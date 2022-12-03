Сыгравший Лукашина и шведского посла в «Самоиронии судьбы» Павел Воля ответил на резкую критику комедии

Фото: телеканала ТНТ

Пиар-служба ТНТ начинает, как может, потихонечку отрабатывать хейт фильма «Самоирония судьбы» — еще не вышедшей на экраны новогодней комедии, где смешались в кучу американские клипы, советские певцы, комедии и современные сериалы. Общественность довольно негативно приняла анонс проекта — рейтинг ожидания фильма на «Кинопоиске» почему-то отсутствует, а в ютубе под роликами с кадрами из комедии тысячи гневных откликов.

Чтобы хоть как-то сгладить негативный фон, на авансцену начали выходить звезды ТНТ. Огонь на себя, отработав сольный стендап-концерт в Петербурге, вызвал Павел Воля — в комедии он сыграл и Женю Лукашина, и шведского посла («Иван Васильевич меняет профессию»).

Фото: телеканала ТНТ

— Наше с Ляйсан Утяшевой фото со съемок самого новогоднего фильма ТНТ «СамоИрония судьбы», который на самом деле лишь вдохновлен вечной классикой кинематографа и прекрасными персонажами, — подписал шоумен совместный с женой снимок в образах героев. — Вас ждет не какой-то «ремейк» или пародия, а комедийное попурри из отсылок к великим. В том числе к нашей современной культуре. Смотрите в новогоднюю ночь на ТНТ!

Слово «вдохновение» артисты обычно используют, чтобы избежать понятий «плагиат» или «калька». Поэтому подписчики посыл Воли восприняли без энтузиазма. Как и заявление Ольги Бузовой, сыгравшей Галю в сценах, повторяющих рязановский шедевр «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Фото: телеканала ТНТ

— Я счастлива стать частью этой новой традиции, — раскрыла Ольга карты ТНТ (видимо, на глазах зрителей рождается новая франшиза). — А всем критикам я хочу сказать, что благодаря тому, что сейчас в этом фильме сыграют современные и любимые актеры и артисты нового поколения, тот наш с вами легендарный фильм 1976 года, обязательно посмотрят молодые люди, те самые тинейджеры, которые никогда не слышали о Эльдаре Рязанове и Барбаре Брыльска. А может быть, после него ребята на каникулах включат не запрещенного «Гарри Поттера», а посмотрят и «Девчата» с Надеждой Румянцевой, и «Вокзал для двоих» с Олегом Басилашвили и Людмилой Гурченко… И вообще, откроют новое кино, то кино, которое мы все с вами так любим.

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