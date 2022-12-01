Исследование соцсетей и мессенджеров: ВКонтакте обогнал TikTok и WhatsApp по времени, которое россияне проводят в интернете

Согласно данным проекта Cross Web Mediascope, с января по октябрь 2022 года среднее время, которое россияне проводили ВКонтакте, увеличилось с 16,5 минуты до 19,5 минуты. Это наибольший показатель среди всех социальных сетей и мессенджеров в стране. В марте ВКонтакте по этому показателю опередила WhatsApp, в апреле — TikTok.

Данные учитывают всё население России старше 12 лет, не только интернет-пользователей. При этом если смотреть на данные интернет-пользователей, то они в октябре текущего года проводили ВКонтакте в среднем 45,8 минуты в сутки*.

Кроме того, в октябре ВКонтакте опубликовали рекордное для социальных сетей в России количество записей — свыше 472 млн. По данным Brand Analytics, каждое третье сообщение в соцмедиа публикуется ВКонтакте.

В третьем квартале 2022 года месячная аудитория ВКонтакте в России составила рекордные 76,9 млн пользователей, а дневная — 49,4 млн. За этот же период суточные просмотры видео на платформе видеотехнологий VK (VK Видео и VK Клипы) обновили рекорд, достигнув 2,41 млрд. В целом ВКонтакте ежемесячно пользуется 85% всей аудитории рунета.

* Источник: Mediascope Cross Web, октябрь 2022 г., Россия 0+, возраст 12+, Desktop & Mobile.