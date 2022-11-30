Никита Михалков болеет у себя в имении

У Никиты Михалкова проблемы со спиной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прославленный композитор, автор главных советских кинохитов Эдуард Артемьев рассказал, что Никите Михалкову нездоровится. В развернутом интервью RTVI-развлечения композитор рассказал, что у Никиты Михалкова проблемы со спиной:

- У него со спиной проблемы, он уехал в Щепачиху, в имение свое... там подлечивается, - рассказал Артемьев.

Также композитор сообщил о приостановке работы над фильмом Михалкова "Шоколадный револьвер":

- Михалкову я обещал, но случилось так, что он заболел, потом ковид, и этот фильм снимать не будет. Что-то может быть будет дальше, но пока об этом разговора нет. Он сейчас целиком занялся театром.

Напомним, начало съемок фильма "Шоколадный револьвер" было запланировано еще в 2018 году. По сюжету (соавторами которого выступили братья Пресняковы), дочь известного русского режиссёра погибает в Каннах в результате теракта, в планировании которого обвиняют её отца. Однако осенью 2020 года Никита Михалков сообщил о том, что сценарий фильма требует переработки в связи с введением в действие новых правил Американской киноакадемии.

Дело в том, что, согласно сценария, главный герой хочет получить "Оскар", чтобы вылечить дочь. Однако, - рассудил Михалков, - в свете новый реалий эту сюжетную линию нужно переосмыслить:

"Мечта об "Оскаре" становится странной сейчас, когда ввели новые правила... когда нужно снимать про людей нетрадиционной ориентации, про чернокожих, и вообще...", - рассказал режиссер в интервью ТАСС.

Сам Эдуард Артемьев не раз говорил, что "Шоколадный револьвер" будет его последней работой в кино: выполнив обещание перед Михалковым, он намерен отойти от кинодел и заняться другими работами. Однако в интервью RTVI композитор признался, что теперь подсуетился режиссер "Легенды 17" Николай Лебедев и теперь Артемьев вынужденно отвлекся на работу с новым фильмом режиссера.