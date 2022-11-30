В Таиланде монахи целого монастыря подсели на наркотики

Теперь вместо молитв монахам придется некоторое время провести в клинике для наркозависимых. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Небольшой буддийский храм на севере Таиланда лишился всех своих служителей во главе с настоятелем после того, как монахи провалили тест на наркотики: в крови каждого из четырех священнослужителей оказались следы метамфетамина. Теперь вместо молитв монахам придется некоторое время провести в клинике для наркозависимых.

Скорее всего, этот прискорбный случай не слишком скажется на отношении тайцев к монахам, а решивших посвятить себя службе Будде здесь принято уважать.

Интересно, что стать монахом в Таиланде может каждый мужчина. Более того, многие считают, что пройти через процедуру посвящения и служения должен каждый таец.

Возраст, как и срок служения, можно выбрать самостоятельно. Кто-то становится монахом на месяц, кто-то на год-два, а некоторые посвящают этому всю свою жизнь, становясь настоятелями храмов и посвящая неофитов.

Уважение тайцев к монахам зиждется на том, что отправляясь для служения Будде, мужчины полностью отказываются от своего имущества, вплоть до одежды и обуви. Ходят они босиком, в оранжевых одеяниях, просят подаяние и говорят умные вещи, которым прохожие с благоговением внимают. Питаются монахи исключительно подаяниями, поскольку им запрещено не только покупать или продавать что-либо, но и вообще пользоваться деньгами. Равно как и мобильными телефонами.

А еще им нельзя курить, употреблять алкоголь и уж тем более наркотики.