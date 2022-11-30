Киркоров вырядился как клоун, а Ян Цапник флиртовал с девушками: как прошла премьера "Ёлок-9"

Филипп Киркоров на премьере "Ёлок-9". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самая добрая новогодняя история, как поклонники называют многосерийную сагу "Ёлки", снова на экранах: 1 декабря в прокат выходит уже девятая часть любимой комедии. А первыми по традиции в столичном кинотеатре "Октябрь" фильм оценили знаменитости, многие из которых пришли семьями. Да, "Ёлки" - один из немногих проектов, за который родителям не придется краснеть перед своими чадами.

Премьера "Ёлок-9" выдалась по-настоящему многолюдной. Фотографы едва успевали щелкать звёзд, которые вереницей тянулись по ковровой дорожке. Фёдор Добронравов, Елена Захарова, Ян Цапник, Юлия Савичева, Ирина Безрукова, Владимир Лёвкин с семьей, Эвелина Блёданс с сыном, Елена Борщева, Алика Смехова, Ольга Кабо... Ну а королём вечера ожидаемо стал Филипп Киркоров, который привёл в кино не только Аллу-Викторию с Мартином, но и старших родственников - тётю и дядю из Болгарии.

Владимир Левкин с семьей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина Безрукова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сам Филипп Бедросович, от которого в последнее время можно ожидать каких угодно фокусов, пребывал в неожиданно благостном настроении. И даже посмеялся над собственным нарядом цыплячьего цвета.

- Мы с семьей пришли на наш любимый новогодний фильм, - огласил Филипп на камеры. – Видите, я вырядился как клоун. Уверен, что в следующем году выйдут "Ёлки-10". Я в них сыграю. Вот увидите!

Ян Цапник. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, репортеры поинтересовались у поп-короля, следит ли он за политической повесткой. Мол, кино - это, конечно, хорошо, но не страшно ли ему в свете текущих событий?

- Мир разделился на до и после, - философски заметил артист. - И прежним уже не будет. А каким он станет, знает только Всевышний. Я ко всему готов, ничего не боюсь. Я 35 лет в шоу-бизнесе!

Юлия Савичева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Между тем, изменившийся мир повлиял и на новую серию "Ёлок". Так, в девятой части зрители не увидят привычных героев в исполнении Сергея Светлакова и Ивана Урганта. Многие связали это с тем, что Ургант выступил против спецоперации и долго метался, уезжая то в Израиль, то в Европу... Однако, актёр и сценарист "Ёлок-9" Евгений Кулик заверил, что политического подтекста здесь нет: просто под шоуменов не смогли придумать новые истории.

- По сюжету нужна была драматическая роль, а Иван Ургант - шоумен, не профессиональный актер. Он бы не смог такое сыграть, - объяснил Кулик.

Елена Захарова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

О чем будут новые "Ёлки"

За считанные часы до праздника все с замиранием сердца надеются на чудо. Деревня Глухарево готовится с размахом встречать зарубежную кинозвезду, в Тюмени домохозяйке-блогерше необходимо выиграть пари с мужем, в Екатеринбурге влюбленный ролевик разрывается между семейным счастьем и эпическими приключениями, в Санкт-Петербурге девушка вместе с долгожданным предложением руки и сердца узнает, что ее жених был мошенником... Как всегда, судьбы героев неожиданно переплетаются и каждому достается своя частичка новогоднего волшебства.

В картине сыграли Алексей Серебряков, Фёдор Добронравов, Ян Цапник, Виктория Агалакова, Елена Захарова, Евгений Кулик и другие артисты.

Филипп Киркоров с семьей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алена Водонаева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эвелина Бледанс с сыном. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьера "Ёлок-9". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН