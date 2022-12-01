«Даю себе обет»: Гузеева решила круто изменить свою жизнь

Лариса Гузеева. Фото: соцсети.

Лариса Гузеева всегда была бойкой на язык. Звезда Первого канала за словом в карман не лезет и в любой ситуации найдет, что ответить. А в случае чего еще и припечатает обидчика трехэтажным матом. Актриса не раз давала отпор хейтерам в соцсетях, употребляя нецензурные выражения. Да и вне интернета не особо следила за лексикой. Но теперь Лариса решила в корне изменить свою жизнь. Телеведущая заявила в соцсетях, что собирается бороться со сквернословием.

На своей странице Гузеева рассказала, что уже бросила курить. А теперь она намерена расстаться с еще одной вредной привычкой и полностью отказаться от нецензурных слов.

«Что-то мне надоело материться. Курить бросила, и я молодец. Даю себе обет: до Нового года сама себя штрафую за любое грязное слово. Ничего не хочу слушать про "великий и могучий", про Пушкина и других гениев, что изъясняются на этом самом. Я не Пушкин», - написала артистка.

Что именно подтолкнуло ее к этому решению, Гузеева не уточнила. Подписчики в комментариях восхищаются поступком телезвезды и рассказывают истории из собственной жизни. Постом актрисы в своем Telegram-канале поделилась и Ксения Собчак.

- Предновогодний челлендж от Гузеевой. Присоединитесь? – поинтересовалась у подписчиков журналистка, которая и сама время от времени публично употребляет ненормативную лексику.

Над пристрастием Гузеевой к крепкому словцу не раз шутил шоумен Гарик Харламов. Актриса даже обиделась на комика и некоторое время не общалась с ним. Поводом для ссоры послужил ролик, широко разошедшийся по соцсетям. Во время съемок программы «Давай поженимся!» Гузеева заклеймила последними словами мужчину, который отдал своего шестилетнего сына в интернат.

«Во-первых, этот эпизод был выдернут из контекста. Во-вторых, слава Богу, редакторы Первого канала не пропустили такое высказывание. Естественно, все это остается за кадром. Но, видимо, в тот день у нас в режиссерской группе работал кто-то нечестный, и это слили в Интернет. А вообще, да, могу себе иногда позволить крепкое словцо. Я же живой человек», - объяснила тогда актриса.