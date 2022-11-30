Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире30 ноября 2022 11:44

Вместили бы небольшой город: как выглядят крупнейшие круизные лайнеры и грозит ли им судьба "Титаника"

Современные пассажирские суда поражают масштабами
Антон ФОКИН
Сейчас на верфях достраивается крупнейший в мире лайнер «Икона Морей», которая должна будет поразить мир своими размерами.

Сейчас на верфях достраивается крупнейший в мире лайнер «Икона Морей», которая должна будет поразить мир своими размерами.

Фото: СОЦСЕТИ

«На теплоходе музыка играет...» пелось в одной популярной песне прошлых лет. А на современных круизных лайнерах есть место не только для караоке с магнитофоном, но еще и множеству других развлечений, включая масштабные театральные шоу и настоящие аквапарки. Сейчас на верфях достраивается крупнейший в мире лайнер «Икона Морей», которая должна будет поразить мир своими размерами. KP.RU узнал, как отдыхают любители «бороздить просторы мирового океана».

ГОРОД НА ВОДЕ

«Икона Морей», которую планируют спустить на воду в 2024 году, должна стать настоящим шедевром кораблестроения, судя по рекламному ролику, который был опубликован верфью.

Чего только нет на корабле: аквапарки, сады, рестораны, бары, концертные залы. Есть даже стена для занятия скалолазанием и площадка для серфинга с искусственными волнами. «Жемчужиной» лайнера будет парк развлечений «Остров Ужаса» с водными горками самой высокой шестой категории. Всего на «Иконе Морей» будет 7 бассейнов и 6 комплексов с водными развлечениями. С учетом того, что максимальная вместительность судна составляет 7600 гостей, места хватит всем.

Для пассажиров разработаны каюты на любой вкус и кошелек на 20 палубах. Тут и семейные номера, и «романтические» комнаты с панорамным видом на море. Сама внутренняя территория разделена на 8 различным тематических зон, которые подойдут и тусовщикам и любителям спокойного отдыха.

«Икона Морей», которую планируют спустить на воду в 2024 году, должна стать настоящим шедевром кораблестроения, судя по рекламному ролику, который был опубликован верфью.

«Икона Морей», которую планируют спустить на воду в 2024 году, должна стать настоящим шедевром кораблестроения, судя по рекламному ролику, который был опубликован верфью.

Фото: СОЦСЕТИ

Когда лайнер достроят, он станет самым большим круизным судном в мире. Но «Икона Морей» будет не единственным рекордсменом, ведь в компании хотят построить еще два лайнера в 2025 и 2026 годах по тому же проекту, но их название пока не известно.

«Чудо Морей»

«Чудо Морей»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МОРСКИЕ РЕКОРДСМЕНЫ

Пока что рекордсменами по размерам считаются пять лайнеров класса «Оазис» водоизмещением около 220 тысяч тонн, построенные той же компанией «Royal Caribbean International»: «Чудо Морей» (2022), «Симфония Морей» (2018), «Гармония морей» (2016), «Оазис Морей» (2009) и «Очарование Морей» (2010). Постройка этих произведений искусства обошлась в огромные средства — каждый экземпляр стоил около полутора миллиардов долларов.

Размеры «Оазисов» поражают — длина 360 метров, а высота почти достигает размеров 25-этажного дома.

Размеры «Оазисов» поражают — длина 360 метров, а высота почти достигает размеров 25-этажного дома.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Размеры «Оазисов» поражают — длина 360 метров, а высота почти достигает размеров 25-этажного дома. С набором развлечений тоже полный порядок. Хочешь, смотри представления в театре, хочешь — играй в казино. А если тянет на экстремальные приключения, то всегда можно пойти и броситься вниз головой с «тарзанки» или покататься на коньках.

«Royal Caribbean International» считается одной из крупнейшей компанией по организации морских круизов в мире. Расположенная в США, эта корпорация владеет 42 судами, которые бороздят «просторы мирового океана». Примечательно, что, начиная с 1991 года, названия всех судов компании заканчиваются на слово «Морей».

«Royal Caribbean International» считается одной из крупнейшей компанией по организации морских круизов в мире.

«Royal Caribbean International» считается одной из крупнейшей компанией по организации морских круизов в мире.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПЛАВУЧИЙ ОТЕЛЬ

Следующим после этой «великолепной пятерки» «Оазисов» идет судно «MSC World Europa», водоизмещением 215 тысяч тонн, принадлежащее перевозчику «MSC Cruises». Как и во всех предыдущих случаях на борту гостей ждет огромное количество развлечений, включая огромный аквапарк. В этом случае, правда, кораблестроители решили создать более «зеленый» вариант судна и поставили двигатель, работающий на сжиженном природном газе (СПГ). Пока еще судно ни разу не выходило в море на круиз, а первых гостей оно примет 9 декабря в столице Катара. Пока «MSC World Europa» пришвартован рядом с Дохой и служит в качестве отеля для гостей чемпионата миро по футболу.

Следующим после этой «великолепной пятерки» «Оазисов» идет судно «MSC World Europa», водоизмещением 215 тысяч тонн, принадлежащее перевозчику «MSC Cruises».

Следующим после этой «великолепной пятерки» «Оазисов» идет судно «MSC World Europa», водоизмещением 215 тысяч тонн, принадлежащее перевозчику «MSC Cruises».

Фото: EAST NEWS

Ну а на 6 и 7 местах расположились принадлежащие «Costa Crociere» два лайнера по 185 тысяч тонн каждый - «Коста Смеральда» и «Коста Тоскана». Эти красавцы также работают на СПГ, ну а набор развлечений такой же, как и у их более крупных «коллег».

Вообще же сейчас некоторые владельцы лайнеров предлагают не арендовать каюты на время путешествия, а прикупить себе «квартирку» на борту, чтобы потом с комфортом перемещаться в собственном «доме» по всему миру. (https://aboardtheworld.com/residences/, https://blueworldvoyages.com/owners-residences/) В принципе, неплохой вариант путешествия для пенсионеров – живешь себе на борту и ездишь одновременно по всему свету. Правда цены кусаются – от $940 тысяч (57 млн рублей), так что позволить себе такую роскошь могут только богачи.

Эти красавцы также работают на СПГ, ну а набор развлечений такой же, как и у их более крупных «коллег».

Эти красавцы также работают на СПГ, ну а набор развлечений такой же, как и у их более крупных «коллег».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Круизы на подобных лайнерах начинаются от вполне демократичных $500 (около 30 тысяч рублей) за самое короткое путешествие в 5-6 дней до многотысячных сумм за месячные путешествия в люкс-номерах.

Могут ли современные лайнеры повторить судьбу «Титаника»?

Но не всегда путешествия по морю безопасны и безоблачны, ведь нередко путешествие на круизных лайнерах становятся последними в жизни пассажиров. смерти людей. Как посчитали исследователи Трэвис Хегги и Трейси Бартон-Хегги из Университета Боулинг Грин, с начала 2000 по конец 2019 года на борту этого типа судов по разным причинам скончалось 623 человека - 557 пассажиров и 66 членов экипажа.

Основная причина гибели людей, правда, не масштабные кораблекрушения, а банальные причины, не отличающиеся особенно от происшествий на суше - болезни, нарушение правил безопасности и суицида. Многие умирают во время экскурсий на суше — из-за ДТП или других травм. Несмотря на то, что корабль является излюбленным место действия в детективах, убийства на борту довольно редки.

Крупнейшим кораблекрушением туристического лайнера нашего времени считается гибель «Коста Конкордии», которая в 2012 году налетела на риф у побережья Италии.

Крупнейшим кораблекрушением туристического лайнера нашего времени считается гибель «Коста Конкордии», которая в 2012 году налетела на риф у побережья Италии.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Непосредственно кораблекрушения, связанные с круизными лайнерами, сейчас чрезвычайно редки, а если и происходят, то число жертв минимально. Крупнейшим кораблекрушением туристического лайнера нашего времени считается гибель «Коста Конкордии», которая в 2012 году налетела на риф у побережья Италии. Тогда в результате аварии погибло 33 человека (один из погибших - водолаз, работавший на месте ЧП), что никак не идёт в сравнение с полутора тысячами жертв «Титаника».

Причины безопасности отдыха на лайнерах лежат на поверхности - системы безопасности на таком корабле оборудованы по последнему слову техники, а сами рейсы проходят вдалеке от тех мест, где потенциально могут ждать опасности.

КАРТИНА ДНЯ