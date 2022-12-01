Володин прилетел в Абхазию укреплять южный фланг России

Вячеслав Володин возложил венок на мемориале погибшим в Отечественной войне народа Абхазии Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

— Видишь самолёт? На нём Шеварнадзе в 1993-м прилетел в Сухум, но наши ополченцы перешли в наступление, и он убежал. А самолёт остался.

Мы в аэропорту столицы Абхазии, местные друзья показывают Як-40, чьи шасси зарылись в полосу. Впрочем, кроме облупившейся краски, «бизнес-джет» советской эпохи выглядит целым. Где-то, пожалуй, его за 29 лет растащили бы на запчасти. Но не в «Стране Души» (как называют Абхазию). Менталитет тут другой.

Вообще-то аэропорт закрыт с той самой войны 1992-93 годов, когда республика в кровавых боях (и при помощи наших добровольцев) завоевала независимость от Грузии. Одновременно, с развалом СССР, рухнула вся промышленность — зато воздух чистейший. Вот и тянется сюда небогатый турист, ностальгирующий по комсомольской юности, когда Гагры с Пицундой были нашим Лазурным берегом: от Адлера — часа два на машине. Разговоры о восстановлении аэропорта идут уже лет пятнадцать — однако сейчас вроде как нашёлся российский инвестор, к 2024 году обещает рейсы из Москвы.

Но один спецборт здесь принимают уже сегодня, 1 декабря — в «Страну Души» с депутатами Государственной Думы прилетел (на вертолёте) Председатель Вячеслав Володин.

Тот самый самолёт, на котором 30 лет назад Эдуард Шеварнадзе так и не улетел из Сухума Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Вместе с делегацией едем по Сухуму. В иных репортажах отсюда можно прочитать: «За годы самостийности в Абхазии ничего не построено». Однако это не так. Домов-заброшек со времён войны за независимость, конечно, немало. На некоторых улицах — больше, чем жилых. Но многие молодые абхазы, получив образование в России, возвращаются на родину с новыми стандартами бизнеса: приводят убитые здания в порядок, из красно-кирпичных дореволюционных особняков делают модные лофты.

А недавно тут распахнула двери первая кофейня московского уровня: раф — 180 рублей, карты «Мир» к оплате принимаются. Через дорогу — первый в республике отель «четыре звезды», открылся в этом году. Рядом достраивают первый абхазский комплекс элитных апартаментов (в смысле, не вида «адский самострой», а действительно похожий на современную архитектуру).

Почему так происходят — понятно. Привычные турмашруты для россиян закрыты из-за ковида, а теперь — и из-за политики. Вот поневоле и вспоминаешь о частично признанной республике под боком. А ведь она, как может, поддерживает Москву на международной арене. С февраля 2022 года Абхазия приняла свыше 500 беженцев с Донбасса — и снарядила туда свыше сотни своих бойцов-добровольцев.

Возможно, поэтому наши депутаты первым делом едут в сухумский Парк Славы — почтить память героев войны за независимость. Ведь «Страна Души» ещё за 22 года до Луганска и Донецка показала: можно вопреки всей «Мировой Жабе» встать с оружием за свою свободу — и отстоять её.

Вместе с Володиным на мемориале — его местный коллега, спикер Народного Собрания Абхазии — Лаша Ашуба. Страна маленькая, всё рядом — в соседнем здании, совмещающем правительство и парламент, подписывается соглашение о сотрудничестве между нашей Госдумой и их Народным Собранием.

И, конечно, кавказское застолье.

— Отныне вы все — почётные журналисты Республики Абхазия! — извещают нас хозяева встречи в перерывах между тостами. Конечно, шутка, но в ней — весь национальный менталитет: настоящий абхаз всегда встретит гостя подарком, иной раз с убытком для себя…

В Сухуме всё меньше заброшек и всё больше отреставрированных домов Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Так что Россия — иногда медленно, иногда неуверенно — но выстраивает вокруг себя сферу стран-союзниц. Так же, как Иран, Китай, Турция и другие глобальные игроки. Потому что мир всё заметнее изолируется на «зоны присутствия» старых (или же новых) сверхдержав. Что выгодно не только им, но и малым странам: ведь Москва, в отличие от американского «экспорта цветных революций», несёт безопасность и стабильность.