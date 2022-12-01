Эдуард Артемьев: Я точно знаю, что Господь создает нас не для смерти

Эдуард Артемьев Фото: Борис КУДРЯВОВ

30 ноября прославленный композитор Эдуард Артемьев отметил 85-летие. Накануне канал RTVI взял большое интервью у Артемьева, в котором композитор коснулся своего мистического и потустороннего опыта.

В частности, Эдуард Николаевич сообщил, что недавно "при странных обстоятельствах" закончил "Реквием", над которым работал со студенческих лет.

- Были периоды, когда я несколько раз оказывался в другом пространстве, - рассказал Артемьев. - Это был другой кабинет, ковры какие-то развешаны повсюду. Есть какой-то номер в том мире, где я этот "Реквием" сочинял. Это удивительно.

Музыкант признался, что мистические переживания с ним происходят не впервые. В частности, год назад в передаче "Еще не Познер" Артемьев рассказал о странном происшествии на острове Валаам. Дело было еще в советские времена, когда, гуляя по острову с экскурсией, музыкант попал в изменившееся пространство и услышал голос миллионного хора:

- Это звучало так, словно вся Вселенная пела. От такой мощи меня пригнуло к земле. Я никогда не слышал таких голосов, - рассказывал Артемьев.

На следующее утро после происшествия в гостинице умер армянский художник, который был с композитором на острове.

- Видимо, он был хороший человек, раз его отпевали небесные монахи, - рассудил Артемьев.

Учитывая, что Эдуард Артемьев был пионером "космической музыки", звучавшей, например, в "Солярисе" Тарковского, можно было бы предположить, что нечто мистическое будет связано и с этим опытом. Однако, если судить из интервью композитора, куда больше необычного Артемьев замечал во время общения с Никитой Михалковым, а не с Тарковским.

С точки зрения композитора, Никита Сергеевич обладает экстрасенсорными способностями и может "накачивать" человека помимо сознания:

"Мы просто беседуем и вдруг совершенно ясно становится, какая должна быть музыка. Накачка потрясающая была, - признался Артемьев.

Год назад на вопрос Николая Солодникова, есть ли жизнь после смерти, композитор ответил однозначно:

- Я знаю абсолютно что этот мир существует и каждый имел с ним контакт. Господь создает нас не для того чтобы умереть.

В новом интервью, взятом накануне 85-летия композитор еще раз повторил свою любимую мысль: "Музыка - это кратчайший путь к богу для обывателя".

- Все в мире есть волна, - говорит Артемьев, - и музыка — это тоже волны, колебания. Если я, композитор, вступаю в резонанс с чем-то высоким, божественным, это проникает в душу человека. Происходит соединение с Создателем — он потрогал и меня, и вас. Это великое счастье.