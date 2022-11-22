Павловка взята - виден Угледар

Взятие поселка Павловка в Донецкой Народной Республике в череде новостей из зоны Специальной военной операции, возможно, не прозвучало настолько громко, как оно того заслуживало.

«14 ноября в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка в ДНР», - эти скупые строчки информационного сообщения от Министерства обороны РФ продублировали агентства в тот же понедельник.

А ведь эту горячую точку можно считать одним из ключевых пунктов разворачивающейся осенне-зимней кампании. И здесь отчетливо проявилось то, как работает стратегия командующего Объединенной группировкой российских войск в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина.

За несколько дней до этого успеха генерал доложил министру оборону Сергею Шойгу о том, что на отдельных важных участках наши подразделения возобновили наступательные действия. Командующий группировкой представил главе оборонного ведомства конкретные данные о том, что на Донецком направлении союзные силы разгромили подразделения ВСУ на правом берегу реки Бахмутка и продвинулись в сторону Первомайского и Марьинки. А на южном направлении, по словам командующего группировкой, «завершается освобождение Павловки».

Через пять дней после доклада этот населенный пункт, через который шли пути снабжения ВСУ на южнодонецком фронте, был очищен от украинских подразделений полностью.

Этот поселок, который многие специалисты считают ключом к Угледару, расположенному от него буквально в трех километрах, освобождали подразделения 155-й и 40-й бригад морской пехоты Тихоокеанского флота и отдельный батальон «Каскад» МВД ДНР.

Угледарское направление после сентябрьских событий на харьковском направлении рассматривалось как один из вариантов следующего серьезного удара со стороны ВСУ - и противник действительно стягивал сюда немалые силы. Но союзные войска их опередили и первыми нанесли удар.

Основные бои шли в течение 11 дней.

В конце октября артдивизионами ВС РФ была проведена мощнейшая артиллерийская подготовка. Она еще только завершалась, когда наши передовые части ворвались в Павловку.

В течение первых суток боев была занята почти половина поселка, где до 2014 года проживало около 2500 человек, но с тех пор большинство жителей его покинуло.

Чтобы остановить это продвижение, из Угледара командование ВСУ перебросило в Павловку значительные резервы. Завязались тяжелые бои.

Сообщения о том, что бравые украинские воины «громят» тихоокеанскую морскую пехоту, которая несет большие потери и не может ни шагу продвинуться вперед, не подтвердились ни военной прокуратурой, ни военкорами, которыми своими глазами увидели обстановку в Павловке в начале второй декады ноября.

Соотношение потерь ВСУ и союзных сил на угледарском направлении в эти напряженные ноябрьские дни составило девять к одному.

Практически в это же время украинские формирования были выбиты из села Опытное около Авдеевки, откуда ведутся постоянные обстрелы Донецка. «Герои» из ВСУ бежали в такой панике, что побросали в Опытном радиостанции и военную документацию.

Командующий объединенной группировкой прицельно бьет по болевым точкам противника, выдавливая врага из тех его «опорных пунктов», которые важны для снабжения войск и которые постоянно угрожают артбострелами большим городам Донбасса. И эта тактика приносит первые ощутимые результаты.