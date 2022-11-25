Мастер-план для в Донецкой Народной Республики готов и расписан до 2035 года

Восстановление и строительство жилья и социальной инфраструктуры в Донецкой Народной Республике российскими специалистами идет не по плану, а с опережением графика. Жители говорят: работа на объектах прямо-таки бурлит.

- Уверена, что делается все на совесть, - делится впечатлениями жительница Харцызска Валентина Михайловна. - И так все красиво, что наш город за такие короткие сроки просто не узнать. Преобразилось все. Дороги, площади. А чего стоит капитальный ремонт нашего ДК имени Ленина, который, между прочим, памятник архитектуры. Теперь он выглядит просто восхитительно.

В Министерстве строительства и ЖКХ России разработали мастер-план развития Донецкой Народной Республики. В ведомстве подчеркнули, что его приоритетным концептом будет восстановление, строительство жилья и жизнеобеспечивающей социальной инфраструктуры.

- Мастер-планом определены основные приоритеты социально-экономического и пространственного развития республики до 2035 года, в том числе функциональное зонирование территории, - прокомментировали в Минстрое РФ.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ДОКУМЕНТА

Жилье:

Транспортная инфраструктура:

Обеспечение населения обслуживающим транспортом.

Планы по развитию и восстановлению нового российского региона власти ДНР и других субъектов РФ прорабатывают регулярно и совместно.

- Мы уже работаем на перспективу: при плотном взаимодействии с шефскими регионами РФ прорабатываются мастер-планы восстановления и развития населенных пунктов республики до 2030 года и даже с прогнозом до 2035 года, - заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Эдуард Осипов.

Для восстановления республик Донбасса задействовано большое количество строителей, как местных, так и специалистов из других российских регионов. И их число с каждым днем растет. Большинство из них хотят вложить свою лепту в развитие ДНР и ЛНР.

- Сейчас на территории Донецкой и Луганской Народных Республик работают 32 тысячи человек. Считаю, что до конца года строительная группировка будет 50 - 60 тысяч, - сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

ЧТО УЖЕ ВОССТАНОВЛЕНО