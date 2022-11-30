Леонид Якубович сыграет «Скупого» в Новом театре Эдуарда Боякова

Леонид Якубович Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Когда Бояков руководил МХАТ им.Горького, Леонид Якубович выступил в роли старца Никандра в спектакле «Лавр» на мхатовской сцене. В ближайших планах - восстановление этого спектакля в Новом театре. И выпуск следующей премьеры - комедии Мольера «Скупой» (в постановке Эдуарда Боякова и Валентина Клементьева), где у Якубовича – заглавная роль. О Новом театре и своих новых ролях Леонид Аркадьевич рассказал KP.RU.

- Эдуард Бояков мне предложили сыграть главную роль в «Скупом» и сделать литературную обработку этой пьесы. Кое-что пришлось дописать, - говорит Якубович. - Чуть поменять философию этой комедии, которая, на мой взгляд, не самая лучшая у Мольера, неслучайно ее так редко ставят в театре. В общем, я кое-что доработал в меру сил. Говорят, получилось неплохо. На днях начинаем репетировать. И будем восстанавливать «Лавра», для этого ищем большую сцену, спектакль масштабный, нужно разместить все декорации.

- Признаться, я удивилась, когда увидела вас на театральной сцене…

- Меня тоже до крайности удивил Бояков, когда пригласил в свой спектакль «Лавр». Он предложил мне сыграть старца Никандра в одном из составов. Его предложение было совершенно неожиданным для меня. До этого мы не были знакомы. Дальше сотрудничество продолжилось.

Афиша спектакля "Скупой".

- Вам нравится играть в театре?

- Это не первое мое появление на сцене. И пьесы я уже писал – они вышли в двух моих книжках. Скоро выйдет моя четвертая книга – в ней будут стихи. Вообще считаю: актер должен откликаться на все интересные предложения.

- Вы ещё играете в спектакле «Лубянский гример», премьера которого на днях прошла в Новом театре. Это иммерсивный спектакль по мотивам произведений Николая Лескова. Спектакль-бродилка, путешествие по залам исторической усадьбы Салтыковых-Чертковых. Своеобразная форма существования для артиста…

- Для меня внове подобное действие в театре. Я присматриваюсь. Любопытно наблюдать за зрителями, за их реакцией, когда они следуют за сюжетом, переходя из зала в зал. Я раньше подобных спектаклей не видел, привык к традиционному театру. В иммерсивном довольно трудно удержать внимание зрителя. Но я очень люблю театр. Влюблен в него с детства.

- Театр любите не меньше, чем авиацию, к которой вы душой прикипели?

- И театр, и авиация доставляют мне колоссальное удовольствие. Мне нравилось все, чем я занимался в жизни: и когда был токарем на заводе и сейчас – в роли ведущего «Поля чудес» на 1-м канале. Эту передачу я веду больше 30 лет. Если бы работа не доставляла мне удовольствие, я бы так долго не продержался.

- Сейчас начинаются записи новогодних «Огоньков» на ТВ. Вы принимаете в них участие?

- Я предложил свою идею празднование Нового года на 1-м канале. Если мое предложение примет генеральный директор канала Константин Эрнст, это будет абсолютно новый, неожиданный Новый год.