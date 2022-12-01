"Громкие заявления, касающиеся всего мира": Астролог Татьяна Лукашевич предупредила об опасных днях декабря-2022

Не забываем, что действие планет может ощущаться за 3-5 дней до их точного взаимодействия, указанного в календаре Фото: Shutterstock

Скоро Новый год! Предваряет его замечательное событие - 21 декабря, день зимнего солнцестояния, - говорит астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой лучший гороскоп», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда». - С этого дня символически добро начинает побеждать зло. У наших предков – древних славян – это был праздник зимнего солнцеворота Коляда, один из главных в году.

Однако 21 декабря его отмечали только волхвы, чтобы не спугнуть рождение молодого Солнца. Народ же начинал праздновать его только 25 декабря, когда день начинает прибывать. И это очень символично, поскольку день ассоциируется со светом, а ночь – с тьмой.

И по астрологическим показателям также самой напряженной будет первая половина месяца. Особенно в дни около полнолуния 8 декабря, когда Солнце встанет в противостоянии с Марсом.

Очень сильно эту космическую констелляцию могут почувствовать Близнецы, родившиеся 6-8 июня, Стрельцы (7-9 декабря), Девы (7-9 сентября), Рыбы (6-8 марта). Вам следует быть очень аккуратными за рулем, не планировать операционные вмешательства (экстренные можно), избегать конфликтов и травматизма. С огнем, оружием и ножами на ВЫ. Остальные знаки Зодиака могут почувствовать это полнолуние по внешним событиям, либо если в их личных натальных картах выражены 16-е градусы.

Во второй половине месяца Венера переходит в знак Козерога, что заставит нас серьезнее относиться к своему партнеру и финансовым тратам.

Ретроградность Меркурия аккурат перед Новым годом - 29 декабря - свидетельствует, что, очень вероятно, мы встретим старых друзей или тех, кого давно не видели. Возобновить отношения за праздничным столом – очень хорошая идея.

АСТРОКАЛЕНДАРЬ

Теперь подробнее по датам. Не забываем, что действие планет может ощущаться за 3-5 дней до их точного взаимодействия, указанного в календаре.

1 декабря - квадрат Марса и Луны, оппозиция Марса и Венеры, секстиль Венеры и Сатурна, квадрат Меркурия и Нептуна. День довольно напряженный, когда будет сложно достичь взаимопонимания с противоположным полом. Следует соблюдать повышенную осторожность при управлении транспортным средством, следить за своими словами. Можно подвергнуться мошенническим манипуляциям, поэтому при принятии спонтанных решений обязательно посоветуйтесь с близкими.

2-4 декабря – квадрат Нептуна, Меркурия и Венеры может привести к разочарованию в отношениях, обманам, заблуждениям, нарушению договоренностей, достигнутых ранее. Не стоит доверять на слово, документы необходимо проверять дважды.

4 декабря – Нептун разворачивается в прямое движение, что может спровоцировать усиление вирусной активности. Для творческих людей это прекрасное время для создания шедевров.

5-6 декабря – квадрат Меркурия и Юпитера вызывает идеологические расхождения, пустые обещания, сложности в юридических вопросах, при оформлении заграничных документов, в дальних путешествиях.

7 декабря - Меркурий переходит в знак Козерога, что благоприятно для аналитической работы, наведению порядка в документах, посещения государственных учреждений, знакомств с серьезными и опытными людьми.

8 декабря - полнолуние в знаке Близнецы, соединение Марса и Луны, оппозиция Солнца и Марса. День напряженный, когда неконтролируемые эмоции могут привести нас к серьезным авариям и конфликтам. Опасность пожаров, взрывов, травм. Не рекомендуется делать плановые операции, исключите все рискованные мероприятия. Не отпускайте своих домашних питомцев без поводка. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми проблемами, держите лекарства и аппарат давления поблизости. Оптимально заняться работой, личным творчеством, фитнесом. Внутренняя гармония – наша лучшая защита от внешних раздражающих факторов.

8- 9 декабря – квадрат Венеры и Юпитера может привести к избыточным тратам, неудержному потреблению сладкого, неконтролируемым желаниям.

10 декабря - Венера переходит в знак Козерога, что делает наши чувства более сдержанными. Женщины настроены на зрелых и финансово-стабильных партнеров. Романтические отношения завязываются с трудом, т.к. люди могут предъявлять завышенные требования к партнеру. Однако, если они находят общие цели и материальную заинтересованность друг в друге, то такие отношения могут иметь долгосрочный характер.

12-13 декабря - оппозиция Черной Луны и Плутона, что усиливает нестабильность нашего эмоционального состояния. Рекомендуется исключить просмотр ТВ и другие новостные источники, нахождение в местах большого скопления людей, избегать дополнительных рисков.

15 декабря - квадрат Марса и Луны вызывает повышенное эмоциональное возбуждение, что может привести к конфликтным ситуациям из-за завышенных ожиданий по отношению к другим людям. Оптимально направить энергию на работу, фитнес, активное времяпровождение.

16-17 декабря – тригон Меркурия и Урана способствует научным открытиям, поиску нетрадиционных решений, неожиданным полезным знакомствам, инсайтам, незапланированным путешествиям.

20 декабря – Юпитер переходит в знак Овен, что способствует увеличению военной активности и решительности в отстаивании своей позиции. Наступает время новых идей, люди становятся более самостоятельными, независимыми, инициативными. Но также это период возможных пожаров, усиления военных действий.

21 декабря - День Зимнего Солнцестояния. Символически с этого дня добро начинает побеждать зло. Перед этим днем рекомендуется провести генеральную уборку.

Тригон Венеры и Урана благоприятен для неожиданных знакомств, креативных решений в творчестве, экспериментов во внешности (без операций), общению с друзьями и единомышленниками.

22 декабря - оппозиция Марса и Луны способствует повышенной возбудимости и раздражительности, что в конечном счете может привести к конфликтным ситуациям. Аккуратнее за рулем.

23 декабря - новолуние в знаке Козерог произойдет в квадрате с Юпитером, что говорит о борьбе лидеров: кто сильнее и авторитетнее? Громкие заявления, касающиеся всего мира, ожидаем в ближайшие две недели.

28-30 декабря - соединение Меркурия и Венеры способствует возврату к отложенным переговорам, удаче в путешествиях, восстановлению полезных деловых знакомств.

29 декабря – Меркурий разворачивается в ретроградное движение, что возвращает нас к решению прошлых задач. Появляются люди из прошлого, находятся потерянные вещи и документы.

30-31 декабря - Венера и Меркурий соединяются с Плутоном, что может принести важные бизнес-знакомства, подписание крупных договоров, назначение женщины на высокий пост, громкие заявления.