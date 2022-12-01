Кто разбогатеет, а кого огорошат перемены: Гороскоп для всех знаков Зодиака на декабрь-2022 от Тамары Глобы

Мы прослушали прогнозы астролога Тамары Глоба и публикуем интересные фрагменты

Астролог Тамара Глоба записала новый гороскоп, в котором дала рекомендации для каждого знака Зодиака. Декабрь для многих станет удачным месяцем, если не потратить всю прибыль и премию на подарки, урегулировать споры – в общем соблюдать осторожность. В прогнозе Тамары Глоба подробные разъяснения для каждого знака Зодиака.

Мы прослушали прогнозы астролога Тамары Глоба и публикуем интересные фрагменты.

Гороскоп для всех знаков Зодиака от Тамары Глоба на декабрь 2022 года

ОВЕН

Первая половина месяца – период, когда дороги далекие и близкие захватят ваше время. Внимание к близким людям, знакомства вдали от дома, возможны сильные увлечения. Но будьте осторожны в начале месяца: есть опасность измен и чрезмерных увлечений, которые могут стоит вам привычных отношений. К тому же, этот период очень удачен для творчества, интеллектуальной деятельности и возможности сделать сразу многие дела. Со второй недели декабря нужно задуматься о серьезных делах: о вопросах карьеры; как жить дальше – на что нацелиться. Руководство будет спрашивать с вас более серьезную работу, особенно во второй декаде. К третьей декаде месяца будьте внимательны – вокруг происходят важные перемены: Юпитер входит в зодиакальный знак Овна, приносит вам как личный успех, так и переосмысление целей.

ТЕЛЕЦ

Будет много расходов – постарайтесь по возможности удержать свои деньги. Но параллельно, уже начиная со второй недели, Тельцы могут надеяться на то, что придут хорошие возможности заработков, договоров с дальними партнерами. Дороги, которые Тельцы запланируют в середине декабря, могут быть довольно удачными. Перемены, которые планирует Телец, начиная со второй декады декабря, могут принести успех в личных делах. В конце месяца не спускайте на половину оборота свои возможности работы, потому что руководство будет контролировать вас и следить за вашими талантами и возможностями.

БЛИЗНЕЦЫ

Приходят значительные перемены. В начале месяца они касаются личных отношений, отношений с партнерами и противниками. Будьте очень внимательны к семье, к тем кого вы любите, поддержите детей; чтобы не потратить силы и время на восстановление отношений в последующий период. Параллельно будут споры о финансах. В то же время, благодаря своей активности и упорству, вы сможете заработать, будет постоянный доход. В этом постоянном доходе – постоянные расходы и постоянные вложения. Постарайтесь меньше потратить в начале и конце декабря. Появятся новые планы и идем, вместе с друзьями вы будете продвигать их в следующем году.

РАК

Первая половина месяца – период, когда будет интересная работа, новые деловые планы, творческие идеи. Вам необходимо быть внимательным в толпе: особенно в начале и конце месяца. Будьте внимательны в дороге. Дороги удачны во вторую декаду месяца, но эти дороги лучше совершить с семьей или в хорошей компании. В середине декабре вместе с друзьями (с группой) будете добиваться значительного успеха.

ЛЕВ

Удачное время для творчества, для начинаний. Вместе с друзьями хорошие возможности для продвижения своих идей, отдыха, хороших компаний. Параллельно со второй недели декабря придет период, когда пойдут новые возможности в работе: вы будете зарабатывать, но расходы тоже будут значительные. Поэтому постарайтесь аккуратно планировать траты.

ДЕВА

В начале декабря нужно быть очень внимательными в дорогах. В то же время больше внимания уделяйте домашним и дому. Необходима ваша помощь и поддержка родителям: в бытовых делах и в делах здоровья. Начиная со второй недели, пойдет этап, когда в близких и любимых краях с людьми, которые дороги – вы получите возможность отдыха. Третья декада декабря принесет события, которые не совсем вам будут ясны, но вскоре вы встроитесь в изменяющиеся условия времени.

ВЕСЫ

Это период возможных заработков. И они придут вместе с людьми из близкого окружения, с людьми ваших интересов. Всю первую и вторую декаду будете заниматься делами родственников. Хорошее время для быта, для обучения, для путешествий и переездов. В первую неделю декабря надо быть внимательными в дорогах. В третью декаду декабря возникнет противостояние; отнеситесь внимательно к тому, что происходит вокруг вас. Будьте внимательны к своей семье, берегите близких.

СКОРПИОН

Декабрь приносит возможность заработков. Но в то же время вы будете тратить значительные средства на подарки и покупки для себя любимого. Потратите немало средств на праздники вместе с любимыми людьми. Время встреч, интересных знакомств. Первые дни декабря будьте внимательны к финансам, избегайте мошенников. Хорошее время для учебы. В работе могут произойти кардинальные перемены.

СТРЕЛЕЦ

Начало месяца – период личного успеха, преуспевания в работе, интеллектуальной деятельности. В тоже время будьте внимательны к семье: возможны споры, конфликтные ситуации. Вторая неделя декабря и последующий период принесет успех в финансовых вопросах: будут вложения, возможности заработков, хорошие приобретения. Постарайтесь в середине и конце месяца не спустить все на подарки.

КОЗЕРОГ

Идет период повышенного внимания к вопросам здоровья. Будьте также внимательны к вопросам быта, следите за техникой, а также средствами передвижения. За спиной повышенный контроль и внимание к вашей персоне. В декабре, январе, начале февраля вы преуспеете в вопросах обучения, интеллектуальной деятельности. Это период новой работы или занятий, которые принесут в последствии вашу новую деятельность.

ВОДОЛЕЙ

Много новых планов и новых друзей будет вокруг вас. Вы планируете свое будущее, оно связано с проектами интеллектуальными, деловыми, а также перспективными дорогами. Это время укрепления в финансах, строительстве, работе. Вы вернетесь к старым проектам, и в тоже время на этой основе займетесь новыми. В начале декабря будьте внимательны к любимым людям. После первых дней декабря, когда вы урегулируете свои проблемы - будет хорошая возможность для новых планов. Практически весь декабрь будут приходить хорошие средства: деньги, которые компенсируют ваши желания, вы сможете сделать вложения. Хороший период для продумывания своего будущего и будущего детей.

РЫБЫ

В начале декабря присмотритесь к проблемам дома, к делам, которые касаются карьеры. Возможны споры с женщинами, а также с детьми – урегулируйте эти вопросы. Со второй недели декабря карьерные вопросы перейдут в возможности свободной деятельности, появятся новые планы, крупные дела и идеи, которые вы будете реализовывать в течении трех месяцев. Появятся новые знакомства, отношения с людьми, которые впоследствии станут вашими друзьями. Вместе с ними появятся новые деловые планы и идеи, и эта интеллектуальные возможности, которые дадут вам личный рост. Месяц прибыльный.