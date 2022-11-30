Дыра, образовавшаяся в солнечной атмосфере, похожа на каньон

1 декабря Земля ощутит первый удар ураганного солнечного ветра, который вырвался из гигантской щели в атмосфере Солнца. Щель образовалась накануне - 28 ноября 2022 года – ее заметила солнечная обсерватория NASA (Solar Dynamics Observatory). Тогда же и начался «сквозняк» - в сторону Земли со скоростью в 2,5 миллионов километров в час полетели мощные потоки заряженных частиц. Достигнув планеты, они вызовут геомагнитный ураган – не самый сильный – уровня G1, но его ощутят метеозависимые люди и техника, реагирующая на изменения электромагнитного поля. Возможны перебои в связи, сбои в работе навигационных систем. В северных районах вспыхнет Северное сияние.

Ураган, вызванный «сквозняком», продлится до 2 декабря включительно.