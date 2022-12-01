Ответственность перед будущим

Наталия Шишлакова (на фото шестая слева) на чемпионате Хайтек. Фото предоставлено АО «Трансмашхолдинг»

Команда предприятий «Трансмашхолдинга» (ТМХ) – крупнейшего российского производителя железнодорожного и городского рельсового транспорта – успешно проявила себя в Международном чемпионате высокотехнологичных профессий Хайтек-2022 в Екатеринбурге.

С наградами и победами участники вернулись на предприятия, чтобы стать профессиональным ориентиром для своих коллег.

О том, как участие в соревнованиях сказывается на результатах работы ТМХ и что делает холдинг высокотехнологичным лидером машиностроения, рассказала заместитель генерального директора по корпоративному развитию и проектной деятельности – Член Управляющей коллегии ТМХ Наталия Шишлакова.

– Наталия Николаевна, для совершенствования бизнес-процессов нужны компетентные сотрудники. Какие проекты реализуются в ТМХ для выполнения высокотехнологичных задач? Какое значение в этом у чемпионата Хайтек-2022?

– В соревнованиях профмастерства мы принимаем участие четвертый раз. В первый раз мы вошли в «десятку» сильнейших, в прошлом году заняли почетное третье место в компетенции «Инженер-технолог в машиностроении». На базе наших предприятий мы уже несколько лет проводим соревнования по стандартам чемпионата.

Одна из наших ценностей «Развитие-основа успеха». Мы вводим новые программы и приглашаем профильных специалистов, в том числе и из других отраслей промышленности. Наши сотрудники получают возможность для профессионального роста. За два года мы подготовили несколько новых профессий, которые официально зарегистрировали через Минтруд в квалификационном справочнике тяжелого машиностроения. И сегодня мы здесь, побеждаем в тех компетенциях, которые востребованы в нашей отрасли и крайне важны для ТМХ.

Андрей Влазнев (Коломенский завод) (на фото четвертый слева) - 3 место в компетенции Сварочные технологии. Фото предоставлено АО «Трансмашхолдинг»

Мы предлагаем не только новые продукты в области железнодорожного и городского рельсового транспорта, мы, прежде всего, повышаем престиж рабочих профессий. Ведь участники Хайтека демонстрируют не только свои компетенции в обращении с высокотехнологичным оборудованием, но и мягкие навыки: умение работать в команде, лидерство, ответственность за результат. Эти специалисты максимально плотно интегрированы в производственный процесс.

Сотрудники, которые стали лидерами соревнований – это не просто представители ТМХ, это профессионалы, которые будут задавать тренды развития промышленности нашей страны на ближайшие годы.

– Продукция ТМХ очень важна для выполнения задач государства. Как в связи с этим идет взаимодействие с заказчиками?

– Для нас очень важно выполнение всех обязательств перед заказчиками и участие в реализации таких важнейших задач, как, например, обеспечение перевозочного процесса по БАМу, который соединяет Дальний Восток со всей страной. Двухэтажные вагоны производства Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ, входит в ТМХ) с комфортом перевозят пассажиров по всей нашей широкой стране. Мы также делаем продукцию для городской транспортной инфраструктуры: поезда для метрополитенов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и других городов России и СНГ.

К нашей продукции предъявляются высокие требования по безопасности перевозки пассажиров и грузов, которые мы строго выполняем. Партнерские отношения государства, как владельца инфраструктуры, заказчиков и нас как поставщиков – залог качественных и безопасных перевозок.

Бронзовый призер Чемпионата в компетенции «Инженер-технолог в машиностроении» Сергей Юрасов (ТМХ-Электротех). Фото предоставлено АО «Трансмашхолдинг»

– В новых экономических реалиях для многих компаний встал вопрос о замещении импорта. Какие решения в связи с этим принимает ТМХ?

– Стратегия ТМХ направлена на создание и производство российской технологической продукции. С 2014 года мы планируем производство таким образом, чтобы наш подвижной состав использовал исключительно отечественные компоненты – более 90% по всей линейке техники. Доказательством являются три представленных новинки, которые мы запустим в самое ближайшее время. Это локомотив с отечественным двигателем 3ТЭ28, городской электропоезд Иволга 3.0, маневровый тепловоз ТЭМ23.

Транспортное машиностроение в ТМХ на сегодняшний день – это более тысячи компетенций. Это золотой запас специалистов, которые способны создавать уникальные технологии. В 2017 году все конструкторские бюро мы объединили в инжиниринговый центр ТМХ Инжиниринг. Вся конструкторская документация по нашим продуктам принадлежит ТМХ, то есть российскому производителю. Собственные разработки отличают нас от других производителей, в том числе в двигателестроении. Мы стремимся к развитию новых компетенций внутри наших предприятий, чтобы обеспечить санкционную безопасность страны.

Представители ТМХ на Чемпионате обменивались информацией и приобретали новые знания. Фото предоставлено АО «Трансмашхолдинг»

– ТМХ – один из пионеров цифровизации в российском машиностроении. Как здесь бизнес-процессы переходят в «цифру»?

– Сегодня ТМХ находится на этапе масштабных перемен: трансформируются бизнес-процессы, развиваются новые направления деятельности. Мы принимаем текущие вызовы рынка и ожидания потребителя, поэтому являемся одним из лидеров цифровизации в российском машиностроении. Программы: «Инжиниринговое моделирование», «Цифровой завод», уже зарекомендовали себя в индустрии. За последнее время ряд проектов успешно завершены, созданные решения переведены в промышленную эксплуатацию, все проекты встроены в технологию производства, в должностные инструкции персонала, приносят ожидаемый бизнес-эффект. Например, были созданы: Цифровая имитационная модель производства, 3D-модели заводов, Система управления инженерными данными, Интерактивные электронные технические руководства, Роботизированные комплексы, Система мониторинга производственного оборудования, Система прослеживаемости товарно-материальных ценностей при помощи RFID – технологии (система хранения и передачи различной информации, которая основывается на радиоволнах для автоматизации), Система компьютерного зрения на участках сборки, Система для фиксации качественных параметров проверки выпускаемой готовой продукции и отметок о приемке персоналом Центра технического аудита РЖД и других крупнейших заказчиков холдинга.

На время чемпионата павильоны Екатеринбург Экспо напоминали завод. Фото предоставлено АО «Трансмашхолдинг»

Основными целевыми показателями проектов цифровой трансформации выступают повышение надежности изделий и снижение затрат на их производство и сервис. Программа цифровой трансформации включает в себя более 100 различных проектов и инициатив. Мы переходим на безбумажное производство по новым видам изделий, в виртуальной среде организуем работу по проектированию локомотивов, вагонов и деталей.

– Какие новшества вы применили в работе с людьми?

– Наши приоритеты — это работа на результат и неограниченные перспективы для роста. В связи с этим компания формирует среду и экспертное сообщество для реализации программы оперативного кадрового замещения на вакантные должности. Работает Школа кадрового резерва — это очень эффективный проект управления талантами ТМХ.

За время его существования в кадровый резерв вступили более 1200 человек, из них более 200 уже выполнили индивидуальный план развития и заняли должности. Для успешного развития компании в конкурентной среде важны персональные достижения каждого сотрудника. Поэтому формирование и развитие высокопрофессионального кадрового резерва — одна из стратегических для компании задач. Мы стремимся к тому, чтобы сохранить более чем столетние традиции российского транспортного машиностроения и обеспечить его динамичное развитие, соответствие качества нашей продукции современному миру.

Кроме того, для развития специалистов мы ввели понятие «мультикомпетенция». Если сотрудник владеет только одной профессией, но хочет развиваться, он может пройти обучение и освоить новые навыки внутри производственного процесса. Мы развиваем наших сотрудников, даем им знания и навыки сразу по нескольким направлениям. Такой работник всегда будет востребован в группе компаний ТМХ.

Участники Трансмашхолдинга – одни из лучших в компетенции «Сварочные технологии». Фото предоставлено АО «Трансмашхолдинг»

Мы изучаем рынок труда, анализируем тренды развития человеческого капитала, приглашаем на работу профессионалов отрасли.

В холдинге есть молодежное движение «Поколение Инжен». Стратегия Молодежного движения предполагает развитие пяти основных направлений: внутренние и внешние коммуникации, спорт, научно-инновационный центр и волонтерская деятельность.

Молодые работники разрабатывают и реализуют интересные проекты: буккроссинг, образовательные лекции «Рельсы ТМХ», научно-исследовательский центр, кейс-клубы. Можно войти в топ-1000, потом в топ-100 молодых специалистов. В свою очередь, победители Хайтека получат возможность вертикальных и горизонтальных перемещений внутри компании ТМХ.

– Растут компетенции, меняются бизнес-процессы – к чему всё это ведёт?

– Отрасль транспортного машиностроения продолжает активно развиваться. Точка роста для нее – это еще и двигателестроение. Это компетенция была у нас всегда, но пару лет назад мы выделили ее в отдельный блок и продолжаем совершенствовать, создавая отечественный продукт. Этим занимаются более 200 инженеров.

В нашей отрасли есть совершенно четкое понимание того, что продукция, которую мы производим, будет востребована и далее. Мы также осознаем, что потребление будет и дальше возрастать. Поэтому мы разрабатываем не только рельсовую технику всех основных классов, но и двигатели, работающие на различном топливе для тепловозов, судов, объектов энергетики, готовим себя к компонентному производству и большему контролю всей производственной цепочки.

Деловая активность на стенде показала востребованность компании ТМХ и ее продуктов. Фото предоставлено АО «Трансмашхолдинг»

Если мы говорим про будущее отрасли, то точка роста для нас — это еще и двигателестроение. Это наша традиционная компетенция, которую в 2020 году мы выделили в отдельный блок — «ТМХ Энергетические решения». Здесь не просто строят двигатели, а создают комплексные решения «под ключ», что соответствует запросам рынка. Но, конечно, в основе процесса — расширение продуктовой линейки двигателей, повышение их энергоэффективности. Например, совсем недавно ТМХ подписал соглашение с «Росатомом» на поставку дизель-генераторных установок для российской атомной отрасли. Разработки ТМХ в этой области играют важную роль в создании систем резервного энергоснабжения, обеспечении бесперебойной и безопасной эксплуатации АЭС и других высокотехнологичных объектов.

Подчеркну, что мы – на 100 процентов российский производитель. В компании более 1000 инженеров создают все виды подвижного состава. И все эти разработки – наши собственные. Наша техника рассчитана на 25-50 лет эксплуатации, мы занимаемся и сервисным обслуживанием подвижного состава, это большая ответственность. Мы хорошо понимаем, что сегодня создаем будущее российского транспорта. И поэтому готовы вкладывать время и силы как в цифровизацию процессов, так и в работу с людьми – в развитие наших специалистов.