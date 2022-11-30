9-летний мальчик три раза встретился с маньяком и чудом не погиб: Реальная история серийного убийцы «Мосгаз»

Сериал «Мосгаз» стал для героев Андрея Смолякова и Марины Александровой первым в целой череде детективов. Фото: Кадр из фильма

Cтрана готовилась к встрече Нового, 1964 года. Никита Хрущев вещал с трибун о светлом будущем, полном искоренении преступности, торжестве коммунизма, покорении космических вершин, ведь именно в 1963 году состоялся первый в мире полет на орбиту женщины - Валентины Терешковой. Но для жителей столицы декабрь 1963-го оказался одним из самых страшных. В Москве орудовал маньяк.

Владимир Ионесян звонил в дверь, представлялся сотрудником Мосгаза, убивал детей, женщин, из квартир воровал носки, одеколон и прочие мелочи, ценные вещи чаще оставлял без внимания. В то время было принято открывать дверь всем, мало кто смотрел в глазок или спрашивал: «Кто там?» О маньяках и не слышали, у милиции даже не было опыта по их поиску.

Убийство детей стало событием всесоюзного масштаба. О ходе розыскных мероприятий Генеральный прокурор СССР Роман Руденко докладывал лично первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву.

Вернулся «за спичками»

Первое убийство - Москва, ул. Балтийская, дом 4 (район Аэропорт), 20 декабря.

Маньяк звонил в квартиры, если в доме были взрослые, он, как правило, ретировался. В одну квартиру заходил три раза, дверь ему открывал 10-летний мальчик. Впоследствии он стал одним из ключевых свидетелей по делу Ионесяна, именно с его помощью составили фоторобот. Настоящее имя и фамилию мальчика засекретили, оперативники дали ему псевдоним Артем Фролов.

Владимир Теплов в детстве. Фото: Личный архив Владимира Теплова

«КП» удалось найти этого человека, сейчас ему 68 лет, он женат, у него трое детей, работает инженером в одной из столичных больниц, зовут его Владимир Теплов. Что случилось 20 декабря 1963 года, помнит с поразительной точностью.

Чудом выживший свидетель Владимир Теплов. Фото: Личный архив Владимира Теплова

- Я тогда учился в 4-м классе. В тот день родители были на работе, я собирался на уроки во вторую смену к двум часам дня. Дома был мой годовалый племянник, больная бабушка, которая с трудом ходила, и я, - воспроизводит события Владимир Теплов. - Часов в 10 позвонили в дверь: «Мосгаз, проверка оборудования», я открыл. Зашел мужчина в каком-то длинном несуразном пальто, с шапкой набок, так в Москве в то время не ходили. Внешний вид меня удивил, но я ничего не сказал. Он прошел на кухню, покрутил конфорки, спросил, есть ли кто-то дома, я ответил: «Все дома». Он увидел в соседней комнате бабушку и ушел. Через несколько минут опять звонок в дверь: «Я спички забыл», снова прошел на кухню, постоял немного, огляделся и опять ушел. Вскоре третий звонок, я открыл, увидел его же и крикнул: «Спички вы уже забрали» - захлопнул дверь перед носом. После этого я пошел к своему другу на 5-й этаж, пока поднимался, увидел, что этот мужчина звонит в квартиру Кости Соболева на 4-м этаже. Как позже я узнал, он сразу же убил его (мальчику было 12 лет. - Авт.). Я не слышал криков, шума какого-то. С другом мы пошли в школу, а когда вечером вернулся домой, в нашей квартире уже была следственная группа. Меня допросили. Потом я помог криминалисту Софье Файнштейн составить фоторобот, участвовал в опознании Владимира Ионесяна, выступал на суде. Помню, что на суде его сожительница Алевтина Дмитриева была в положении.

Изменял беременной любовнице

Алевтина Дмитриева избежала «вышки» из-за беременности. Фото: Личный архив Владимира Теплова

25 декабря Владимир Ионесян вместе со своей возлюбленной Дмитриевой отправился в Иваново. Владимир уверял любимую, что он агент под прикрытием, выполняет государственно важные задания.

В Иванове он совершил сразу два убийства. Преступник зарубил топором 12-летнего мальчика и 74-летнюю женщину. В этом же городе во время обхода квартир напал на 15-летнюю девочку, изнасиловал ее и девять раз ударил топором по голове. Несмотря на травмы, девушка выжила. 28 декабря Ионесян совершил четвертое убийство в Москве, его жертвой стал 11-летний мальчик. Последнее убийство - 8 января 1964 года в столичном районе Марьина Роща: маньяк нанес 20 ударов топором 46-летней женщине, из квартиры украл, как всегда, какую-то мелочь: носки, мотки пряжи, 30 рублей, настольные часы, но в этот раз прихватил с собой и телевизор «Старт-3».

- Благодаря этому телевизору смогли установить место жительства Ионесяна и его сожительницы в Москве в районе Мещанского переулка, - уточняет детали племянник легендарного сыщика МУРа Владимира Чванова, доктор технических наук, профессор Владимир Львов. - Мой дядя, Владимир Федорович (см. «Из жизни сыщика»), обошел все точки сбыта и нашел человека, который недавно продал телевизор «Старт-3». Потом он лично беседовал с сожительницей Ионесяна Дмитриевой, она долго отказывалась давать показания. Но Чванов был известным мастером допросов. Владимир Федорович показал ей переписку Ионесяна с братом, в которой он предлагал ему вместе воспользоваться услугами девушек легкого поведения. После такого удара Дмитриева сразу же дала показания на своего возлюбленного.

Откуда он взялся

Серийный маньяк Владимир Ионесян был расстрелян. Фото: Личный архив Владимира Теплова

Владимир Ионесян родился в Тбилиси, после школы поступил в музыкальное училище, затем в консерваторию. Кстати, туда его приняли без экзаменов, парень подавал большие надежды. Однако на втором курсе почему-то был отчислен, сам Ионесян утверждал, что из-за нервного расстройства. По одной из версий, у Ионесяна к тому моменту было две судимости: одна за кражу, вторая за уклонение от воинской службы.

В Тбилисской консерватории Владимир встретил пианистку Медею Квартваришвили, влюбленные поженились, вскоре у них родился сын. Но Владимир не мог заработать денег на содержание семьи. Решился на кражу вместе с несколькими подельниками. Так получил еще одну судимость, правда, учитывая наличие маленького ребенка, условную. Жена настояла на переезде в Оренбург, хотела оградить мужа от дурного влияния друзей. Там Владимир и Медея устроились в музыкальный театр. Проработали недолго, но эту пару хорошо помнит народный артист России Александр Пащенко, который служит в Оренбургском театре музыкальной комедии с 1963 года.

- Наш театр часто гастролировал, помню, что некоторые артисты оставляли своих детей с Ионесяном, никакой агрессии он не проявлял, я вообще странностей за ним не замечал, - рассказал Пащенко корреспонденту «КП». - Весь театр знал, что Владимир изменял Медее с балериной Алевтиной Дмитриевой. И Медея знала об этом и терпела. Когда Аля забеременела от Владимира, они решили уехать в Москву. Володя попросил меня проводить их на поезд. Они не смогли взять билеты в один вагон, ехали в разных, я помогал им погрузить вещи. Владимир сказал, что в Москве они будут устраиваться в Большой театр, у него было много планов. Медея же почти сразу после отъезда Владимира уволилась из театра, поговаривали, что она с сыном вернулась в Тбилиси, но о ее судьбе мне ничего не известно. Когда мы узнали, что он маньяк, не сразу поверили в это. Помню, милиция приходила к нам в театр, допрашивали всех, кто общался с Ионесяном.

Конец в Бутырке

Задержали маньяка-ловеласа в Казани 12 января 1964 года. Обманутая им любовница призналась, что Ионесян уехал туда в связи с «секретным заданием КГБ». Одну из сотрудниц уголовного розыска загримировали под возлюбленную преступника. Владимир увидел издалека любимую и не почувствовал опасности. Как только он подошел к лже-Дмитриевой, его сразу же схватили сотрудники уголовного розыска. После этапирования в Москву его привезли лично к Никите Сергеевичу Хрущеву. А через 19 дней после этой встречи расстреляли в Бутырской тюрьме. Дмитриеву приговорили к 15 годам лишения свободы, хотя она до последнего утверждала, что ничего не знала о зверствах любимого. Говорят, что она родила ребенка от Ионесяна в колонии. Выпустили ее досрочно - через 8 лет.

Если вам что-либо известно о том, как сложилась жизнь детей и родственников Владимира Ионесяна, пишите в редакцию «КП»: moskva@kp.ru.

ИЗ ЖИЗНИ СЫЩИКА

Нашел грабителей Вучетича, а тот написал его портрет

Прототип главного героя сериала «Мосгаз» майора Черкасова сотрудник МУРа Владимир Чванов в начале службы и перед выходом на пенсию. Фото: Личный архив Владимира Теплова

Маньяк орудовал 20 дней. За это время он убил 5 человек, трое из них - дети. Ключевую роль в его поимке сыграл сотрудник московского уголовного розыска Владимир Чванов. Именно он стал прототипом майора Черкасова в исполнении Андрея Смолякова из сериала «Мосгаз» (см. «Кино и жизнь»). О судьбе Владимира Чванова вспоминает его племянник Владимир Львов:

- Владимир Федорович в 1942 году ушел на фронт, спустя два года получил тяжелое ранение, после лечения отправился домой в Москву. Его пригласили работать в уголовный розыск. В 50-е годы в Москве часто угоняли машины, мой дядя разработал первую в СССР систему учета автомобилей при продаже. Он расследовал множество дел, связанных с известными людьми. Например, за короткий срок нашел грабителей, которые проникли в дом скульптора, народного художника СССР Евгения Вучетича. После этого Евгений Викторович нарисовал портрет Чванова. Этот портрет до сих пор висит в моем доме. В числе потерпевших в делах, которые расследовал Чванов, были скульптор Вера Мухина, известная балерина Екатерина Гельцер, оперный певец Марк Рейзен, балерина, приемная мать Майи Плисецкой Суламифь Мессерер и другие.

Дядя всегда старался мыслить, как преступник, встать на его место. Поэтому он раскрывал в короткие сроки сложные дела. Многие преступники знали, где живет Чванов, приходили к его дому, но ничего дурного не делали, считали, что он «правильный мент». Многим из тех, кого он посадил, после окончания срока помогал устроиться на работу.

У дяди Володи в 2003 году выявили рак. Он почти не вставал с кровати, я приходил и помогал его супруге Марине Михайловой (она была балериной Большого театра. - Авт.). Помню, дядя просил меня: «Подведи меня к окну». Окна его спальни как раз выходили на здание МУРа. Владимир Федорович умер 18 марта 2008 года на 88-м году жизни.

КИНО И ЖИЗНЬ

«Про какого-то идиота снимать не будем»

Сериал «Мосгаз» показали в 2012 году. Сравнивать с реальными событиями его достаточно трудно. Уж больно вольное изложение истории в кино. Сценаристка Зоя Кудря прямо говорила, что не собирается воспроизводить настоящее дело: «Писать восемь серий про какого-то идиота, который размахивает топориком и тащит из дома какие-то тренировочные штаны, не буду. Человек был неадекватен и за 20 копеек убивал людей».

Вот только некоторые несоответствия

ВАЖНО

Первый фоторобот

В 1941-м Софья Файнштейн пошла добровольцем в Красную армию. Фото: Личный архив Владимира Теплова

По известной версии, именно Софья Файнштейн, эксперт-криминалист (умерла в возрасте 84 лет в 2012 году. - Авт.), ставшая прообразом киношной лейтенанта-криминалиста Сони Тимофеевой, составила первый фоторобот в истории отечественной криминалистики, и на нем был Владимир Ионесян. Но это не совсем так.

- В начале 60-х Софья Исааковна составила фоторобот воровки и мошенницы Рябовой. К его созданию привлекали художников, была сделана зарисовка портрета преступницы, - утверждает доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, мастер словесных портретов Александр Зинин. - А вот портрет Ионесяна был вторым фотороботом. Я помню, как он создавался. Из числа сотрудников МУРа подобрали подходящего человека исходя из общих признаков, загримировали его и получили фотоснимок. Потом установили личность преступника, нашли фотографии, где Ионесян участвовал в самодеятельности. Я участвовал в размножении фотоснимков Ионесяна, которые мы потом раздавали сотрудникам уголовного розыска.