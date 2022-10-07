У Максима Галкина* отбирают детей Лизу и Гарри

Максим и Гарри Галкины Фото: соцсети

На семью Аллы Пугачевой и иноагента Максима Галкина* пожаловались в правоохранительные органы. По словам заявителя, такой отец, как муж Примадоны, может причинить вред своим детям Лизе и Гарри. В качестве причины указаны возможная нетрадиционная ориентация артиста и его негативные высказывания о спецоперации.

Прокуратура Московской области проводит проверку по факту заявления о нарушения прав Лизы и Гарри Галкиных. Как заявил юрист Ярослав Михайлов, поведение их отца Максима Галкина отрицательно сказывается на детях, их психическом и физическом здоровье. Заявитель ссылается на некие сальные слухи, согласно которым "Галкин является гомосексуалистом и негативно высказывался о спецоперации".

"Галкин воспитывает двоих несовершеннолетних детей: дочь Елизавету и сына Гарри, рожденных 18 сентября 2013 года суррогатной матерью. Воспитание малолетних детей в семье гомосексуалиста несомненно нанесет ущерб их психическому и физическому воспитанию. В связи с чем полагал бы о необходимости принятия мер по пресечению воспитания малолетних детей Галкиным", - цитирует РИА ФАН заявление Михайлова.

Стоит отметить, что юрист получил ответ от Московской областной прокуратуры. В нем говорится, что "обращение зарегистрировано и передано в соответствии с компетенцией в Наро-Фоминскую городскую прокуратуру".

Стоит отметить, что в настоящее время Галкин колесит с гастролями по Европе. Алла Борисовна в конце сентября вернулась в Израиль вместе с детьми.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов