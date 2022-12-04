Что стало с бизнесом звезд во время спецоперации: Тимати нажился на сакциях, Светлаков прогорел на ресторане в Киеве

Тимати стал владельцем сети кофеен Stars Coffee - российского «наследника» Starbucks. Фото: Андрей СОБОЛЕВ/Globa Look Press

Нынешняя непростая ситуация отчасти ударила по шоу-бизнесу. Некоторые звезды, как, например, певица Валерия, объявляли о приостановке концертной деятельности. Кто-то из артистов, напротив, решил попробовать себя в чем-то новом и непрофильном.

Был Starbucks, стал Stars Coffee

Уход части западных компаний с российского рынка неожиданно обернул в свою пользу рэпер Тимати.

Тимур Юнусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В этом году Тимати с партнерами выкупил российские активы сети всемирно известных и очень популярных кофеен Starbucks, которые теперь называются Stars Coffee, - комментирует управляющий партнер концертной «Компании КИТ» Алексей Полихун. - С одной стороны, он уже не раз запускал различные проекты с нуля, создавая сетевые рестораны, барбер-шопы и магазины одежды. С другой, сейчас Тимати стал заниматься развитием уже готового, хоть и «импортозамещенного» бизнеса с огромной армией его почитателей, своими стандартами. Это более серьезная задача, чем имиджевые проекты, связанные с образом жизни звезды.

А вот Сергей Светлаков из-за спецоперации на Украине потерял свой ресторанный бизнес. В свое время он открывал сеть заведений Eshak. Один из его ресторанов работал в Киеве, но из-за спецоперации Светлаков остался без этого дохода. На грани закрытия и его ресторан Zoloto в Нурсултане. Заведение в Екатеринбурге тоже закрылось, не выдержав трат на аренду.

Ресторан Светлакова Eshak в Киеве по вполне понятным причинам перестал приносить ему доход. Фото: eshakru/VK

Экс-резидент Comedy Club Гарик Харламов дальновидно выбрал местом для развития «удовольствий желудка» родные пенаты. В прошлом году он запустил в Москве сеть закусочных с хот-догами. А в начале этого года стал совладельцем караоке-бара в элитном районе Рублевки. Артист купил 50% в ООО «Невские мелодии». Сделка обошлась Гарику в 14 млн рублей. Комик пытается наверстать упущенное после развода с Асмус, ведь он потерял половину всего, что заработал за семь лет брака.

Жена Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая в ресторанном мире тоже чувствует себя благополучно. По мнению экспертов, ее бизнес не терпит убытки из-за многопрофильности. У Высоцкой и рестораны, и турпутешествия с услугой учиться готовить блюда кухни иных стран, и продажа кухонной утвари, и мастер-классы, и кулинарные телепередачи, и много ответвлений. Если где-то прибыль провисает, то общая картина не меняется: бизнес-империя Высоцкой процветает.

Сергей Жуков и его жена Регина Бурд кормят москвичей пирожными. Фото: loveandsweets/VK

Удержал свой сладкий бизнес и певец Сергей Жуков. Солист группы «Руки вверх!» с женой держат сеть кондитерских «Любовь и сладости». Александр Розенбаум владеет сетью пивных под названием «Толстый Фраер», и они продолжают приносить доход. Цены там не кусаются, а выпивать в любые времена, как известно, одна из национальных особенностей жителей нашей страны...

Косметический бренд Брежневой лег на дно

Помады уехавшей в Италию Веры Брежневой теперь в России никому не нужны. Фото: СОЦСЕТИ

На бизнес уехавших из России звезд во многом повлияло их отношение к ситуации. Так, певица Вера Брежнева, осудившая СВО, после отъезда прогорела: косметический бизнес под ее именем VERA Beauty накрылся медным тазом. А уехавший Александр Гудков остался без допзаработка от барбершопов. Пока он был в «Вечернем Урганте», использовал популярную площадку для раскрутки. Он придумал рубрику «Стрижем на Первом»: в эфире добровольцу делали стрижку, как у какой-то звезды, брили бороды, после чего барбершоп Гудкова раскрутился. Шоумен с него ежегодно получал до 11 млн рублей годового дохода.

Бизнес на мобильных приложениях исполнительницы Манижи тоже сдох. Да и сама певица после ее нелестных высказываний о России потеряла доверие поклонников.

Киркоров затеял строительство, а Бородина открыла детские парки

В этом году новый непрофильный для себя бизнес начал Филипп Киркоров. Он купил 30% в компании «Строительные решения», вместе с ним владельцами являются бизнесмены Дмитрий Кононов и Михаил Баракин. От имени этой компании на Петербургском международном экономической форуме в 2022 году Киркоров подписал соглашение с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Сообщалось, что «Строительные решения» будут заниматься девелоперским проектом на территории деревни Новосаратовка Свердловского поселения Всеволожского района.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина открыла развлекательные семейные парки в Москве и Казани. Входной билет стоит от 1 тысячи руб-

лей на ребенка, за эти деньги можно весь день расслабляться на просторной территории, где есть рестораны, игровая зона, проводятся мастер-классы. Эксперты отмечают, что Бородина сделала верную ставку: на детях родители обычно не экономят.

Семейное дело - дополнительный риск

Случается, что в бизнес артисты идут семейным подрядом, но не всегда это приводит к добру. Разорился бизнес на красоте семьи рокера Владимира Кузьмина. Его жена, брат Александр Кузьмин (тоже музыкант) и другая родня держали в Москве салон красоты. Лицо звезды использовалось как эксклюзивная реклама заведения. Постричься возле портрета Владимира Кузьмина, а то и увидеть его нравилось многим. Но в итоге бизнес Кузьминых не выдержал конкуренции и внутренних споров. Братья-музыканты переругались и больше не общаются.

Актриса Мария Миронова назначила своего молодого мужа Андрея Сороку, от которого в 45 лет родила второго ребенка, генеральным директором компании, производящей сладости. Актриса рассказывала: она столкнулась с тем, что не могла выбрать безвредные лакомства для своего ребенка. И решила занять эту нишу на рынке - производство экологически чистого зефира и других сладостей для детей. В прошлом году выручка компании составила 557 тысяч рублей, из них 76 тысяч чистой прибыли. Эксперты крайне низко оценили способности мужа звезды (по образованию артиста) продвигать товар. И в этом году компанией управлял новый профессиональный менеджер, сменивший на посту мужа Мироновой. Сладкому бизнесу актрисы все же удалось устоять и не разориться в этот сложный год.

А КТО ЕЩЕ?

У Разина проблемы из-за Шатунова

Не только конфликт с Украиной повлиял на дела продюсера Андрея Разина, но и внезапная смерть Юрия Шатунова. Творческие проекты Разина подвисли. Как отмечает промоутер Сергей Лавров, народ не простил ему гибели кумира, считая, что именно Разин своими судами довел певца до инфаркта. Продюсер планировал продвигать свою группу «Ласковый май», создал двойника Шатунова, но в этих делах наблюдается стагнация. Разин намерен и дальше судиться за права на хиты «Ласкового мая», теперь уже с вдовой Шатунова.

Сейчас, как нам рассказали, у него возникли проблемы с бывшими партнерами. Перед отъездом из России в Турцию на ПМЖ Разин спешно продал сочинский ресторан, в котором в свое время открыл музей «Ласкового мая». Причем сначала продюсер заложил заведение в банке. Теперь новые владельцы предъявляют ему претензии из-за нечистой сделки.

«По сути, ресторан он продал дважды, плюс взял в долг у своих партнеров и не отдал. Сейчас он в бегах, прячется от нас, - рассказал «КП» бывший партнер Разина. - По-моему, он без пяти минут банкрот».