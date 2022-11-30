9-летний мальчик три раза встретился с маньяком и чудом не погиб: Реальная история серийного убийцы «Мосгаз»

Сериал «Мосгаз» стал для героев Андрея Смолякова и Марины Александровой первым в целой череде детективов. Фото: Кадр из фильма
Cтрана готовилась к встрече Нового, 1964 года. Никита Хрущев вещал с трибун о светлом будущем, полном искоренении преступности, торжестве коммунизма, покорении космических вершин, ведь именно в 1963 году состоялся первый в мире полет на орбиту женщины - Валентины Терешковой. Но для жителей столицы декабрь 1963-го оказался одним из самых страшных. В Москве орудовал маньяк.
Владимир Ионесян звонил в дверь, представлялся сотрудником Мосгаза, убивал детей, женщин, из квартир воровал носки, одеколон и прочие мелочи, ценные вещи чаще оставлял без внимания. В то время было принято открывать дверь всем, мало кто смотрел в глазок или спрашивал: «Кто там?» О маньяках и не слышали, у милиции даже не было опыта по их поиску.
Убийство детей стало событием всесоюзного масштаба. О ходе розыскных мероприятий Генеральный прокурор СССР Роман Руденко докладывал лично первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву.
Первое убийство - Москва, ул. Балтийская, дом 4 (район Аэропорт), 20 декабря.
Маньяк звонил в квартиры, если в доме были взрослые, он, как правило, ретировался. В одну квартиру заходил три раза, дверь ему открывал 10-летний мальчик. Впоследствии он стал одним из ключевых свидетелей по делу Ионесяна, именно с его помощью составили фоторобот. Настоящее имя и фамилию мальчика засекретили, оперативники дали ему псевдоним Артем Фролов.
Владимир Теплов в детстве. Фото: Личный архив Владимира Теплова
«КП» удалось найти этого человека, сейчас ему 68 лет, он женат, у него трое детей, работает инженером в одной из столичных больниц, зовут его Владимир Теплов. Что случилось 20 декабря 1963 года, помнит с поразительной точностью.
Чудом выживший свидетель Владимир Теплов. Фото: Личный архив Владимира Теплова
- Я тогда учился в 4-м классе. В тот день родители были на работе, я собирался на уроки во вторую смену к двум часам дня. Дома был мой годовалый племянник, больная бабушка, которая с трудом ходила, и я, - воспроизводит события Владимир Теплов. - Часов в 10 позвонили в дверь: «Мосгаз, проверка оборудования», я открыл. Зашел мужчина в каком-то длинном несуразном пальто, с шапкой набок, так в Москве в то время не ходили. Внешний вид меня удивил, но я ничего не сказал. Он прошел на кухню, покрутил конфорки, спросил, есть ли кто-то дома, я ответил: «Все дома». Он увидел в соседней комнате бабушку и ушел. Через несколько минут опять звонок в дверь: «Я спички забыл», снова прошел на кухню, постоял немного, огляделся и опять ушел. Вскоре третий звонок, я открыл, увидел его же и крикнул: «Спички вы уже забрали» - захлопнул дверь перед носом. После этого я пошел к своему другу на 5-й этаж, пока поднимался, увидел, что этот мужчина звонит в квартиру Кости Соболева на 4-м этаже. Как позже я узнал, он сразу же убил его (мальчику было 12 лет. - Авт.). Я не слышал криков, шума какого-то. С другом мы пошли в школу, а когда вечером вернулся домой, в нашей квартире уже была следственная группа. Меня допросили. Потом я помог криминалисту Софье Файнштейн составить фоторобот, участвовал в опознании Владимира Ионесяна, выступал на суде. Помню, что на суде его сожительница Алевтина Дмитриева была в положении.
Алевтина Дмитриева избежала «вышки» из-за беременности. Фото: Личный архив Владимира Теплова
25 декабря Владимир Ионесян вместе со своей возлюбленной Дмитриевой отправился в Иваново. Владимир уверял любимую, что он агент под прикрытием, выполняет государственно важные задания.
В Иванове он совершил сразу два убийства. Преступник зарубил топором 12-летнего мальчика и 74-летнюю женщину. В этом же городе во время обхода квартир напал на 15-летнюю девочку, изнасиловал ее и девять раз ударил топором по голове. Несмотря на травмы, девушка выжила. 28 декабря Ионесян совершил четвертое убийство в Москве, его жертвой стал 11-летний мальчик. Последнее убийство - 8 января 1964 года в столичном районе Марьина Роща: маньяк нанес 20 ударов топором 46-летней женщине, из квартиры украл, как всегда, какую-то мелочь: носки, мотки пряжи, 30 рублей, настольные часы, но в этот раз прихватил с собой и телевизор «Старт-3».
- Благодаря этому телевизору смогли установить место жительства Ионесяна и его сожительницы в Москве в районе Мещанского переулка, - уточняет детали племянник легендарного сыщика МУРа Владимира Чванова, доктор технических наук, профессор Владимир Львов. - Мой дядя, Владимир Федорович (см. «Из жизни сыщика»), обошел все точки сбыта и нашел человека, который недавно продал телевизор «Старт-3». Потом он лично беседовал с сожительницей Ионесяна Дмитриевой, она долго отказывалась давать показания. Но Чванов был известным мастером допросов. Владимир Федорович показал ей переписку Ионесяна с братом, в которой он предлагал ему вместе воспользоваться услугами девушек легкого поведения. После такого удара Дмитриева сразу же дала показания на своего возлюбленного.
Серийный маньяк Владимир Ионесян был расстрелян. Фото: Личный архив Владимира Теплова
Владимир Ионесян родился в Тбилиси, после школы поступил в музыкальное училище, затем в консерваторию. Кстати, туда его приняли без экзаменов, парень подавал большие надежды. Однако на втором курсе почему-то был отчислен, сам Ионесян утверждал, что из-за нервного расстройства. По одной из версий, у Ионесяна к тому моменту было две судимости: одна за кражу, вторая за уклонение от воинской службы.
В Тбилисской консерватории Владимир встретил пианистку Медею Квартваришвили, влюбленные поженились, вскоре у них родился сын. Но Владимир не мог заработать денег на содержание семьи. Решился на кражу вместе с несколькими подельниками. Так получил еще одну судимость, правда, учитывая наличие маленького ребенка, условную. Жена настояла на переезде в Оренбург, хотела оградить мужа от дурного влияния друзей. Там Владимир и Медея устроились в музыкальный театр. Проработали недолго, но эту пару хорошо помнит народный артист России Александр Пащенко, который служит в Оренбургском театре музыкальной комедии с 1963 года.
- Наш театр часто гастролировал, помню, что некоторые артисты оставляли своих детей с Ионесяном, никакой агрессии он не проявлял, я вообще странностей за ним не замечал, - рассказал Пащенко корреспонденту «КП». - Весь театр знал, что Владимир изменял Медее с балериной Алевтиной Дмитриевой. И Медея знала об этом и терпела. Когда Аля забеременела от Владимира, они решили уехать в Москву. Володя попросил меня проводить их на поезд. Они не смогли взять билеты в один вагон, ехали в разных, я помогал им погрузить вещи. Владимир сказал, что в Москве они будут устраиваться в Большой театр, у него было много планов. Медея же почти сразу после отъезда Владимира уволилась из театра, поговаривали, что она с сыном вернулась в Тбилиси, но о ее судьбе мне ничего не известно. Когда мы узнали, что он маньяк, не сразу поверили в это. Помню, милиция приходила к нам в театр, допрашивали всех, кто общался с Ионесяном.
Задержали маньяка-ловеласа в Казани 12 января 1964 года. Обманутая им любовница призналась, что Ионесян уехал туда в связи с «секретным заданием КГБ». Одну из сотрудниц уголовного розыска загримировали под возлюбленную преступника. Владимир увидел издалека любимую и не почувствовал опасности. Как только он подошел к лже-Дмитриевой, его сразу же схватили сотрудники уголовного розыска. После этапирования в Москву его привезли лично к Никите Сергеевичу Хрущеву. А через 19 дней после этой встречи расстреляли в Бутырской тюрьме. Дмитриеву приговорили к 15 годам лишения свободы, хотя она до последнего утверждала, что ничего не знала о зверствах любимого. Говорят, что она родила ребенка от Ионесяна в колонии. Выпустили ее досрочно - через 8 лет.
Если вам что-либо известно о том, как сложилась жизнь детей и родственников Владимира Ионесяна, пишите в редакцию «КП»: moskva@kp.ru.
ИЗ ЖИЗНИ СЫЩИКА
Нашел грабителей Вучетича, а тот написал его портрет
Прототип главного героя сериала «Мосгаз» майора Черкасова сотрудник МУРа Владимир Чванов в начале службы и перед выходом на пенсию. Фото: Личный архив Владимира Теплова
Маньяк орудовал 20 дней. За это время он убил 5 человек, трое из них - дети. Ключевую роль в его поимке сыграл сотрудник московского уголовного розыска Владимир Чванов. Именно он стал прототипом майора Черкасова в исполнении Андрея Смолякова из сериала «Мосгаз» (см. «Кино и жизнь»). О судьбе Владимира Чванова вспоминает его племянник Владимир Львов:
- Владимир Федорович в 1942 году ушел на фронт, спустя два года получил тяжелое ранение, после лечения отправился домой в Москву. Его пригласили работать в уголовный розыск. В 50-е годы в Москве часто угоняли машины, мой дядя разработал первую в СССР систему учета автомобилей при продаже. Он расследовал множество дел, связанных с известными людьми. Например, за короткий срок нашел грабителей, которые проникли в дом скульптора, народного художника СССР Евгения Вучетича. После этого Евгений Викторович нарисовал портрет Чванова. Этот портрет до сих пор висит в моем доме. В числе потерпевших в делах, которые расследовал Чванов, были скульптор Вера Мухина, известная балерина Екатерина Гельцер, оперный певец Марк Рейзен, балерина, приемная мать Майи Плисецкой Суламифь Мессерер и другие.
Дядя всегда старался мыслить, как преступник, встать на его место. Поэтому он раскрывал в короткие сроки сложные дела. Многие преступники знали, где живет Чванов, приходили к его дому, но ничего дурного не делали, считали, что он «правильный мент». Многим из тех, кого он посадил, после окончания срока помогал устроиться на работу.
У дяди Володи в 2003 году выявили рак. Он почти не вставал с кровати, я приходил и помогал его супруге Марине Михайловой (она была балериной Большого театра. - Авт.). Помню, дядя просил меня: «Подведи меня к окну». Окна его спальни как раз выходили на здание МУРа. Владимир Федорович умер 18 марта 2008 года на 88-м году жизни.
КИНО И ЖИЗНЬ
«Про какого-то идиота снимать не будем»
Сериал «Мосгаз» показали в 2012 году. Сравнивать с реальными событиями его достаточно трудно. Уж больно вольное изложение истории в кино. Сценаристка Зоя Кудря прямо говорила, что не собирается воспроизводить настоящее дело: «Писать восемь серий про какого-то идиота, который размахивает топориком и тащит из дома какие-то тренировочные штаны, не буду. Человек был неадекватен и за 20 копеек убивал людей».
Вот только некоторые несоответствия
ВАЖНО
Первый фоторобот
В 1941-м Софья Файнштейн пошла добровольцем в Красную армию. Фото: Личный архив Владимира Теплова
По известной версии, именно Софья Файнштейн, эксперт-криминалист (умерла в возрасте 84 лет в 2012 году. - Авт.), ставшая прообразом киношной лейтенанта-криминалиста Сони Тимофеевой, составила первый фоторобот в истории отечественной криминалистики, и на нем был Владимир Ионесян. Но это не совсем так.
- В начале 60-х Софья Исааковна составила фоторобот воровки и мошенницы Рябовой. К его созданию привлекали художников, была сделана зарисовка портрета преступницы, - утверждает доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, мастер словесных портретов Александр Зинин. - А вот портрет Ионесяна был вторым фотороботом. Я помню, как он создавался. Из числа сотрудников МУРа подобрали подходящего человека исходя из общих признаков, загримировали его и получили фотоснимок. Потом установили личность преступника, нашли фотографии, где Ионесян участвовал в самодеятельности. Я участвовал в размножении фотоснимков Ионесяна, которые мы потом раздавали сотрудникам уголовного розыска.