото: СОЦСЕТИ

Недавно министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал об идее ввести «единую школьную форму» на законодательном уровне. Эта новость всколыхнула общественность. Как? Неужели опять все будут ходить в единой форме? Неужели опять вернутся коричневые платья и синие костюмы? Министерство поспешило уточнить: это, мол, только предложение, которое пока не собираются вводить в обязательном порядке.

Опрос. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«Комсомолка» решила вспомнить самые яркие страницы истории школьной формы в России.

1834 ГОД:

Легкий гвардейский шик

Самая ранняя школьная форма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая школьная форма в России появилась в 1834 году. Именно тогда император Николай I утвердил «Положение о гражданских мундирах». Появился регламент мужского гимназического костюма, очень напоминавшего военную форму. В те времена это называлось «легкий гвардейский шик». В комплект входили не только сюртук и брюки, но и фуражка с шинелью:

«Студентам и воспитанникам всех учебных заведений, под ведомством Министерства народного просвещения состоящих, иметь мундир темно-зеленого сукна с темно-синим суконным же воротником. Покрой иметь ныне существующий и носить им фуражки темно-зеленые с околышком по цвету воротника».

1870 ГОД:

«Синяя говядина»

1870 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В XIX веке гимназическая форма видоизменялась несколько раз: в 1855, 1864, 1868, 1871 и 1881 годах. Но главный принцип - копирование современного военного мундира - оставался неизменным.

До 1870-х годов основным цветом мундиров был темно-зеленый. После - различные оттенки синего. Именно за это гимназисты получили обидные прозвища «сизяки» и «синяя говядина». В некоторых учебных заведениях выбирали серый цвет.

1896 ГОД:

Фартуки и пелерины

1896 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Женское образование в России развивалось куда как медленнее, потребность в форме возникла позже, поэтому и положение о гимназической форме для девочек появилось лишь спустя 62 года, в 1896 году.

1896 год.

Форменный костюм барышень состоял из длинных платьев с воротничком-стоечкой и фартуков. В будни гимназистки надевали черный фартук, в праздники форсили в белоснежных фартучках и пелеринах. Фасоны платья и цвета отличались в разных учебных заведениях и даже в разных классах.

С 1914 ГОДА:

30 лет без формы

После революции форму упразднили Фото: Wikimedia Commons

Трудности со школьной формой начинаются еще с Первой мировой войны. У населения на нее просто не хватает денег. Министерство народного просвещения выпускает циркуляр: «…Учащиеся, как в стенах школы, так и вне оной, могут носить домашнее платье, лишь бы оно было скромное и опрятное».

А после революции школьную форму упразднили, как и сами гимназии. Ну какая форма? Хорошо, если в доме есть по рубахе на каждого ребенка. К тому же форма была признана буржуазным пережитком.

1949 ГОД:

Шинель исчезла, появились галстуки

1949 г. Фото: Анатолий ГАРАНИН/РИА Новости

Форма вернулась лишь в послевоенные годы - в 1949-м. Надо сказать, кардинальные изменения школьного костюма не коснулись. Исчезла лишь обязательная раньше шинель. Мальчикам опять достались гимнастерки с воротником-стойкой, ремни с пряжкой и фуражки. Элементом праздничной формы стала белая рубаха.

Девочкам предложили носить все те же коричневые платья с белыми воротниками и манжетами и фартуки (белые и черные). Правда, теперь платья стали значительно короче. А еще дети обязаны повязывать на шею пионерский галстук. Он также стал неотъемлемым атрибутом школьного костюма.

1962 ГОД:

Серая шерсть

1962 год. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ/РИА Новости

В следующий раз школьная форма вновь оказалась в центре пристального внимания через 13 лет. В 1962-м мужской костюм изменил цвет - стал серым, и шили его теперь из шерсти.

1973 ГОД:

Эмблема на рукаве и короткие юбки

1973 год. Фото: Виктор САДЧИКОВ/ТАСС

С 1973 года мальчики начинают носить синий костюм с эмблемой. Пиджак напоминает джинсовую куртку.

Девичья форма в это время особо не менялась: опять коричневое платье. От этого универсального цвета решили не отходить - удобно, практично. Длина платья до колен, но сами ученицы норовят урезать юбку до неприличия. Из-за этого возникают конфликты с администрацией.

1984 ГОД:

Жакеты для девочек

1984 год. Фото: СОЦСЕТИ

В 1984 году впервые появилась школьная форма для старшеклассников. Юноши надели темно-синий костюм с эмблемой на рукаве. Девушки обзавелись элегантными синими юбками-трапециями со складками спереди, жилет и пиджак - для девочек. Но такая форма есть не во всех регионах СССР, поэтому в большинстве школ продолжают носить костюм старого образца.

НАШИ ДНИ

Единая форма - только в элитных гимназиях

Наши дни. Фото: СОЦСЕТИ

С 1992 года форму в школах отменили. Она стала прерогативой лишь элитных гимназий и лицеев, желающих подчеркнуть свой особый статус. Например, внуки певицы Надежды Бабкиной (на фото) учатся в подмосковной гимназии имени Евгения Примакова. Год обучения в ней стоит 800 тысяч рублей.

Впрочем, сейчас все больше школ рекомендуют ученикам деловой стиль в одежде. Для мальчиков - брюки, жилет, пиджак. Для девочек - юбку, брюки, жилет и жакет. Обязателен в таких случаях единый цвет формы. Его школа выбирает сама.