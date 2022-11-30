В России появились целебные лисы для детей: владельцы животных объяснили, как это работает

Супружеская пара возит ласковых животных по интернатам и домам престарелых Фото: Алена КИХАЕВА

Хитрые, лукавые, расчетливые: стереотип о лисах, навязанный сказками и баснями. Вот только это не так. «Они ласковые, как кошки. Преданные как собаки. Но и в то же время шкодливые, как еноты. Это покоряет, это не может не влюбить в себя», - рассказывает жительница Новокузнецка Ирина Шепелюк.

Сейчас в их семье две домашних лисицы: рыжая Фокси и черно-серебристая Ко-Ко.

Несколько лет назад Ирина попала на экскурсию в новосибирский Институт цитологии и генетики СО РАН, где выводят домашних лис, скрещивая самых дружелюбных к человеку особей. Ученые тестируют поведение зверей: смотрят, как животное реагирует на человека у клетки, затем заходят внутрь, гладят. На ферме проверяют несколько сотен лис, на основе тестов дают оценку поведению. Лис с самым «ручным» характером отбирают.

Сейчас в их семье две домашних лисицы: рыжая Фокси и черно-серебристая Ко-Ко. Фото: Алена КИХАЕВА

Познакомившись с этими уникальными животными, Ирина загорелась взять себе щенка. Муж Алексей поддержал. Недавно купили уже третью плутовку – скоро она приедет в Новокузнецк.

«Процесс одомашнивания лис начался в Институте Цитологии и Генетики в 1959 году академиком Дмитрием Беляевым. Путем отбора лис с пушных ферм, ученому, совместно с генетиком Людмилой Трут, удалось доказать, что лисы из поколения в поколение становятся привязанными к человеку, у них появился ген «домашнего животного». Они стали встречать хозяина, вилять хвостом, появились новые окрасы, стал закручиваться хвост, как у собак. С 2011 года ИЦИГ официально продаёт домашних лис по всему миру. Но таким лисам нужна социализация на протяжении всей жизни» - говорит Ирина.

Несколько лет назад Ирина попала на экскурсию в новосибирский Институт цитологии и генетики СО РАН, где выводят домашних лис, скрещивая самых дружелюбных к человеку особей. Фото: Алена КИХАЕВА

И что же с лисами делать? Просто, для удовольствия дома держать? Супруги решили, что можно придумать кое-что получше.

Зоотерапией сегодня мало кого удивишь. Дельфины, лошади, собаки общаются с тяжело больными людьми. Ирина и Алексей решили попробовать – а что, если целебными свойствами обладают и лисы? Вместе с мужем стали возить пушных зверей по детским домам и домам-интернатам, навещать особенных ребятишек, по домам престарелых.

«Первая реакция, как правило — это умиление, широкая улыбка и желание прикоснуться. Больше всего эмоций у людей в возрасте. К ним мало кто приезжает. Мы, когда ездили в интернат для престарелых, сами зарядились эмоциями. Столько счастья было в глазах пожилых людей!» - говорит Ирина.

Лисички чувствуют боль и потребности людей. Кому нужно тепло, к тем ластятся; кому просто положительные эмоции - с теми играют и дурачатся. Фото: Алена КИХАЕВА

Был случай, когда особенный ребёнок, лет 16-ти, сильно боялся всех животных, вспоминает она, но не смог не поддаться чарам рыжей красавицы Фокси. Он потянулся к ней, не скрывая улыбки и радости.

Лисички чувствуют боль и потребности людей. Кому нужно тепло, к тем ластятся; кому просто положительные эмоции - с теми играют и дурачатся.

«Договориться о благотворительных встречах сложнее, чем о коммерческих. У людей сразу страх, сразу вопрос – а они не бешеные? Конечно, у наших лис есть все прививки, паспорта с родословной» - говорит хозяйка.

Ирине приходится всем объяснять, что это не дикие лисы, а специально выведенные. Они даже мышей не едят, питаются исключительно специальным кормом, любят полакомиться фруктами и орехами.

Ирине приходится всем объяснять, что это не дикие лисы, а специально выведенные. Они даже мышей не едят, питаются исключительно специальным кормом, любят полакомиться фруктами и орехами. Фото: Алена КИХАЕВА

«Но лис мы не советуем заводить, - оговаривается Алексей, - , Лисы сложно и дорого кормить. Требуется дорогое ветеринарное обслуживание. Все, что не спрятал, достанут и сгрызут. Если все-таки решились – приезжайте к нам в гости: мы все расскажем и покажем».