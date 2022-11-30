"Тайное станет явным": Астролог Тамара Глоба раскрыла, что случится в декабре-2022

Тамара Глоба дает совет: в первой половине декабря удачный период — можно реализовать свои самые смелые проекты. Фото: телеграм-канал Тамары Глоба

Тамара Глоба составила прогноз на последний месяц 2022 года. И он оказался немного оптимистичнее предыдущих. Известный астролог составила общие рекомендации на декабрь 2022 года. И даже затронула начало 2023 года.

Мы выделили из прогноза Тамары Глоба 10 моментов.

1 - Декабрь месяц Стрельца. В этот период все подводят итоги года. Это время, когда идут надежды на будущее, люди задумываются об отдыхе, о праздниках, о том, как праздновать, куда отправляться на праздники. Этому способствует сам Стрелец. Потому что Стрелец - это знак, который связан с дальней дорогой, дальними планами. Это знак целеустремленных людей: дальние дороги, мечты о космосе, о любви, об идеалах свойственны людям этого знака. Стрелец - это мудрый кентавр Хирон. Его образ символизирует сущность, которая делится на две составляющие: человек и лошадь. Таким образом, он как бы находится в двух полярных состояниях, сочетая в себе природу животную и природу человеческую, устремляясь к природе божественной. Стрельцу свойственно сочетать в себе все одновременно: заниматься сразу несколькими делами, устремляться к высшим целям, которые Стрелец постоянно ставит перед собой.

2 - В этом декабре мы все еще находимся половиной нашей сущности во всех событиях года, но в высших устремлениях мы думаем о лучшем будущем – о лучшем периоде, который может нас ожидать впереди. У каждого надежды могут состояться, а могут задержаться.

3 - Этот период дает в первой половине месяца наиболее удачное время для реализации успешных честолюбивых проектов. И для возможностей, которые вы устремляете как свои надежды вперед, преодолевая привязанности, инстинкты и чувства, которые могут мешать в событиях, которые будут вашими достижениями.

4 - Декабрь продолжает тенденции осени. В первую очередь - это период противостояния Марса. И в данном случае события, которые тянутся почти год, никуда не уходят. Но к концу года они сконцентрируются. Первая половина месяца даст возможности переговоров, и это будет поиск новых решений в вопросах, связанных с политикой, дипломатией и в то же время с насущными проблемами, которые волнуют многих людей.

5 - Это период важный для поездок и планирования путешествий. Наиболее удачное время - до третьей декады декабря. Если вы в это время отдыхаете или ставите перед собой какие-то крупные цели – будут хорошие возможности. Но не обойдется без трудностей.

6 - В начале декабря – период, когда возможны пожары и проблемы, связанные с водой. Вторая декабря даст наиболее ровный период месяца. И только с третьей декады месяца пойдет время, когда будет обостряться проблема, связанная с окружающими вас событиями.

7 – В конце и начале декабря будут волновать вопросы, связанные со здоровьем; инфекционными, вирусными заболеваниями.

8 - В конце декабря и в самом начале января будьте очень внимательны в дорогах. Это время не самое удачное для переездов и путешествий.

9 - В период до третьей декады месяца вскроются подковерные интриги, заговоры. Тайное станет явным.

10 - Заканчивается год Юпитера, когда решались вопросы, связанные с властью, а также общеполитическими событиями. Этот год принес много опыта: полезного, тяжелого. Следующий году по европейскому календарю является годом Марса – годом требования силы, годом, который нуждается в вашей энергии. Нужно быть к нему готовым. Будьте внимательны, концентрируйте внимание в декабре на том, что происходит вокруг. Занимайтесь спортом, поддерживайте интеллектуальный уровень. И, конечно, всегда нужно надеяться на будущее.

Дни повышенной аварийности в декабре: 1, 2, 4, 9, 16 (вечер), ночь с 18 на 19, ночь с 22 на 23, 25, 26, 31 декабря. А также 1 января будьте очень внимательны в толпе. Постарайтесь избежать массовых собраний.