По статистике лечение зубов - самая большая статья расходов россиян на платные медуслуги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По статистике лечение зубов - самая большая статья расходов россиян на платные медуслуги. Однако доходы падают. И все чаще люди обращаются в районные поликлиники и больницы по полису ОМС. Для кого-то это будет сюрпризом, но в числе бесплатных видов медпомощи значится и стоматология. На что конкретно можно рассчитывать? Насколько качественно сейчас лечат зубы в «районках»? Разбираем главные вопросы вместе с экспертами по обязательному медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Бесплатная стоматология по ОМС

- Объем стоматологической помощи, которую можно получить по ОМС, достаточно широк, - говорит вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов. - Пациенту гарантируются, в частности:

* консультация и осмотр врача-стоматолога;

* лечение зубов (кариес, пульпит и др.) и заболеваний полости рта (гингивит, пародонтоз и т.д.);

* пломбирование, включая применение фотополимерных материалов (светоотверждаемые пломбы);

* удаление зубов.

Важно: территориальные программы ОМС могут отличаться от региона к региону. Поэтому состав и объем медпомощи по профилю «стоматология» тоже может быть разным, предупреждает эксперт. Чтобы вас не ввели в заблуждение - мол, за это надо доплачивать (в то время как на самом деле не нужно), обратитесь за уточнением в страховую медицинскую компанию, выдавшую вам полис ОМС. В колл-центре страховщика, во-первых, прояснят, входит ли необходимое вам лечение в бесплатный перечень именно в вашем регионе. Во-вторых, если деньги с вас требуют необоснованно, примут меры для защиты нарушенных прав пациента.

МОЖНО ЛИ ВЫБРАТЬ КЛИНИКУ

Да, у пациентов есть такая возможность. Более того, к программам медпомощи по ОМС подключаются и частные стоматологические клиники. Поэтому выбор может оказаться довольно широким. Как о нем узнать?

- В каждом регионе есть реестр медицинских организаций, оказывающих помощь в системе ОМС. В нем могут значиться клиники и медицинские центры разных форм собственности, в том числе частные и ведомственные, - поясняет Дмитрий Кузнецов. - Посмотреть такой реестр вы можете на сайте территориального Фонда ОМС своего региона. Если возникнут трудности - позвоните за консультацией в колл-центр страховой компании, выдавшей вам полис ОМС.

ВИНИРЫ, КОРОНКИ, ИМПЛАНТЫ - ЧТО НЕ ВХОДИТ В ОМС

Протезирование зубов не входит в перечень услуг по базовой программе ОМС. А значит, по полису не удастся поставить коронки, виниры, импланты, заказать зубные протезы.

В то же время существует льготное зубопротезирование. Оно финансируется не из средств ОМС, а из других источников, рассказывает исполнительный директор по защите прав застрахованных одной из страховых компаний Татьяна Тулякова.

- Группы населения, которым полагаются такие льготы, перечислены в Постановлении Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890 (в редакции от 14 февраля 2002 г.), - поясняет эксперт. - Например, это участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, и другие категории. Им гарантируется бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов за исключением изделий из драгоценных металлов.

Помимо этого есть и региональные льготы по зубопротезированию. Узнать о них можно в органах здравоохранения или в органах социальной защиты по месту жительства.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ МУЧЕНИЙ: КОГДА ВАС ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ В СРОК НЕ БОЛЕЕ 2 ЧАСОВ

При острых состояниях без очевидной угрозы для жизни пациенту должна быть оказана медпомощь в неотложной форме, поясняют специалисты ВСС. Законодательство отводит на это срок не более двух часов с момента обращения больного в медицинскую организацию.

В стоматологии неотложная медпомощь по ОМС полагается, в частности, в таких случаях, как:

- острая зубная боль;

- воспалительные процессы полости рта и зубов;

- травматические поражения зубов и челюстно-лицевой области.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Насколько качественно лечат?

- В рамках ОМС при лечении зубов чаще применяются отечественные материалы. Большая часть их не уступает по своим свойствам зарубежным аналогам, - говорит Дмитрий Кузнецов.

По данным Всероссийского союза страховщиков в целом граждан, недовольных лечением зубов по полису ОМС, относительно немного. Так, в прошлом году получили бесплатную стоматологическую медпомощь 21 529 103 человека. С жалобами на такую помощь обратились 1 153 пациента. За первое полугодие этого года количество пролеченных бесплатно по ОМС - 12 247 873. Жалобы подали 524 стоматологических пациента.

Те, кто оказался недоволен, чаще всего предъявляли претензии к качеству лечения, срокам ожидания приема стоматолога. А также сообщили, что с них требовали доплату за анестезию и (или) пломбировочный материал. Напомним, во всех этих случаях можно обращаться за помощью в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС.