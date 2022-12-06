Генеральная уборка в стране

С каждым годом в акциях по уборке участвуют все больше волонтеров. Заброшенные объекты, загрязняющие воду и почву, тщательно инспектируются. Фото: Shutterstock

«Настало время прибраться в России, чтобы у нас было меньше мусора, всяких нелегальных свалок, чтобы вода была чистая, воздух, чтобы количество лесов не сокращалось, а увеличивалось, чтобы животный мир, многообразный в России, мы могли передать вам», - сказал еще в 2016 году специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на слете юных экологов Российского движения школьников.

Эта фраза «Пора прибраться...» – ключевая для развития экологических программ и инициатив в нашей стране. К сожалению, об экологии у нас думали не всегда. Больше внимания со стороны государства к этим вопросам появилось со стартом нацпроекта «Экология».

С заботой о природе

В стране сейчас реализуется одна из 42 стратегических инициатив правительства «Генеральная уборка», общая задача которых – быть максимально полезными для людей. Уже вовсю идет работа по ликвидации 191 несанкционированной свалки в границах городов и 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда, в том числе крупных объектов федерального значения, таких как полигон «Красный бор» в Ленинградской области, «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» и промпредприятие «Усолье-Сибирское». Последнее вызывало особое беспокойство. Там в результате деятельности самого предприятия еще с советских времен образовался реальный очаг экологического бедствия для всей Иркутской области. Причина – в самом производстве. Всего здесь выпустили более 1 млрд тонн продукции, среди которой значительный объем занимал хлор. Его получали, как говорят специалисты, «грязным способом» – ртутным электролизом раствора поваренной соли. В итоге ртути на территории бывшего Усольехимпрома было очень много. Самые проблемные точки – цех ртутного электролиза, земля под ним, накопитель вредных отходов. Плюс предприятие сбрасывало сточные воды в Ангару. А в 1990-е отходы производства начали затаривать в различные емкости и размещать их на территории промплощадки.

Опасные вещества закачали и в 12 глубинных соляных скважин.

Вся территория и санитарная зона вокруг постепенно пропитывались вредными веществами, отравляя сам город Усолье-Сибирское, где проживает более 70 тысяч жителей. В 2018 – 2019 годах экологи зафиксировали выбросы опасных химических веществ из-за разгерметизации ёмкостей. Это происходило по вине черных сборщиков металлолома, много лет вывозивших с территории обанкротившегося химпрома железо. Тогда промышленная площадка в Усолье-Сибирском признается территорией экологического бедствия, и определяется исполнитель по ликвидации вреда – ФГУП «Федеральный экологический оператор» («ФЭО») Госкорпорации «Росатом». Уже обезврежены самые опасные объекты, идет рекультивация территории, и скоро на месте бывшего «сибирского Чернобыля» появится экотехнопарк «Восток», который займется промышленными отходами предприятии металлургической и химической отраслей Иркутской области. Его построят благодаря реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I - II классов» национального проекта «Экология».

Что было, что есть, что будет

На сегодня «Чистая страна» пришла в большинство регионов России (66 из 89). Одним из наиболее знаковых рекультивированных объектов является городская свалка Челябинска. Это был один из крупнейших в России объектов по площади восстановления: в полезное использование возвращена территория площадью 74,1 га. Надо ли говорить, что в Челябинске с тех пор стало легче дышать. На 30% сократились выбросы вредных веществ в атмосферу города, прекратились сбросы фильтрата свалки, предотвращено отравление воды и земель. К слову, площадка бывшеи свалки сейчас востребована. Так, в 2021 году там прошли соревнования ECO RACE. Спортсмены преодолевали пятикилометровую трассу с препятствиями.

Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев в свое время рассказывал «Комсомольской правде», что многие из примененных «ФЭО» при рекультивации Челябинской городской свалки технологии использовались впервые и будут востребованы на рекультивации аналогичных объектов. На том же «Красном боре» в Ленинградской области.

Большая работа была проведена и в Московской области. С 2018 по 2022 годы ушли в прошлое 13 полигонов твердых коммунальных отходов: «Быково», «Каширский», «Электросталь», «Кучино», «Дубна Левобережная», «Дубна Правобережная», «Кулаковскии », «Долгопрудный», «Аннино», «Княжьи Горы», «Слизнево», «Вальцово» и «Царево». До конца 2024 года предстоит рекультивировать 13: «Часцы», «Съяново», «Каурцево», «Парфеново», «Воловичи», «Егорьевский», «Лесная», «Сафоново», «Талдомский», «Поварово», «Непеи но», «Шатурский » и «Ядрово».

Арктика выделена в отдельное направление. Архангельская область, Чукотский автономный округ, Мурманская область, Республика Карелия, Республика Саха (Якутия). Один опасный объект уже ликвидирован – нефтяное загрязнение в Архангельской области. В работе еще 6 несанкционированных свалок. На очереди – 4 объекта, которые планируется привести в порядок до конца 2024 года.

Во всех направлениях

В 2023 – 2024 годах запланировано 148 мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде: из них 134 свалки и 14 особо опасных объектов. В планах восстановить более 3,5 тыс. гектаров нарушенных земель, что позволит улучшить качество жизни для более чем 29 млн человек.

В основе «генуборки» следующие направления:

• Оценка воздействия свалок и прочих экологически опасных объектов на здоровье граждан и продолжительность их жизни на окружающую среду. Нужно в ближайшие два года обследовать 1929 объектов. Из них 192 уже изучены Росприроднадзором, и результаты направлены в Роспотребнадзор для комплексной оценки.

• Ликвидация прошедших оценку объектов накопленного вреда.

• Ликвидация скважин нераспределенного фонда недр. Всего планируется ликвидировать 500 скважин, из них в 2022 году 60 (все в Краснодарском крае).

• Поднятие и утилизация затонувшего имущества. Нужно поднять 213 судов в регионах Дальневосточного федерального округа.

Главное озеро страны станет чище. Фото: Shutterstock

Все идет по плану: как улучшается экологическая обстановка в регионах

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов уверен: федпроект «генуборка» в рамках нацпроекта «Экология» идет по плану. Конечно, эффективность результатов будет понятна по завершении проекта. Но уже есть примеры, которые дают повод для оптимизма.

- Например, подъем судов идет нарастающим итогом, - поясняет Рашид Исмаилов. - А одно из ключевых условии обеспечения эффективности федпроекта – его достаточное финансирование. Надеюсь, что экономические условия и внешнеполитические факторы позволят обеспечить запланированные результаты.

- На ваш взгляд, какие территории – самые проблемные?

- С точки зрения задачи по подъему затонувшего имущества – конечно, регионы Дальневосточного федерального округа, где накопилось значительное количество затонувших судов. Потенциально сложные территории для «генуборки» – это Арктическая зона. Ключевая трудность – климатические условия. Потенциально обратил бы внимание на тиражирование доказавших свою эффективность мероприятии в других акваториях страны.

- Страна большая, мест для «генуборки» немало!

- Нужно сначала получить определенные итоги, понять, какие управленческие и технологические решения к ним привели. Словом, обобщить практику и грамотно спланировать бюджет. А так, вы правы, территории и задач для «генуборки» достаточно.

- Какую, на ваш взгляд, самую насущную проблему устранили с помощью «генуборки»?

- Одна из самых насущных и нерешенных до сегодняшнего дня природоохранных проблем – заброшенные нефтяные скважины. Не было даже, что называется, «подхода к снаряду». Огромное количество следов эко- диссидентства добывающих компании за десятилетия своей деятельности оставлены на территории нашей страны еще с советских времен. «Генуборка» положила начало наведению порядка в этой области. Да, за счет федбюджета. Государство должно ликвидировать ущерб, нанесённый нашей природе безответственным бизнесом. Есть социально значимая история, связанная с оценкой влияния объектов накопленного вреда природе на здоровье и продолжительность нашей жизни. Очень актуальная задача в «генуборке», результаты которой будут крайне востребованы при принятии управленческих решении . Сегодня есть запрос на такие данные. Кстати, это позволит также измерять эффективность самого федпроекта.

Заброшенные объекты, загрязняющие воду и почву, тщательно инспектируются. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональная перекличка

Астраханская область

Енотаевка – село с богатой, почти столетней историей. Расположилось оно на живописном берегу реки Енотаевки. Сегодня здесь проживает около 7 тысяч человек. И все бы ничего, но меньше чем в километре от жилых домов расположилась несанкционированная свалка площадью 14,3 га и объемом мусора более 80 тысяч кубометров. Она, разумеется, не появилась из ниоткуда. И у нее тоже есть своя печальная история, но сейчас не об этом. Свалку как позорное пятно необходимо ликвидировать. С 2023 года она входит в список реализуемых объектов федпроекта «Генеральная уборка».

- Технологически разработка отходов выполняется в несколько этапов: сгребание отходов и загрязненного грунта, транспортировка на лицензируемый полигон, восстановление нарушенной территории свалки путем посева трав, - рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ Астраханской области Ольга Бойправ. - Общая сметная стоимость рекультивации проекта готова. Само финансирование стало возможным при наличии имеющейся проектно-сметной документации, положительных заключении государственной экологической экспертизы и по достоверности сметной стоимости объекта, включения объекта в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, а также благодаря содействию Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Планируемый срок рекультивации объекта: 2023 – 2024 годы.

Нижегородская область

В регионе под «генуборку» попали сразу шесть объектов накопленного вреда окружающей среде. Как нам рассказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, это:

• пруд-накопитель кислых гудронов на 21-м км Московского шоссе, г. Нижний Новгород;

• мазутохранилище открытого типа «Нефтеямы», расположенное в Балахнинском муниципальном округе;

• пруды-накопители кислых гудронов в Балахнинском районе Нижегородской области (объекты бывшего АООТ «Фирма «Варя»);

• полигон промышленных отходов бывшего ПО «Корунд» (Капролактам), расположенный в Балахнинском муниципальном округе;

• свалка промышленных отходов, расположенная по адресу: ул. Вокзальная, 15, г. Павлово Нижегородской области, на территории бывшей нефтебазы ООО «ЭкоТехОйл»;

• свалка промышленных отходов на территории бывшего завода «Заря», расположенная в Дзержинске.

В 2022 году министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области уже приступило к разработке проектно-сметной документации по трем объектам: пруд-накопитель на Московском шоссе, мазутохранилище, свалка в Павлово.

Кировская область

На Вятке «генуборке» есть где развернуться. Областное минприроды уже направило в Минприроды России список из 44 проблемных объектов, среди которых 36 свалок, а также Кильмезское захоронение пестицидов и ядохимикатов и 7 полигонов, выведенных из эксплуатации.

В Кировской области в текущем году было обследовано 9 свалок:

• Арбажский район, пгт Арбаж,

• Унинский район, пгт Уни,

• Верхошижемский район, пгт Верхошижемье,

• Фаленский район, пгт Фаленки,

• Зуевский район, г. Зуевка,

• Нолинский район, пгт Аркуль,

• Лузский муниципальный округ, пгт Лальск,

• Оричевский район, дер. Помаскины,

• Яранский район, с. Салобеляк.

К слову, все обследования проводятся федеральными органами Росприроднадзором и Роспотребнадзором без участия регионов. Также на федеральном уровне составляется список первоочередных для ликвидации объектов.

Камчатский край

86 затонувших судов нашли во время обследования в 2021 году в Авачинской губе. Из них 4 – в акватории морского порта Петропавловск-Камчатский. Но обнаружить – это лишь треть дела.

- Сначала нужно обследовать объект с участием водолазов, - поясняет министр транспорта Камчатского края Александр Сафонов. - Затем – составить необходимую документацию, согласовать ее с Росприроднадзором. И, наконец, поднять затонувшее имущество на сушу и утилизировать его.

Всего с 2021 года по настоящее время из акватории Авачинской губы подняли 34 судна, идет работа по подъему еще восьми. Своей очереди ждут оставшиеся 44.

Магаданская область

По информации руководителя департамента рыбного хозяйства Андрея Таболина, в Магаданской области в 2021 году удалено и утилизировано 7 затонувших объектов. При этом по госконтрактам 4 судна переданы в собственность региона, 2 объекта удалены собственниками и одно судно утилизировано федеральным унитарным предприятием. Почему это важно? Далеко не все затонувшие суда принадлежат государству. Большинство, как правило, были в частной собственности. Но найти этих собственников и заставить их убрать за собой возможно не всегда. Есть, конечно, ответственные предприниматели. Но бывают и исключения.

- Благодаря внесенным изменениям в Кодекс торгового мореплавания значительно упрощены разработка и согласование документации, определение ответственности за подъем имущества, иных процедур, - поясняет Андрей Таболин. - В случае если собственник не исполняет в установленные сроки требование по удалению, то он лишается права собственности, обязанность по подъему ложится на регион. Это позволяет не затягивать сроки и проводить «генуборку» в срок. В текущем году проведено водолазное обследование большинства запланированных к подъему судов. Подлежат утилизации 4 объекта, работы завершаются. Мы идем в графике.

В 2023 году в Магаданской области будут подняты и утилизированы еще 9 объектов, а в 2024 году – 3. Но «генуборка» в бухте Нагаева – это не только экология. Очистка акватории важна для строительства Рыбного порта Магадан и Морского туристического центра для обслуживания маломерных судов.

- Магаданская область готова расширить географию мероприятии по очистке прибрежной полосы Охотского моря от свалок металлолома и проводит работы по обобщению информации о возможности реализации федпроекта в наиболее удаленном и труднодоступном Северо-Эвенском городском округе Магаданской области, - дополняет Андрей Таболин.