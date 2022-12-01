Стало известно о трагедии с Максимом Галкиным

Максим Галкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Максим Галкин*, сбежав в начале 2022 года из России, старается всем своим видом показывать, как ему хорошо на новом месте. Мол, в Израиле он как дома. Его обожает публика, билеты на его шоу раскуплены на месяцы вперед. Однако иной раз у пятого мужа Аллы Пугачевой все-таки проскальзывает горечь сожаления об внезапном отъезде.

Максим Галкин месяца четыре назад плакался публике, что, переехав в Израиль, много потерял. Шоумен рассказывал, что остался без рекламных контрактов, его убрали из телеэфира.

Многие коллеги отвернулись от пятого мужа Аллы Пугачевой. Михаил Грушевский рассказал о том, что происходило и происходит с коллегой по цеху.

"В случае Галкина исключительно коммерческий расчет. Односторонность, которая очевидно считывается в его высказываниях, наталкивает на догадки о не бескорыстности. О том, что он обслуживает интересы заказчика. Да, Галкин здесь много потерял, но, предполагаю, нашел что-то другое, компенсирующее эти огромные потери…" - сообщил он сайту kp.ru.

По словам юмориста, с шоуменом произошла настоящая трагедия. "То, что мы видим с Галкиным, думаю, огромная драма в его жизни. Как бы он ни хорохорился, ни пытался сделать вид, что эмигрантская русскоговорящая аудитория ему компенсирует то, что он потерял здесь, но это все равно трагедия для него", - резюмировал артист.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов