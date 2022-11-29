Сын Яны Поплавской ушел на фронт и выступил с заявлением

Яна Поплавская помогает российским бойцам и постоянно отправляет им гуманитарную помощь Фото: Соцсети

Сын Яны Поплавской отправился в зону СВО на Украине и обратился к знаменитой маме. Клим Поплавский проходил боевую подготовку в Чечне.

Яна Поплавская рассказала о том, что сейчас происходит с ее старшим сыном Климом Поплавским. Получивший режиссерское образование мужчина ушел на фронт.

"Получила весточку от сына. Слава Богу, все хорошо! Присылает страшные кадры разрушенных городов. Когда же это закончится?.. Желаю нашим ребятам остановить Зеленского до того, как произойдет полная разруха, и скорее вернуться с победой!" - отметила 55-летняя актриса.

Сам Клим обратился к актрисе с трогательными словами. "Мамуль, мы тут имеем честь завтракать... Мы сейчас на утреннее автопати едем. Поэтому всем вам здоровья! Я тебя люблю, мамуль! С Богом!" - расчувствовался 37-летний режиссер.

Клим Поплавский находится в зоне спецоперации на Украине Фото: Соцсети

Сейчас Яна Евгеньевна активно помогает российским бойцам. Она передает военным спальные мешки, термобелье, носки, дождевики. "Это настоящие бравые парни, за спинами которых нисколько не страшно. Но страшно за них! Я очень хочу, я молюсь, чтобы каждый из них после победы вернулся домой, к своим женам и детям. Мы с вами - единый фронт, который делает все, чтобы была победа", - сказала звезда экрана.

Ранее Поплавская говорила о том, что если ее сыновья попадут на фронт, она отправится вслед за ними. Артистка готова работать медсестрой.