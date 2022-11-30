Ученые раскрыли всю правду о «совах» и «жаворонках»

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Кто рано встаёт, тому Бог подаёт? Спать долго - жить с долгом? Народная мудрость явно на стороне «жаворонков». Однако учёные, как им и положено, не верит пословицам - а верят результатам экспериментов. Исследователи из Университета Оттавы (Канада) решили выяснить, кто умнее - «совы» или «жаворонки».

Участники (а это 61 человек в возрасте от 20 до 78 лет) заполняли тест не определение хронотипа Хорна-Осберга. Однако на слово им опять же не верили, вдобавок надевали умные браслеты для отслеживания сна, именно времени засыпания, пробуждения, времени сна, а также пиков дневной активности.

Хронотип (а «совы» и «жаворонки» - это два разных хронотипа) определяет не только время, когда человек дожития спать или просыпается. Еще периоды, когда он наиболее активен в течение дня, а когда чувствует себя уставшим. И гормональные всплески в течение суток.

Хронотип зависит от генов - если родился «совой», ничего не поделаешь, придётся приспосабливаться к тому, что наш мир во многих его проявлениях устроен для «жаворонков». При этом хронотип может сдвигаться с возрастом: в раннем детстве и старости почти все люди чуть больше «жаворонки», чем в подростковом и зрелом возрасте. Конечно, на реальный режим дня в жизни влияет не только врождённый хронотип - если работа с восьми утра или по сменам, опоздание на ДНК не спишешь.

Если ты родился «совой», ничего не поделаешь, придётся приспосабливаться к тому, что наш мир во многих его проявлениях устроен для «жаворонков». Фото: Shutterstock

Что же нового выяснили канадцы?

«Жаворонки» - более стабильные создания с точки зрения режима дня. У них более постоянное время отхода ко сну и пробуждения, чем у «сов».

При этом у «жаворонков» очень чёткая разница между периодами активности и «тухляка» в течение дня. То есть они или бодры и готовы горы свернуть - или ленивы и усталы. У «сов» эти моменты более сглажены.

Речевые способности, или вербальный интеллект, лучше у тех, кто ложится поздно - «совы» лучше говорят, дискутируют, воспринимают чужие доводы (что тоже важно). Так считалось раньше. Но канадцы обнаружили меняющий суть дела нюанс: ещё важнее стабильность режима дня. А она, как мы помним, лучше у «жаворонков». Получается, если «сова» будет дисциплинированной, - нет ей равных как оратору, спикеру и собеседнику. Логическое мышление вообще не зависит от хронотипа. Как и память.

Все эти выводы справедливы и для мужчин, и для женщин.

Важные нюансы: все участники исследования не работали в ночные смены, не злоупотребляли алкоголем или кофе. Непосредственно во время эксперимента разрешалось выпить одну чашку кофе в день, от спиртного вообще просили отказаться.