Шпионские страсти и великие научные открытия. Раскрыт секрет знаменитых долгожителей мира

Ученые сформировали пять главных рекомендаций, которые повышают шансы стать долгожителем. Фото: Shutterstock

В 1995 году американские ученые представили результаты исследования, в ходе которого изучили образ жизни и привычки более 2 тысяч человек в возрасте 100 и более лет. В результате были сформулированы пять главных рекомендаций, которые повышают шансы дожить до мафусаиловых лет: меньше стресса; высыпайтесь; ешьте здоровую пищу и отдавайте предпочтение средиземноморской диете (много фруктов и овощей, поменьше красного мяса); занимайтесь физическими упражнениями; не курите.

Сейчас самым старым человеком на планете является 118-летняя француженка Люсиль Рэндон. Она еще в молодости ушла в монахини и всю жизнь провела, ухаживая за сиротами и стариками. Ее прозвали Сестра Андре. В прошлом году Люсиль заразилась коронавирусом и относительно легко перенесла болезнь. Как пишут французские СМИ, мадмуазель Рэндон до сих пор позволяет себе баловаться шоколадом и красным вином.

Француженка Люсиль Рэндон родилась еще 11 февраля 1904 года. Фото: YouTube

А чем еще прославились ныне живущие люди, которые смогли перешагнуть 100-летний рубеж?

ПЕРВАЯ ЛЕДИ

Марита Камача Кирос к 111 годам удостоилась почтенных званий: старейший житель Коста-Рики и старейшая первая леди в истории. В далеком 1932 году она вышла замуж за политика и бизнесмена Франциско Орлича Болмарчича, который в 1962-м стал президентом Коста-Рики. Вместе с мужем она встречалась с Папой Иоанном XXIII, испанским диктатором Франсиско Франко, американскими президентами Джоном Кеннеди и Линдоном Джонсоном. Ее супруг скончался более полувека назад, сейчас Марита доживает свой век в родной Коста-Рике, окруженная всеобщим почетом.

Марита Камача Кирос - старейший житель Коста-Рики и старейшая первая леди в истории. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ЖЕНА ШПИОНА

Жизнь канадки Изабель Крук (106 лет) была наполнена не только научными достижениями, но и шпионскими страстями. Она родилась в семье канадских ученых, работавших в китайской провинции Сычуань. Закончив университет в Торонто, Изабель вернулась в Китай, чтобы посвятить себя изучению этнических меньшинств, проживающих в Китае.

В начале 1940-х она познакомилась с британским коммунистом Дэвидом Круком. У будущего супруга была богатая биография: участвовал в Гражданской войне в Испании, был информатором советского НКВД.

В Китае пара преподавала английский язык в Пекинском университете иностранных языков. Однако несмотря на поддержку китайских коммунистов, во время культурной революции Дэвид был отправлен в тюрьму на пять лет, а Изабель некоторое время находилось под домашним арестом в кампусе.

Канадка Изабель Крук посвятила жизнь изучению культуры Китая. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всю жизнь Крук живет в Китае, в 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин наградил ее медью Дружбы.

СОЗДАТЕЛЬНИЦА БРЮК КАПРИ

Немецкий модельер Соня де Леннарт отпраздновала в этом году свое 102-й день рождения. В послевоенное время коллекции кутюрье быстро получили признание и популярность. Среди ее творений - жилеты из искусственной кожи, пальто в три четверти, пышные юбки с широким поясом. Ее коллекция носила название Capri Collection в честь итальянского острова, который любила вся ее семья. Но свое главное творение де Леннарт создала в 1948 году, когда создала узкие брюки-капри длиной три четверти с небольшими разрезами на штанине с внешней стороны. Новинка настолько полюбились дамам, что Юбер де Живанши заказал у де Леннарт капри для Одри Хепберн, которые она носила в фильме «Сабрина».

Немецкий модельер Соня де Леннарт - автор знаменитых брюк капри. Фото: YouTube

В НЕБЕ И НА СЦЕНЕ

Среди выдающихся русских, кто отметил свое 100-летие, надо назвать 102-летнего Василия Решетникова. Всю жизнь он посвятил небу. Прошел Великую Отечественную войну в дальнебомбардировочном полку. Будучи выдающимся летчиком, выполнял удары по глубокому тылу противника. Был удостоен звания Герой Советского Союза.

Герой Советского союза Василий Решетников во время интервью в 2019 г. Фото: Bair Irincheev @ Youtube

В 1959 году вместе с генералом Тарановым установил на стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-95 мировой рекорд дальности полета по замкнутой кривой - 17150 км. Решетникову и Таранову удалось превзойти рекорд американцев, проведя за штурвалом 20 часов.

На счету Решетникова сброс атомной авиабомбы на полигон на Новой Земле, работа на Земле Франца-Иосифа, а также посадка на тяжелом бомбардировщике на лед Моря Лаптевых. Службу летчик завершил в звании генерал-полковника авиации. В его честь назван сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец ВКС России «Ту-160».

Николай Дупак (101 год), родившийся в донецком селе, 20 лет служил ведущим актером и режиссером театра им. Станиславского. Затем почти 30 лет проработал в труппе и в качестве директора Театра на Таганке. Дупак стал автором эмблемы театра - красного квадрата, который обрамляют по периметру черные слова. Он пригласил в Театр на Таганке худруком Юрия Любимова, принял на работу Владимира Высоцкого, добился, чтобы его театр стал самым посещаемым в Москве.

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Лукьянович Дупак. Фото: Ulf Mauder/dpa/ТАСС

Благодаря стараниям Николая Дупака, в столице были открыты Дом русского зарубежья им. Солженицына и культурный центр-музей Владимира Высоцкого, а также несколько театров.

ПАТРИАРХИ НАУКИ

Столетние юбилеи в этом году отметили два лауреата Нобелевской премии. Американец Джон Гуденаф, получивший нобелевку по химии в 2019 году, и китаец Ян Чен-Нин, ставший лауреатом по физике в 1957-м.

Джона Гуденафа можно поблагодарить за идею тех самых литий-ионных батарей, которые сегодня установлены в каждом смартфоне. Фото: EAST NEWS

Гуденаф как-то заметил, что некоторым ученым характерна поздняя зрелость и они совершают открытия и достигают научных высот только в преклонном возрасте. Нобелевская премия досталась профессору за участие в разработке литий-ионных аккумуляторов.

К своим 35 годам физик-теоретик Ян Чен-Нин, отучившийся в Китае, а затем в США, получил Нобелевскую по физике за опровержение «закона сохранения четности» Вольфганга Паули.В 1999 году после 50 лет жизни в Штатах физик вернулся на родину в Китай, а в 2015-м вовсе отказался от американского гражданства.