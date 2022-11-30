Респонденты выразили уверенность, что семья – это обязательно дети Фото: Shutterstock

В России популярность набирает течение чайлдфри. Несмотря на программы поддержки молодых семей, на ежегодный рост маткапитала, в стране все равно находятся молодые люди, которые отказываются заводить детей. И процент таковых не мал. К примеру, исследование РАНХиГС показало, что в 2021 году 22% бездетных россиян в возрасте 18-44 не хотели иметь детей. При этом половина россиян такое поведение молодежи осуждается и считает, что бездетную пару и семьей-то назвать нельзя. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Лояльность проявляют только 45% россиян. Они говорят, что не дети делают пару семьей, и что в каждом доме сами в праве решать, хотят они заводить малышей или нет.

«Я думаю, вопрос рождения детей индивидуален для каждого. Не должно быть общественных правил, семья сама решает, заводить детей или нет, и если заводить, то сколько», - говорит участница опроса.

«Каждому свое. Далеко не у всех главная цель жизни это дети», - соглашается другая.

Остальные респонденты выразили уверенность, что семья – это обязательно дети. Единственной уважительной причиной оставаться бездетными может стать состояние здоровья, считают 30% опрошенных.

Однако другие думают, что и проблемы со здоровьем не причина оставаться вдвоем. Ведь в этом случае можно взять детей из детдома. Так, 17% россиян уверены, что пары, которые принимают решение жить без детей – не семья, а эгоисты.

Только 45% россиян уверены, что бездетную пару можно считать семьей

«Не получается завести своих детей – берите из детдомов. А так это просто совместное проживание, а не семья», - уверен участник опроса.

«Дети в семье должны быть. И вовремя, а не в 50 лет», - соглашается другой.

«Детей любить надо, а они (бездетные пары – прим. ред.) любят только себя. Детей воспитывать, учить надо, это труд. А молодежь сама сидит на шее родителей, и живет по принципу «все им должны», - вторит третий.

«Согласна, ведь нормальная семья - это папа, мама и много детишек», - отмечает еще одна респондентка.

Оставшиеся 8% заявили, что затрудняются ответить, ведь все индивидуально, и у каждого человека, каждой семьи, могут быть свои причины заводить или не заводить детей, поэтому вешать ярлыки на кого-то неправильно, считают опрошенные.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 10,9 тысячи человек.