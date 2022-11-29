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Звезды29 ноября 2022 20:55

Барановская выдала постыдную тайну Аршавина

Футболист хранил свои миллионы под кроватью
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Барановская заявила, что отец ее детей складывал заработанное под кроватью

Барановская заявила, что отец ее детей складывал заработанное под кроватью

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Барановская почти десять лет жила с Андреем Аршавиным. Футболист так и не женился на матери своих детей. От спортсмена блондинка родила двух сыновей и лапочку-дочку. При этом за годы, проведенные вместе, между влюбленными всякое бывало. На днях телеведущая решила раскрыть постыдный секрет бывшего избранника.

Юлия Барановская поделилась откровением о многомиллионных сбережениях Андрея Аршавина. Как оказалось, футболист получат внушительную зарплату наличными. Он, как утверждает ведущая, не доверял банкам и опасался потерять доступ к своим деньгам.

Барановская заявила, что отец ее детей складывал заработанное под кроватью. Отказаться от этой привычки ему пришлось только после переезда в Англию. Там спортсмен был вынужден оформить счет в банке.

При этом Аршавин как в воду глядел. Однажды он столкнулся с блокировкой своих счетов, чем был крайне возмущен. "Когда у него арестовали все счета, он сказал: «Я же говорил, где надо держать деньги, - под кроватью»", - поведала Юлия в эфире шоу "Мужское и Женское" на Первом канале.

Стоит отметить, что Барановской так и не удалось простить бросившего ее мужчину. Они рассталась 13 лет назад по инициативе футболиста. Он ушел от беременной Юли и женился на Алисе Казьминой. Впрочем, и с последней развелся.

Что касается Барановской, то она никогда не была замужем. Женщина лишь замечала, что хотела бы родить еще детей. "Я еще не остановилась, мечтаю еще стать мамой", - делилась она.

Шоу-бизнесЗвезды: деньгиАндрей Аршавин: досье KP.RU