Эксперты клуба ECUMENE: В вопросах энергоперехода Россия может играть ключевую роль

Фото: Пресс-центр ECUMENE

27-ой Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в Египте стала во многих смыслах знаковой для мирового сообщества. Во-первых, на ней впервые всерьез обсуждалось влияние атомной энергетики на климатические изменения. Во-вторых, подробно и детально участники уделили время трем важным блокам вопросов, которые для российской делегации стали наиболее важными. Об этом на днях рассказали на очередном заседании дискуссионного клуба Ecumene в информационном центре ООН в Москве. В нем приняли участие Советник Президента Российской Федерации, Специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, посол доброй воли ООН, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов, заместитель Председателя Правления Газпромбанка Елена Борисенко, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов.

Подробнее о тех самых блокам рассказал глава делегации Руслан Эдельгериев.

Первый – подтверждение роли России в климатической повестке. Он подчеркнул, что эти вопросы стали одними из главных в ходе различных двусторонних встреч на площадке Конференции, в том числе с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

- Климатическая повестка актуальна для нас. Я убедился, что Россию не исключили: мы в центре масштабных изменений, которые происходят в мире, а не где-то в стороне, - отметил он.

Второй блок вопросов: работа над правилами функционирования рыночных механизмов статьи 6 Парижского соглашения.

- Сейчас нам удалось выйти более или менее на какие-то технические решения по реестрам, отчетности, функционалу реестров. Мы добились того, чтобы не было введено дополнительной, несогласованной отчетности, чтобы подходы не были политизированными и дискриминационными, - сообщил Руслан Эдельгериев.

В качестве третьего блока вопросов, обсуждение которых состоялось на COP27, глава российской делегации выделил финансирование. «

- Это был основной предмет споров и разбирательств. Сейчас мы подошли к следующему этапу, когда мир понял, что без финансирования реального рывка сделать невозможно. Это признали все, - рассказал он. - Первая удача для развивающихся стран: в повестку смогли включить вопросы потери ущерба. Это большая и справедливая победа, хотя путь предстоит очень долгий. Развивающиеся страны не в состоянии самостоятельно проводить декорбанизацию экономики и им нужна помощь разного рода.

Серьезные обсуждения коснулись и энергетического перехода. Ведь важно, чтобы миссия защиты климата не превратилась в простую борьбу с углеводородами.

- Сейчас есть понимание, что нельзя обойтись без ископаемого топлива, но нужны технологии и нужна экономика замкнутого цикла. Дальнейший вектор развития мировой климатической повестки в том, что источники энергии должны использоваться все, но с соответствующими технологиями. Например, в Африке страны имеют доступ к энергии около 14%. Как можно им диктовать, какой энергией пользоваться, если ее просто нет, - подчеркнул Руслан Эдельгериев.

В свою очередь, Вячеслав Фетисов заметил, что Россия может играть ключевую роль в решении вопросов энергоперехода.

Фото: Пресс-центр ECUMENE

- Если мы говорим о том, что Россия страна, где представлены и используются все источники энергии, то именно здесь и можно понять, куда смещать акценты при энергопереходе, каким образом аргументировать, - сказал Вячеслав Фетисов. - Как защитник атакующего плана – предлагаю атаковать, инициировать все, что уже заявлено. Например, проблема деградации почв, вопросы воды, вопросы энергетики в Африке. Это то, где мы можем разработать стандарты и доминировать. Россия, которая поит, кормит и согревает весь мир, уже имеет совсем другой статус.

Экспертов поддержала и заместитель председателя правления Газпромбанка Елена Борисенко.

- Климатическая повестка не допускает каких-либо искусственных ограничений для решения общих поставленных задач. Нельзя ограничивать финансирование российских климатических проектов, нельзя ограничивать развитие технологий. Когда дело климата будет не декларацией, а реалистичной целью, тогда и финансирование найдется, - подчеркнула она.

Борисенко отметила важность запуска рынка углеродных единиц в России.

- Климатические проекты сами по себе не прибыльные и не доходные. Единственный способ обеспечить их финансовую жизнь и целесообразность - это дополняющие механизмы, например, рынок углеродных единиц. Это путь, по которому идут все страны мира. Происходит важнейшее соревнованием между юрисдикциями в моменте, выработка правил взаимной интеграции и признания подходов к организации этой инфраструктуры. И от этих шагов очень сильно зависит финансовая устойчивость проектов и та роль, которую каждая национальная система будет играть в этом новом направлении, - рассказала Елена Борисенко.

Руслан Эдельгериев в ходе дискуссии отметил важность взаимодействия России со странами Африки с учетом новых реалий. Он напомнил, что в свое время СССР очень много сделал для Африканского континента: строил гидросооружения, обеспечивал энергией, делился технологиями.

- Если говорить простыми словами на Африканском континенте нас просто ждут. Ждут с тем, что мы умеем делать. Они просят у нас энергию, они просят у нас технологии очистки воды, технологии по борьбе с бытовыми отходами, взаимодействие в области продуктов питания. Нам надо повернуться к Африке и найти в них старых новых партнеров. Нам нужно увеличивать взаимодействие и поиски новых технологий. Это залог безопасности и суверенитета стран, - подчеркнул Руслан Эдельгериев.