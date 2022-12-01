Скончался Тимофей Спивак - известный советский актер, отец звезды «Эпидемии» Марьяны Спивак

Тимофей Спивак Фото: кадр из фильма

Тимофей Спивак снимался в кино много - на его счету роли в нескольких десятках картин. Другой вопрос, что суперхитов среди них практически нет. «Моя любовь на третьем курсе» (1976) о студенческих стройотрядах запомнилась в первую очередь тем, что в ней прозвучала песня Александры Пахмутовой «Как молоды мы были». Детектив «Особо опасные» (1979), биографический фильм о шахматисте Александре Алехине «Белый снег России» (1980), политический триллер о зловредной радиостанции «Свобода» «Канкан в Английском парке» (1984), драму «Прощание славянки» (1985) тоже не назовешь культовыми произведениями, да и не везде у Спивака были главные роли. Пожалуй, самым популярный его фильм - истерн Самвела Гаспарова «Шестой». И это грустно - он был хорошим актером и заслуживал большей славы.

Впрочем, можно, наверное, сказать, что он нашел себя в дубляже - герои множества иностранных картин говорили его голосом. Он озвучивал, например, австралийский блокбастер «Данди по прозвищу «Крокодил», «Веселенькое воскресенье» Франсуа Трюффо, комедии «Налево от лифта» и «Замужем за мафией». А еще индийские фильмы типа «Танцуй, танцуй». И, уже в новое время - бесчисленное количество голливудских блокбастеров, от «Темного рыцаря: возрождения легенды» до «Тайной жизни домашних животных».

Его дочь Марьяна Спивак вспоминала, что отец отговаривал ее от идеи посвятить себя актерской профессии. Именно потому что знал, насколько та непредсказуема и ненадежна. В 1990-е, когда в российском кинопроизводстве наступил глубокий кризис, Тимофей Спивак и его бывшая жена, мать Марьяны Екатерина Васильева вообще перестали сниматься - посвятили себя переводу и озвучанию. Тимофей Иванович дополнительно пробовал себя в режиссуре (например, снял боевик «Три дня вне закона»), занялся преподаванием, начал создавать институты искусств за рубежом. Совместно с режиссером Серхио Ольховичем, у которого снимался в картине «Эсперанса», открыл Российско-мексиканский институт искусства, кино и театра в Мехико. Потом пытался создать аналогичные заведения в Уругвае и во Вьетнаме…

Тимофей Спивак родился в Херсоне 13 ноября 1947 года. Поначалу планировал заниматься музыкой - помешал перелом руки, после которого о карьере скрипача пришлось забыть. Переключился на музыкальный театр, закончил музыкальное училище в Красноярске. А в 25 лет поступил в ГИТИС. В 1976-м был зачислен в труппу Московского драматического театра имени Станиславского. К середине 70-х относятся и его первые киноработы.

А последние относятся уже к 2019-2020 годам - тогда Тимофей Иванович вернулся в кино после перерыва, занявшего больше четверти века. Впрочем, это были лишь эпизоды в трех сериалах, «Ростов», «Эпидемия» и «Шифр-2». В последних двух он снялся вместе с Марьяной. Например, в финальной серии первого сезона «Эпидемии» сыграл священника, который венчает героев Александра Робака и Натальи Земцовой.

Именно Марьяна и рассказала в соцсетях о смерти отца. О причинах его кончины и о месте прощания пока не сообщается.