«Удержать русских вне Европы»: Сергей Лавров назвал главную цель существования НАТО

Лавров заявил, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по проблемам европейской безопасности. Среди основных вопросов - гегемония НАТО и расширение границ Североатлантического альянса, отношения Москвы и Брюсселя, украинский кризис.

«КП» собрала ключевые цитаты министра иностранных дел.

О философии НАТО

Мы помним, как создавалось НАТО. Первый генеральный секретарь НАТО Гастингс Исмей вывел формулу - держать русских вне Европы, американцев - в Европе, а немцев - под контролем. Сейчас то, что происходит, означает возвращение НАТО к тем концептуальным приоритетам, которые были выработаны 73 года назад. Русских хотят держать вне Европы. Американцы хотят, да уже поработили всю Европу, а под контролем держат не только немцев, а весь Европейский Союз. Поэтому никуда после прекращения холодной войны философия доминирования, односторонних преимуществ не исчезла.

О разрушительной деятельности НАТО

За время своего существования НАТО едва ли может приписать себе хотя бы одну реальную историю успеха — она несёт разруху и страдания. Агрессия против Сербии, Ливии, уничтожение ливийской государственности, Ирак, Афганистан, которому Альянс последние 20 лет пытался привить демократию в своем понимании. Также весьма красноречивым является тот факт, что не удается решить вопрос с безопасностью в сербском крае Косово, где НАТО находится более двух десятилетий.

Об учениях НАТО

Учения НАТО за последние годы становятся все интенсивнее, все более откровенными и направленными на сдерживание России. Они пытаются затушевать антиросиссийскую направленность, но она очевидна. И все ближе к нашим границам - это и Балтика, и Черное море, и сухопутные учения в Польше. Все это противоречит основополагающему акту Россия-НАТО, подписанному в 1997 году. Ключевым элементом этого документа являлось обязательство НАТО отказаться от размещения существенных боевых сил на территории новых членов Альянса на постоянной основе. Хорошее обязательство. Это был компромисс. Спустя время мы предложили расшифровать понятие «существенные боевые силы». НАТО отказалось категорически. И нам сказали, что они обязались этого не делать на постоянной основе, а в качестве ротации можно.

О мартовских переговорах Москвы и Киева

Мы были готовы обсуждать вопрос безопасности уже после начала СВО. Когда в марте украинцы попросили о переговорах и мы на эти переговоры пошли, и после нескольких раундов 29 марта в Стамбуле украинцы дали нам документ, и те принципы, которые там содержались, мы поддержали. Обеспечение безопасности Украины через уважение ее внеблокового статуса, (не будет вступать в НАТО), через уважение ее безъядерного статуса и предоставление ей гарантий на коллективной основе - от пятерки постоянных членов Совбеза ООН, также упоминалась Турция и Германия. Мы согласились, но украинцам видимо через день-два сказали их американские товарищи: зачем вы это делаете? Мы через вас должны истощать российскую армию, мы через вас должны потратить максимальное количество вооружений, которой есть у европейских стран, чтобы потом они покупали новое вооружение у нас, у США, обеспечивая доход нашим военным корпорациям.

О «просьбах» России о переговорах с Киевом

Когда нас обвиняют, что мы просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для того, чтобы собрать дополнительные силы на проведение СВО, - это и смешно, и неприятно. Потому что люди врут, и врут откровенно. Потому что никогда ни о каких переговорах мы не просили. Но всегда говорили: если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать.

О призывах к переговорам со стороны Европы

Папа Франциск уже давно говорит об этом. С таких же общих позиций выступал Макрон, канцлер Шольц говорил, что продолжит говорить с Путиным. Президент Турции Эрдоган не раз об этом говорил. От Италии я таких инициатив, кроме Святого престола, не припомню. Но никто ничего конкретно не предлагает.

Папа Франциск и к переговорам призывает, но и делал непонятное заявление, совсем не христианское, выделив две народности РФ, от которых можно ожидать зверств во время СВО. Ватикан сказал, что этого больше не повторится, что произошло недоразумение. Но это делу не помогает и не добавляет авторитету Святому престолу.

О возможности начала ядерной войны

Наша ответственность с США, как двух крупнейших ядерных держав, никуда не исчезает. У нас есть совместное заявление президентов от июня 2021 года, что ядерная война не может быть выиграна никем, поэтому ее нельзя развязывать. Есть аналогичное заявление пяти ядерных государств. Мы были готовы пойти дальше и сказать, что не только нельзя развязывать ядерную войну, но недопустима любая война между ядерными державами, даже если ее кто-то задумает начать конвенциальными средствами, риск перерастания в ядерную будет огромен.

О безопасности России

Когда коллективная безопасность не получается, каждый беспокоится о своей безопасности сам. Для нас угроза, которую США и их союзники создавали для России из Украины, она реальна. Бжезинский говорил еще в 1998-м году: надо оторвать Украину от России, потому что Россия с Украиной - это империя, а без Украины - это региональный игрок. Цель ставилась давно.

О целях Запада на Украине

Цель, объявленная на Украине, не спасти демократию на Украине, а нанести России поражение на поле боя. А то и разрушить Россию. Но цель нанести России поражения - как это может не иметь значения для стратегической стабильности, когда одного из ключевых игроков хотят уничтожить. При этом нам говорят: Украину надо обсуждать с украинцами, когда они захотят, а мы с вами обсудим ядерную стабильность - это как-то наивно.