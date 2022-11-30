Юрий Энтин: Земфира поет мою «Снегурочку» ужасно не в своем духе

Поэт Юрий Энтин. Фото: Мила СТРИЖ

За месяц до наступления нового, 2023-го года «Комсомольская правда» дозвонилась в поселок далеко на север от Москвы, где уже много лет живет знаменитый поэт песенник Юрий Энтин. Юрий Сергеевич чуть приоткрыл тайну новогоднего волшебства.

- Признайтесь — балуетесь волшебством иногда?

- Настоящим волшебником мне быть до сих пор не приходилось. А вот Дедом Морозом я точно был. Причем серьезно подготовившимся.

- Что это значит?

- Я выступал в необычных красных валенках. На них было ярко написано Ю. Э., ( то есть Юрий Энтин). Мне их подарили. Валенки эти специально сделали для меня. Из Оренбурга в Москву привезли.

- Но одними валенками сложно замаскироваться.

- Борода, халат и шапка тоже были. Но не по спецзаказу. И когда я пришел в полной экипировке — меня не узнали. В моем же доме. Там было много моих друзей, которые на дачу приехали.

- Морок навели?

- Мне иногда говорили: Энтин, ты волшебник.

- Это было скорее приятно или скорее тревожно?

- Скорее, приятно. В основном, такое дети говорили - что я похож на волшебника. И еще такие встречались молодые мамаши этих детей. Некоторые их письма я даже храню.

- Да вы романтик...

- Нет, я не волшебник и не романтик, в душе я больше юморист и иронист. И мне обычно надо настроится на более лирический лад. Нужно слишком себя любить, чтобы называть волшебником. Есть один очень популярный актер и режиссер в Театре в районе Маяковки. Когда он что-то делает или творит, видно, что он так себя любит… Но лично я стараюсь такие мысли от себя отгонять.

- Вопрос про то, как вы сочиняли новогодние хиты, вам наверное уже надоел.

- Но я горжусь тем, что мне уже с ноября начали звонить из разных СМИ с просьбой рассказать , как я сочинил песню «Расскажи, Снегурочка, где была». А также «Кабы не было зимы в городах и селах», из мультика «Простоквашино». Еще есть мультик по сценарию Ливанова «Дед Мороз и лето». Вот у меня три таких прямых новогодних песни, где можно про волшебство говорить.

- Новый год — лучший праздник?

- Это самый мой любимый праздник - Новый год. Я не люблю отмечать дни рождения. Не понимаю отмечания дня свадьбы. Ничего, кроме Нового года. Даже если мы остаемся только вдвоем с женой — мы все равно этот праздник отмечаем.

- Как?

- Просто дарим подарки, празднуем у елки. Этот праздник самый лучший по своему духу. И мне особенно приятно, что повсюду звучит моя песня из мультика «Дед мороз и лето».

- Кто из исполнителей ваших новогодних хитов попал в тему точнее всех?

- Разные ощущения. Ну, например, я люблю творчество Земфиры. Но меня удивляло, что чуть ли не в каждом своем концерте она исполняла «Расскажи, Снегурочка, где была» . Она ее пела, по моему, ужасно не в своем духе. Ну вот почему то она любит эту песенку...