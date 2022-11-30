Молодая жена Прилучного показала упругую грудь в мокром купальнике

Зепюр Брутян отдыхает в Дубае. Фото: соцсети.

В августе Павел Прилучный женился во второй раз: актер взял в жены актрису Зепюр Брутян. На днях пара отправилась на отдых. Звезда «Мажора» решил устроить своей молодой жене второй медовый месяц и увез ее в Дубай. В соцсетях Брутян делится яркими отпускными снимками.

Поклонники не перестают удивляться: с первой женой, Агатой Муцениеце, Прилучный был строг и бешено ревнив. Поэтому особо откровенные наряды Агата в браке не носила. А вот Брутян, в отличие от Муцениеце, то и дело подчеркивает свои прелести. На своей странице новоиспеченная супруга Прилучного похвасталась упругой грудью в мокром купальнике. Актриса сфотографировалась в бассейне. Подписчики не преминули отметить, что новая жена Павла очень хороша.

В соцсетях Брутян делится яркими отпускными снимками.

«Ох, очень горячо», «Какая вы дерзкая штучка», «Красота такая», «А Паша разрешил?», «Декольте манящее», «Шикарные виды у вас», - написали пользователи Сети в комментариях.

Павел и Зепюр познакомились в 2018 году на съемках сериала «В клетке», на тот момент Прилучный был женат на Агате Муцениеце. Звезда «Мажора» прожил в браке с Агатой девять лет, она родила ему двоих детей – Мию и Тимофея. После развода с Муцениеце Прилучный нашел утешение в объятиях актрисы Мирославы Карпович, с которой встречался почти два года. Многие были уверены, что Павел сделает предложение именно Мирославе. Но нет – 34-летний Прилучный неожиданно для всех сыграл пышную свадьбу с 26-летней Брутян.

Новоиспеченная супруга Прилучного похвасталась упругой грудью в мокром купальнике. Фото: соцсети.

Актриса уверяет, что всегда относилась к Павлу как к коллеге по работе. Но в марте этого года она случайно столкнулась с Прилучным в торговом центре. Они очень мило провели время вместе. Теперь эту встречу они называют своим первым свиданием. А уже на третьем Павел признался Брутян в любви и предложил выйти за него замуж.

- Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек: и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно, - заявил Прилучный в одном из интервью.