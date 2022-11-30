Многие подозревали, что Галкин женился на Пугачевой по расчету. Но он и сам был из небедной семьи. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пожалуй, наиболее активно среди уехавших из России после начала СВО артистов ведет себя Максим Галкин*, что для многих стало полной неожиданностью. Обосновавшись в Израиле, артист регулярно выступает с публичными заявлениями, критикуя Россию и власть родной страны. Вслед за Галкиным в Израиль уехала и его жена Алла Пугачева. Супруги перевезли детей Гарри и Лизу, легализовав их. У всех теперь есть документы Израиля.

В искренность отношений Пугачевой и юного пародиста еще на заре их романа мало кто верил. Многие были уверены, что Галкин позарился на деньги и славу Примадонны. Но на самом деле родители Максима Галкина были гораздо влиятельнее и состоятельнее Пугачевой. Именно поэтому многие сейчас недоумевают: как сын советского генерала, возглавлявшего Главное бронетанковое управление Минобороны СССР, стал диссидентом и иноагентом?

Детство в Одессе

С 1987 по 1996 год генерал Галкин возглавлял Главное бронетанковое управление Минобороны нашей страны. А в 1998 году он стал депутатом Госдумы. Фото: Личный архив

Галкин отмечал, что с Украиной у него немало связано. Родившись в Москве, часть своего детства он провел в Одессе, где с семи лет жил и учился в начальной школе. А занесло будущего юмориста в Одессу по долгу службы главы семейства Александра Галкина, получившего тогда воинское звание генерал-майора Советской армии. Как любой семье военного, Галкиным пришлось помотаться по гарнизонам.

Первые годы жизни Максим и вовсе провел в городе Нора в Германии. Тогда отца назначили начальником вооружения 8-й гвардейской общевойсковой армии Группы советских войск в ГДР. По иронии судьбы туда в 1979 году приезжала выступать перед солдатами и офицерами уже известная певица Алла Пугачева. Она фотографировалась с офицерским составом. «Фотобомба из прошлого. Мои родители на ужине с Аллой», - подписал пародист снимок 1979 года у себя в сетях.

«Мой отец прошел путь от пацана из бедной деревенской семьи до генерал-полковника, который отвечал в СССР и России за все танкостроение и военное автомобилестроение», - рассказывал о родителе Максим.

Его отца называли «небожителем», семья считалась привилегированной. Генерал Александр Галкин возглавлял Главное бронетанковое управление (ГБТУ) Минобороны, а затем и его преемника - Главное автобронетанковое управление (ГАБТУ). В 1997 году, уйдя в отставку, подался в политику. В 1998-м получил мандат депутата Госдумы взамен погибшего при странных обстоятельствах Льва Рохлина.

Старший брат Максима Дмитрий купил дом в Израиле, в котором шоумен жил после отъезда из России. Фото: СОЦСЕТИ

В семье Галкиных никто не думал, что из младшенького выйдет артист. У Максима есть старший брат Дмитрий - бизнесмен, с 2006 года возглавлял организацию, выступавшую партнером в области оснащения Вооруженных сил бронетехникой. Нынче Дмитрий Галкин просто держит частный бизнес и живет в свое удовольствие.

Дмитрий Галкин - бизнесмен. Фото: Persona Stars

Несомненно, Галкину-старшему было бы за счастье видеть наследников настоящими защитниками Родины. К тому же в этой семье есть военные - примеры для подражания. Дед по матери - Григорий Прагин, инженер-подполковник, во время войны занимался техническим обслуживанием машин и считался героем. Как сказано в биографии, вывел танковую бригаду после гибели командира из окружения и был представлен к званию Героя Советского Союза. Кавалер трех орденов Красной Звезды. Войну закончил подполковником, до 70 лет руководил конструкторским бюро.

Но, как говорится, «в семье не без артиста». Максим Галкин в 1993 году окончил московскую гимназию № 1543.

- Это была престижная школа рядом с синагогой, - рассказала «КП» писатель Лана Паршина. - Мама Максима - еврейка (была кандидатом физико-математических наук, старшим научным сотрудником Международного института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН), а папа - русский. Еврейская культура его очень интересовала...

Мама шоумена Наталья Галкина - кандидат физико-математических наук. Фото: Личный архив

Еще со школьной скамьи Галкин придумывал и демонстрировал свои первые пародии. И рвался на сцену, даже став студентом Российского государственного гуманитарного университета (факультет лингвистики, который окончил в 1998 году). Его дебют как артиста состоялся в апреле 1994 года: он выступил в спектакле Студенческого театра МГУ «Фонтаны любви к ближнему». Позже принимал участие в разных спектаклях.

- Помню первое выступление Галкина на Дне милиции в Главном управлении внутренних дел, когда он еще был студентом. Это был 1998 год, - говорит генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. - Я присутствовал на том концерте. Галкин пародировал разнообразных певцов, все смеялись. В те годы стоило выступить на концерте таком статусном, как о тебе узнавали.

После окончания вуза Галкин поступил в аспирантуру, где работал над кандидатской диссертацией «Соотношение стилистических систем оригинального и переводного текстов», в которой исследовал переводы на русский язык трагедии Гёте «Фауст». Но в 2009 году он окончательно оставил аспирантуру и ушел в шоу-бизнес. Одно время Галкин выступал в Театре эстрады, а затем полтора года гастролировал с Михаилом Задорновым, который называл Максима своим «преемником».

Построил замок на деньги родителей

Это фото Максим опубликовал в соцсетях: в 1979 году Алла Пугачева в ГДР выступила перед советскими военными, среди которых были и родители Галкина. Фото: СОЦСЕТИ

Галкин стал обеспеченным человеком еще до того, как начал прилично зарабатывать на сцене. После смерти родителей он получил громадное наследство. Отец юмориста умер в 2002 году в Москве. Мама - в 2004 году в Израиле. Трехкомнатная родительская квартира у метро «Новые Черемушки» с трехметровыми потолками, стоимостью от 45 млн рублей, перешла к Максиму. Братья Галкины полюбовно договорились, что кому достанется. Старший Дмитрий завладел апартаментами в 163 квадратных метра стоимостью 86 млн рублей в историческом доме в 1-м Неопалимовском переулке у особняка МИД. Через несколько лет Пугачева зарегистрировала там фирму «АБП». В ста метрах от этого дома находилась другая квартира Дмитрия Галкина - двушка на улице Плющихе за 42 млн рублей.

После смерти родителей Максиму отошла их квартира площадью 249 квадратов в Варсонофьевском переулке. Фото: ©Google Карты

Пародисту от города перешло право собственности на квартиру площадью 249 квадратов и стоимостью не менее ста миллионов рублей в историческом здании (отделанном архитектором Львом Кекушевым лепниной и каминами) в Варсонофьевском переулке, напротив больницы НКВД. В 2010 году Максим Галкин переписал эти апартаменты на супругу, а Пугачева - на внука.

В Наро-Фоминском районе на земельном участке (30 соток) еще в 90-х был выстроен особняк Галкиных площадью 590 квадратов и стоимостью около 150 млн рублей. В 2004 году дом оформил на себя Максим Галкин. Потом переписал на брата. Их дед, военный, еще при Сталине получил особняк на 13 сотках в поселке Внуковское (теперь - Новая Москва). В 50 - 80-е годы там жили привилегированные сотрудники Министерства внешней торговли СССР и Главного инженерного управления Минобороны. Этот участок пародист продал.

Через полгода после смерти отца Галкин начал скупать участки в деревне Грязь для строительства замка. В землю он вложил, по оценкам риелторов, до десяти миллиардов рублей. Строительство закончилось в 2011 году - к свадьбе Галкина с Пугачевой.

Еще одно наследство артиста - квартира на юго-западе столицы, в которой он провел свое детство. Фото: ©Google Карты

Родители оставили сыновьям и счета в банках. Впрочем, оба сына теперь уже прекрасно зарабатывают сами. У старшего Дмитрия свой налаженный бизнес, который приносит немалый доход. Именно в его коттедже в Кесарии поселились Галкин и Пугачева с детьми после переезда в Израиль. Этот особняк стоимостью около 6 млн долларов появился у Галкиных раньше десятых годов. Возможно, его покупали еще родители пародиста. В соседях у них - давние друзья Галкиных-старших Марина Рузин и Семен Могилевский. Рузин помогала матери Галкина выбрать израильскую клинику, где та лечилась от онкологии. Марина замужем за импресарио Шломо бен Ицхаком, он же Семен Могилевский. С 70-х годов Могилевский уже жил в Израиле и устраивал там гастроли для советских звезд, приглашая и Пугачеву. Дети братьев Галкиных называют Рузин бабушкой, а бен Ицхака - дедушкой.

Отец артиста Александр Галкин служил в Группе советских войск в Германии. Фото: Личный архив

В России зарабатывал почти $5 млн в год

На родине у Галкина остались замок в деревне Грязь (риелторы оценили его в 1 млрд рублей) и коллекция машин: Bentley RL 2003 за $30 тысяч, Bentley Arnage RL 2006 за $95 тысяч, Mercedes Geländewagen за $47 тысяч, Mercedes SL стоимостью от $125 тысяч, Mercedes Maybach S-класса - $157 тысяч, Mercedes Pullman - $550 тысяч, Rolls-Royce Phantom - около $1 млн, Audi ТТ - $45 тысяч, Hummer H2 - $50 тысяч.

В 2021 году годовой заработок пародиста, по данным журнала «Форбс», составил 4,8 млн долларов. В России он получал деньги от рекламных контрактов и как телеведущий (например, говорили, что за проект «Один в один» ему платили $500 тысяч в месяц). Средний доход Галкина за один концерт составляет около 2,5 млн рублей, 20% от заработка он отдает организаторам.

Сегодня на официальной странице шоумена график его гастролей по всему миру расписан до весны следующего года. Юморист уверяет, что у него много заказов на новогодние корпоративы в ОАЭ, где полно иммигрантов. За одно частное мероприятие Максим Галкин получает в среднем от $30 тысяч.

Возомнил себя вторым Зеленским?

- В истории немало примеров, когда дети из великих семейных родов становились бунтарями. Это протест. Чтобы о них заговорил весь мир. Чтобы остаться в истории, - считает общественный деятель Виктория Лазич. - Галкин и сам подчеркивает, что, совершив после СВО демарш в Израиль, много потерял: остался без рекламных контрактов, телекарьеры в России и прочее. Как бы показывает свою жертвенность во имя декларируемой гражданственности, идеи. Но идеи ли? Для чего Галкину нужен был этот акт, построенный на разрушении всего, на что ушли годы жизни и труда?! Это все равно что добраться до вершин и прыгнуть вниз, не оборачиваясь на детей, их судьбы, сжигая мосты. Он купается в нынешней своей известности на весь мир. Возможно, Галкин возомнил себя вторым Зеленским. Тот был артистом, и у этого амбиции…

- Не думаю, что здесь речь идет об аналогичной Зеленскому мании величия, - считает юморист Михаил Грушевский. - Скорее, в случае Галкина исключительно коммерческий расчет. Односторонность, которая очевидно считывается в его высказываниях, наталкивает на догадки о небескорыстности. О том, что он обслуживает интересы заказчика. Да, Галкин здесь много потерял, но, предполагаю, нашел что-то другое, компенсирующее эти огромные потери…

Если ты артист и хочешь пойти в политику, подготовь себя к этому. Иначе это все равно что быть артистом и вдруг решить, что ты станешь чемпионом мира по хоккею. Когда-то Аркадий Райкин сказал: «Дурак - это человек не на своем месте». И то, что мы видим с Галкиным, тоже, думаю, огромная драма в его жизни. Как бы он ни хорохорился, ни пытался сделать вид, что эмигрантская русскоговорящая аудитория ему компенсирует то, что он потерял здесь, но это все равно трагедия для него.

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

«Бежал от налоговиков»

Телеведущая Ангелина Вовк заявила журналистам, что на честные доходы Галкин не построил бы такой замок в поселке Грязь. Неожиданную версию одной из причин злости пародиста на российскую власть высказал нам один налоговик.

- Зарабатывал Галкин большие деньги, это не секрет, но, как подозревали налоговики, имелись доходы, с которых он не платил налоги, - рассказал наш источник. - Его, что называется, пасли давно, проверяли его счета, связи. Насколько знаю, были получены сведения в рамках оперативных проверок, что через аффилированные компании он мог выводить средства за рубеж на счета подставных фирм. Вывод денег, с которых не заплатил налоги, за границу - это уголовная статья. Если бы Галкин не уехал в Израиль, его бы здесь прижали. Он уехал и оттуда в отместку стал поносить власть родной страны. Насколько я слышал, его российские счета заблокировали, деньги там подвисли, но за рубеж он вывел столько, что хватит внукам.

Когда он стал вести себя агрессивно и позволять резкие высказывания, как раз и посмотрели наработки налоговиков. Среди банковских переводов, связанных с Галкиным, были и поступления с Украины. Переводы не напрямую на счет Галкина, а через партнерские компании. Сам он опроверг получение денег с Украины, что понятно: это же как дамоклов меч. Он все будет отрицать. Но просто так его не сделали бы иноагентом.

*Признан в РФ иностранным агентом