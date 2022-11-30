«Странный способ хищения — хранить похищенное на своих же счетах»

Адвокат Сергей Путреша, член Коллегии адвокатов «Первая адвокатская контора» г. Санкт-Петербурга

Работа кооператива, насчитывающего более 19 200 пайщиков по всей России, в чьих интересах приобретено более 2,5 тыс. квартир, из которых более 250 перешло в собственность вкладчиков, оказалась фактически заблокирована.

О ситуации рассказывает член Коллегии адвокатов «Первая адвокатская контора» г. Санкт-Петербурга адвокат Сергей Путреша.

— Сергей Викторович, в чем суть претензий, с которых для кооператива начался период турбулентности?

— В ноябре 2021 года на сайте Центробанка была опубликована информация о том, что кооператив был включен в так называемый предупредительный список регулятора. Как таковых правовых последствий указанная публикация за собой не влечет, вместе с тем кооператив получил публичную негативную оценку. Данные действия были оспорены в судебном порядке, однако три инстанции отказали в удовлетворении требований кооператива, сославшись как раз на отсутствие этих правовых последствий. На этом же настаивали сами представители Центробанка, выступая в суде. Должная оценка последствиям для кооператива не дана, слово за Верховным судом РФ.

Также в декабре 2021 года из пресс-релиза Генеральной прокуратуры РФ стало известно о существовании некоего уголовного дела, возбужденного по факту организации «финансовой пирамиды». Но на тот момент еще не было понимания, что это дело связано именно с ПК «Бест Вей». В пресс-релизе подробности не разъяснялись.

О сути уголовного дела стало известно лишь в феврале 2022 года — одновременно с первым обыском в офисе кооператива (всего их было два — еще один состоялся в сентябре этого года) и арестом четырех граждан, из которых трое имели хоть какую-то связь с кооперативом, но не имели никаких управленческих полномочий в нем. Они до настоящего времени находятся под стражей. Дело было переквалифицировано с первоначальной «пирамидной» статьи 172 УК РФ на более тяжкую 159-ю статью УК РФ «Мошенничество». Позднее обвинение было предъявлено в том числе бывшему председателю Совета кооператива, который к тому моменту уже несколько месяцев, как покинул этот пост.

Претензии к кооперативу выражены в наличии неких потерпевших, которые так и не представлены в суде — не явились ни на одно заседание. При этом они имеют финансовые претензии к другому юридическому лицу. Это юридическое лицо, по версии следствия, аффилировано с кооперативом, и следствие пытается обратить данные финансовые претензии на кооператив, хотя у юридического лица есть собственные активы, внушительные активы есть и у его учредителей, в том числе и в России. Сумма предполагаемого ущерба с первоначальных 9 млн рублей достигла 60 млн рублей, что все равно существенно меньше имеющихся активов.

В июне в деле появился новый состав преступления — «Организация преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ). Якобы кооператив — часть системы, которая управлялась преступной группой, и служил отъему денег у граждан, хотя следствие не отрицает, что кооперативом приобретались квартиры, паевые средства аккумулированы на счетах. Доказательств хищения средств пайщиков кооператива как не было, так и нет. А вот у кооператива есть доказательства, что каждый рубль паевых средств тратился исключительно на приобретение недвижимости и обеспечение деятельности кооператива.

— Можно ли предположить, что это заказное дело?

— Предположить можно все что угодно. Утверждать мы этого не можем.

Очевидно, что с конца февраля наблюдается системная атака на кооператив. С февраля кооперативу не возвращают изъятые при обыске документацию и электронные носители. В конце сентября был проведен повторный обыск в офисе кооператива — вновь изъяты с трудом восстановленные документы и электронные носители, и следствие вновь отказывается их возвращать.

До сих пор нет ясных оснований, по которым произошли эти изъятия. Руководитель следственной группы в своих письмах ссылается на пресс-релиз Генпрокуратуры, в котором ПК «Бест Вей» был назван организацией с признаками «финансовой пирамиды». В свою очередь, Генпрокуратура ссылается на предупредительный список ЦБ. А ЦБ при этом постоянно подчеркивает, что включение в их список не влечет для кооператива никаких правовых последствий. Этим, кстати, юристы регулятора обосновывали необходимость отказа кооперативу в иске, о котором я говорил ранее.

Кооператив не раз и не два на свои просьбы к следствию получал от руководителя следственной группы письма, в которых сообщается, что деятельность ПК «Бест Вей» незаконна, и утверждается, что организация создавалась исключительно для хищения денежных средств пайщиков. Руководитель следственной группы обосновывает этот вывод тем же самым присутствием в предупредительном списке ЦБ.

За девять месяцев трижды арестовывались счета кооператива на общую сумму 3,8 млрд рублей, которые, по версии следствия, были похищены. Вообще это очень странный способ хищения — хранить похищенное на своих же счетах.

Дважды нам удавалось в апелляционной инстанции отменять незаконные аресты, но следствие выходило в суд первой инстанции с новыми ходатайствами с теми же основаниями и, не приглашая представителей кооператива, добивалось нового ареста. Сейчас аресты вновь обжалуются. При этом, напомню, в уголовном деле на сегодняшний день фигурирует сумма ущерба около 60 млн рублей, основанная на претензиях к иному юридическому лицу, то есть сумма арестованных средств явно не соответствует заявленной сумме ущерба. В том числе на этом основании суды и отменяли постановления нижестоящих инстанций.

Хождение по кругу связано с тем, что следствие не ставит в известность суд, что ранее ходатайство по тому же самому основанию было отклонено: подобные действия следствия мы полагаем незаконными.

В настоящий момент имеются заявления более чем от 1000 пайщиков, изъявивших желание выйти из кооператива. Им, согласно уставу, следует в двухмесячный срок вернуть их паевые средства. По некоторым заявлениям срок уже пропущен, но вины кооператива в этом нет. Невозможность возврата средств обусловлена обеспечительными мерами органов следствия, которые с нетерпением ждут, когда же пайщики, не получившие свои деньги назад, пойдут с просьбой признать их потерпевшими. По всей видимости, следствие рассчитывает на то, что пайщики не поймут истинных причин невозможности вернуть свои деньги.

Сумма, необходимая для погашения требований пайщиков, пожелавших выйти из кооператива, уже превышает 500 млн рублей, но находящихся на счете кооператива нескольких миллиардов хватило бы для производства этих расчетов.

— Арест, насколько я знаю, был наложен и на квартиры?

— Да, это впервые случилось в апреле. Причем арест коснулся как тех квартир, которые находятся в собственности кооператива, так и уже перешедших в собственность граждан: арестована недвижимость на общую сумму более 12 млрд рублей.

В августе в судебном порядке мы добились снятия этого ареста. Санкт-Петербургский городской суд отменил незаконное решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте квартир. Это решение вступило в силу сразу после оглашения — 30 августа.

Однако, несмотря на вступление в силу решения суда, исполнять его не спешили. 30 сентября следствие повторно вышло в суд с аналогичным ходатайством о наложении ареста без надлежащего уведомления представителей кооператива об этом, а также скрыв ранее имеющийся отказ в аресте, и, как следствие, вновь получило одобрение суда первой инстанции в своей просьбе. Данное решение нами также обжаловано, идет работа по снятию ареста, ожидается рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции.

Документально подтверждено, что в паевом фонде кооператива достаточно средств для удовлетворения всех предъявляемых кооперативу финансовых требований — даже тех, которые кооператив считает необоснованными. Следствие при незначительных суммах ущерба арестовывает колоссальные финансовые средства и огромное число объектов недвижимого имущества, не считаясь с требованием законодательства блокировать средства пропорционально обязательствам.

В период действия ареста пайщики кооператива, чьи квартиры были арестованы, начали подавать иски о снятии ареста, и уже есть судебные решения, по которым эти исковые требования удовлетворены.

Эти иски были заявлены к кооперативу и органам следствия в качестве соответчика. Некоторые судебные решения вступили в законную силу. В случае проволочек со снятием ареста, меры к которому должны быть приняты следователем после решения Санкт-Петербургского городского суда, мы ожидаем вал таких заявлений как от граждан, которые уже получили квартиры в собственность, так и от пайщиков кооператива.

Вообще пайщики в большинстве своем активно поддерживают кооператив. В органы власти ими поданы тысячи обращений в защиту кооператива, десятки пайщиков приезжают на каждое судебное заседание. В регионах формируются инициативные группы пайщиков для взаимной поддержки и защиты кооператива. Следствие своими резкими действиями создало почву для социального протеста пайщиков кооператива и членов их семей — это порядка 100 тыс. человек.

— Продолжится ли судебное разбирательство с ЦБ?

— Безусловно. Аргументация судов первой, второй апелляционной и третьей кассационной инстанций вкратце следующая: ЦБ включил кооператив в предупредительный список из-за наличия признаков «финансовой пирамиды». Признаки изложены в нормативном документе ЦБ. Однако документ ЦБ — не закон.

Кроме того, любая пирамида как таковая — это структура, в которой обязательства перед теми, кто вступил раньше, погашаются за счет тех, кто вступил позже. Кооператив объективно продемонстрировал, что он не подходит под эти критерии: приток новых пайщиков был остановлен в феврале, при этом никаких сложностей с финансированием обязательств перед имеющимися пайщиками у кооператива нет.

И самое главное: ЦБ вторгся в фактическое регулирование деятельности кооператива, хотя потребительские кооперативы не являются поднадзорными ему организациями. В 2019 году на запрос одной из экспертных структур Банк России подтвердил это и ответил, что «Бест Вей» не относится к числу его поднадзорных организаций, и признаков незаконной финансовой деятельности в его работе не усматривается.

В 2021 году Центробанк, с нашей точки зрения, занялся регулированием, не отнесенным законом к его полномочиям. Несмотря на утверждение, что включение в предупредительный список носит информационный характер, именно по инициативе ЦБ был заблокирован официальный сайт кооператива. Действия Банка России не были просто информированием. Они имели вполне конкретные правовые последствия.

Оспаривание, как я уже сказал, будет продолжено в Верховном суде. Возобновлено также производство по арбитражному делу о нанесении ущерба деловой репутации.

Кроме того, мы ведем претензионные производства и судебные дела против СМИ, которые выступали с диффамационными, с нашей точки зрения, публикациями. В этом направлении тоже есть успехи: первое судебное решение в пользу кооператива было вынесено в июле 2022 года. Будем продолжать работу в том же ключе: отстаивать как репутацию кооператива, так и защищать законные права и интересы пайщиков, вскрывая необоснованность претензий в адрес кооператива.